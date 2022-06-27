Bakan Dönmez, hidrojende yol haritasının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez, hidrojende yol haritasının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi

27.06.2022 09:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde hidrojen teknolojilerinde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Türkiye'nin hidrojen teknolojileri yol haritasını yakında kamuoyu ile paylaşacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde hidrojen teknolojilerinde önemli adımlar atıldığını belirterek, " Türkiye'nin hidrojen teknolojileri yol haritasını yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Hidrojen üretimi, depolama, dağıtımı uygulamalarıyla hidrojen kullanımını içeren 5 başlık 50 eylemden oluşan strateji belgemiz, hidrojen değer zinciri oluşturulması yönünde atacağımız adımların yönünü belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Dönmez, 23. Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı'nın açılışında yayınlanan video mesajında, bakanlığın yaklaşık 2,5 yıl önce hidrojen teknolojilerinin kullanımına ilişkin geniş katılımlı bir sektör toplantısı düzenlediğini hatırlattı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bünyesinde hidrojene ilişkin yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını aktaran Dönmez, "Sürdürülebilir enerji geleceğine katkısından dolayı hidrojeni, öncelikli alanlardan biri ilan ettik. Bakanlığımızın bu konudaki vizyonunu paylaştık ve sektörden gelen talepleri not aldık. Gayemiz, ekonomik kalkınma hedeflerimizden vazgeçmeden karbon nötr bir ekonomi modeli oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerji alanlarında geniş bir yelpazede önemli adımlar atıldığına işaret ederek, "Şimdi hidrojen teknolojileriyle bu adımlarımızı bir adım öteye götürmek istiyoruz. Türkiye'nin hidrojen teknolojileri yol haritasını yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Hidrojen üretimi, depolama, dağıtımı uygulamalarıyla hidrojen kullanımını içeren 5 başlık 50 eylemden oluşan strateji belgemiz, hidrojen değer zinciri oluşturulması yönünde atacağımız adımların yönünü belirleyecek." ifadelerini kullandı.

"Dünya pazarlarına hidrojen ihraç edebilecek konuma geleceğiz"

Türkiye'de öncelikle yenilenebilir enerjinin üretim ve kullanım payını artıracaklarını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Mevcut doğal gaz hatlarımızı hidrojenle besleyeceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ve kömürden hidrojen üretimi gerçekleştireceğiz. Dünya pazarlarına hidrojen ihraç edebilecek konuma geleceğiz. Hidrojen depolama ve tutucusu olarak borun kullanımını teşvik edeceğiz. Geleceğin enerji kaynakları arasında enerji taşıyıcısı olarak yer alacak hidrojen, hem yeşil dönüşümü hızlandıracak hem enerji ithalatımızı azaltacak hem de rekabet gücümüzü artıracak önemli bir argüman olacak."

Dönmez, bu alanda teknoloji gelişimi ve yaygınlaştırılmasının kritik hedef olarak belirlediğini vurgulayarak, "Gerek mevcut kömür rezervlerimizin gerekse de yenilenebilir enerji potansiyelimizin değerlendirilmesine yönelik yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimizle, hidrojenin hem yurt içi tüketiminin hem de yurt dışına ihraç imkanının olduğunu tespit ettik. Yenilenebilir enerjide ihtiyaç fazlasının depolanmasında suyun elektrolizi ile hidrojene geçilmesi ve kömür gazlaştırma yöntemiyle hidrojen üretilmesi için yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız, bu alana özgü bir yerli teknolojiyi geliştirme fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut doğal gaz hatlarına belli miktarda hidrojen karıştırılmasıyla, bu alandaki dışa bağımlılığın da önemli oranda düşürüleceğine işaret eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Konya'da GAZBİR-GAZMER'in iç tesisatta ve yakıcılarda hidrojen kullanımına ilişkin Ar-Ge çalışması geçen yıl tamamlandı ve orada da önemli bilgiler elde edildi. Hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi, bu alanda bir ekosistem oluşturulması ve yenilikçi teknolojilere uygulama sistematiğinin oluşturulması önümüzdeki dönem daha fazla eğileceğimiz konuların başında geliyor. Hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi, öz yeterliliğini sağlayan ve küresel ölçekte rekabetçi teknolojiler geliştiren Türkiye markasına da önemli katkılar sunacak. Stratejimizin temeli, yerlilik kriterimizi esas alarak hidrojen sanayisi sektörünü inşa etmek için gereken bütün detayları içeriyor."

YORUMLAR
500
Bakan Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili tarih verdi: Önümüzde hafta kamuoyuyla paylaşacağız Bakan Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili tarih verdi: Önümüzde hafta kamuoyuyla paylaşacağız
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, hidrojende yol haritasının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:26 G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz!
15:20 Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı
15:08 Bu güvercin ne yapıyor? Otoyolda kaydedilen videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
15:05 İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
14:30 Eski Fenerbahçe kaptanı Ümit Özat, konuğu canlı yayında sandalyeden düşünce kahkahasına engel olamadı
14:25 Vatandaşın gözü temmuz zammında! İşte ekonomistlerin üzerinde durduğu 3 formül
14:23 Aslı Enver, siyah bikinisiyle iskeleye uzanarak poz verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:45:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, hidrojende yol haritasının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement