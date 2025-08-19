Bakan Bolat'tan 2026 Vaatleri - Son Dakika
Bakan Bolat'tan 2026 Vaatleri
19.08.2025 00:32
Ticaret Bakanı Bolat, 2026'da finansman ve enflasyon iyileşmesi ile üzüm olacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İnşallah 2026 yılında gerek finansman şartları, finansmana ulaşım, finansman maliyeti gerekse enflasyonun yüzde 20'li rakamlara düşmesiyle piyasadaki istikrar algısının yerleşmesi ve ümidimiz başta Avrupa olmak üzere dünyada talep şartlarının yukarıya doğru iyileşmesidir." dedi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "Laleli Fashion Shopping Festival"in açılış töreni, Bakan Bolat, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile çok sayıda yerli ve yabancı misafirin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt içinde de özellikle depremden etkilenmiş 11 vilayetin yeniden imar çalışmaları, bunun devlet bütçesinden karşılanmak zorunda kalınması ve yüksek enflasyonla mücadele süreçlerinde zorun çoğunun geride kaldığını belirtti.

Bolat, "İnşallah 2026 yılında gerek finansman şartları, finansmana ulaşım, finansman maliyeti gerekse enflasyonun yüzde 20'li rakamlara düşmesiyle piyasadaki istikrar algısının yerleşmesi ve ümidimiz başta Avrupa olmak üzere dünyada talep şartlarının yukarıya doğru iyileşmesidir." dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinen Bolat, "Artık çok yakın bir zamanda ateşkes ve barış anlaşmasıyla sonuçlanması durumunda çok daha iyi parlak günleri hep birlikte ekonomide de göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iş hayatında sürekli olarak kontrolsüz bir büyümenin gerçekleşmediğini ve birkaç yılda bir hazmetme ve konsolidasyon ihtiyacının ortaya çıktığını söyleyerek, "Sürekli büyüme bir obezite meydana getiriyor ve bu büyümenin getirdiği aşırı borçlanma zorlaştırıyor. Bazen iş yerleri büyüdüğünü zannederken finans şartlarının bozulması nedeniyle zayıflıyor, bazen ise kendine çeki düzen verdiğinde toparlanma sürecine girdiğinde güçleniyor ve dayanıklılığını artırıyor." ifadelerini kullandı.

"Türk Eximbank reeskont kredilerinin maliyetleri de yüzde 20'lerin altına gerileyecek"

İhracat rakamlarını hatırlatan Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada bozulma olduğunda Türkiye'nin de dış ticareti olumsuz etkilenebiliyor. Onun için dünyadaki şartların özellikle en büyük pazarlarımızın bölge ülkelerinin şartlarının iyi olması da bize olumlu katkı yapıyor. Dünya ticareti uzun yıllar dünya ekonomik büyüme oranının 2 katı olurdu. Son 5-6 senedir bu tersine döndü. Dünyada ortalama büyüme oranı yüzde 3, ticaretin büyüme oranı ise bunun altında kaldı. Dünya ticaretinin dünya büyümesine yaptığı katkı azalınca bunlar doğrudan bizim işlerimizi de etkiliyor.

Ama geçmişe bakıp rahatlıkla övünebiliriz. Sadece geçmişle avunmayacağız. Bugüne ve geleceğe doğru yelken açmak ve şartları zorlamak durumundayız. Yıl sonunda inşallah ihracatta 390 milyar doları aşacağız. İhracatımız ilk 7 ayda yüzde 5,1 artış gösterdi. Her ay 1 milyar dolar üzerine kattık. Daha önümüzde 5 ayımız var. Pazarlarda sizlere yardımcı olmak için Bakanlık olarak, bütçemizin yüzde 60'ını teşvikler ve destekler olarak sizlere veriyoruz."

Bolat, ihracatçılara Türk Eximbank'tan 52 milyar dolarlık kaynak temin edildiğini söyleyerek, "Piyasa maliyetlerinin yarısı, yüzde 27 ile finansman sağlıyoruz. Enflasyon son 14 aydır geriliyor ve faizler de gerilemeye başladı. İlerleyen günlerde bu gelişmelerle Türk Eximbank reeskont kredilerinin maliyetleri de yüzde 20'lerin altına gerileyecek." ifadelerini kullandı.

"Çözümsüz bulunduğunuz noktada diyoruz ki Laleli modelini uygulayalım"

TİM ve İHKİB Başkanı Gültepe ise Laleli'nin dünyada eşi benzeri olmayan çok ayrı bir iş modeli olduğunu söyledi.

Gültepe, zaman zaman yabancılarla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Çözümsüz bulunduğunuz noktada diyoruz ki Laleli modelini uygulayalım. Gerçekten Türkiye, Doğu bloku olan Rusya ve Rusya bölgelerinde ilk kez hem tekstil hem de hazır giyim konusunda markalaşmada sektöre öncü olan bir ülke." dedi.

Ekonomik olarak bir enflasyon sürecinden geçildiğini söyleyen Gültepe, "İnanıyorum ki sektör açısından zor geride kaldı. Bundan sonra çok daha fazla üretim, çok daha fazla ihracat rekorları kıracağımız bir dönem geldiğine canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç de dönem dönem yaşanılan bazı sıkıntılar olsa da ülkenin ihracatını ve üretimini, yatırımları daha iyi bir noktaya, istihdamı daha yukarıya çekmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

LASİAD Başkanı Eyyüpkoca ise festivali 11 yıldır aralıksız düzenlediklerini ve destekleri için Laleli esnafına teşekkür ettiklerini belirterek, "Laleli'nin tüccarı bize destek verdiği sürece, Laleli'nin markasını dünyanın her yerinde tanıtmaya var gücümüzle devam edeceğiz." dedi.

8 farklı ülkeden farklı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Eyyüpkoca, "O ülkelerde yüksek alım gücü olan firmaları buraya davet ettik. Üç gün boyunca onları burada misafir edeceğiz ve ticaretimize katkıda bulunmalarını sağlayacağız." açıklamalarında bulundu.

Söz konusu ülkeleri açıklayan Eyyüpkoca, bu ülkelerin Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Polonya, Cezayir, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri olduğunu belirtti.

Fatih Belediye Başkanı Turan ise Laleli'nin tekstil için önemine vurgu yaparak, festivalin Türkiye ve Laleli esnafına hayırlı olmasını temenni etti.

Törenin ardından gerçekleştirilen defilenin sonunda modeller, İsrail'in Gazze kentini işgal kararı ve saldırıları nedeniyle Filistin'i temsilen omuzlarına kefiye takarak sahnede yürüdü.

Kaynak: AA

