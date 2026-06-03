Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı İçin Hedeflerimiz Var - Son Dakika
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Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı İçin Hedeflerimiz Var

Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı İçin Hedeflerimiz Var
03.06.2026 12:14
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Sanayi Bakanı Kacır, Türkiye'nin katma değerli üretim hedeflerini ve istihdam artırma planlarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hedefimiz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda katma değerli üretim altyapısıyla, teknoloji geliştirme ve üretmede oluşturduğumuz muazzam kapasiteyle dünyada hak ettiği konuma taşımaktır." dedi.

Kacır, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Şölen Çikolata'nın yeni üretim tesisinin açılışında konuştu.

Bakan Kacır, fabrikanın, üreten şehir Gaziantep'in istihdamına, büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Küresel ekonomilerin akışının değiştiği, ticaretin yeni yönler aradığı bir dönemde olunduğuna işaret eden Kacır, "Ülkeler, alışılagelen düzenin sil baştan yazıldığı bu kritik dönemi rekabetçi ve sürdürülebilir büyümeyi, öz yeterliliği esas alarak göğüslüyor. Mevcut tabloyu doğru idrak eden ülkelerin başında ise hamdolsun Türkiye geliyor. Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel ölçekte yaşanan dönüşümden güçlenerek çıkmayı başardık. Hedefimiz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı'nda katma değerli üretim altyapısıyla, teknoloji geliştirme ve üretmede oluşturduğumuz muazzam kapasiteyle dünyada hak ettiği konuma taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, bu hedefe yürürken stratejik sektörlerin her birini ayrı ayrı ele aldıklarını, sanayinin üretim kabiliyetini, ihracat kapasitesini ve teknolojiyle bütünleşme düzeyini artıracak adımları hayata geçirdiklerini dile getirdi.

258 bin nitelikli istihdamın önü açıldı

Sektörler arasında hiç şüphesiz gıda sanayisinin üretim, istihdam, ihracat ve markalaşma kabiliyetiyle ülkenin küresel rekabet iddiasını besleyen en önemli alanlardan olduğunu belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Küresel krizlerin, iklim değişikliğinin, lojistik darboğazların ve bölgesel çatışmaların gıda tedarik zincirleri üzerindeki etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Gıda sanayisinde sürdürülebilir üretimi, verimliliği, markalaşmayı, teknoloji kullanımını ve katma değerli ürün kapasitesini artırmak bugün bir tercihten öte stratejik bir zorunluluğu ifade ediyor. Türkiye, bereketli toprakları, tarımsal üretim çeşitliliği, gelişmiş sanayi altyapısı, girişimci insan kaynağı ve coğrafi konumuyla gıda alanında çok daha büyük hedeflere yürüyebilecek imkanlara sahiptir."

Bakan Kacır, 2002 yılından bu yana gıda ürünleri imalatına yönelik 8 bin 911 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, 1 trilyon 90 milyar lira sabit yatırımın ve 258 bin nitelikli istihdamın önünü açtıklarını dile getirdi.

"Gıda sanayisinin rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağladık"

TÜBİTAK akademi, bilim insanı ve özel sektör AR-GE destek programları kapsamında son 23 yılda gıda alanında yürütülen 3 bin 126 projeye ve bu alanda araştırma yapan 3 bin 700 bilim insanı ve gence 16 milyar liradan fazla destek sağladıklarını belirten Kacır, şunları söyledi:

"TÜBİTAK öncülüğünde, Türkiye'nin en büyük gıda AR-GE ve inovasyon projesi INNOFOOD ile Gıda İnovasyon Merkezi ve Türkiye Gıda İnovasyon Platformunu (TÜGİP) kurduk. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kocaeli, Giresun, Şanlıurfa ve Ankara'da hayata geçirdiğimiz gıda test ve analiz laboratuvarlarıyla üreticilerimizin kalite, güvenilirlik ve standardizasyon kapasitesini artırdık, gıda sanayimizin iç ve dış pazarlarda daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağladık."

Atıştırmalık ürünler sektörünün ülkenin gıda sanayisinde rekabet gücü yüksek alanlarından biri olduğunu ifade eden Kacır, "Türkiye, üretim kapasitesi, ihracat ağı ve marka kabiliyetiyle bisküvi, çikolata, şekerleme, kek, gofret ve kuruyemiş bazlı ürünlerde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin gelişmiş un, şeker, kakao işleme ve ambalaj sanayisi altyapısı, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya pazarlarına yakınlığı, büyük ölçekli üretim tesisleri ve geniş iç pazarı, atıştırmalık sektörümüzü küresel ölçekte rekabetçi kılan başlıca unsurlardır. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım da Türkiye'nin atıştırmalık ürünler alanındaki üretim kabiliyetini, ihracat potansiyelini ve teknoloji odaklı dönüşümünü daha görünür hale getiren örnek tesislerden biridir." diye konuştu.

Bakan Kacır, 100 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen ve Şölen Çikolata'nın üretim kapasitesini yüzde 70 artıracak olan bu tesisin doğrudan 500 kişiye, dolaylı olarak ise 2 bin kişiye istihdam sağlayarak Gaziantep'in, ülkenin üretimi, ekonomisi ve sosyal refahına önemli katkılar sunacağını dile getirerek, "500'e yakın robotu, 30 bin palet kapasiteli akıllı deposu ve gelişmiş lojistik altyapısıyla bu yatırım, ileri üretim teknolojilerinin, otomasyonun ve akıllı depolama sistemlerinin gıda sanayimize başarıyla entegre edildiği örnek bir sanayi yatırımı olarak öne çıkıyor." dedi.

Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban da ay yıldızlı bayrağı yurt dışında dalgalandırmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şölen Çikolata'nın CEO'su Erdoğan Çoban, son 10 yılda 500 milyon doları aşan yatırımın tamamını Gaziantep'e yaptıklarını söyledi. Çoban, "36 yılda ise yatırımlarımızın tamamı toplamda 1 milyar doları aşmış durumda. Bugün 5 kıtada 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor, milyarlarca tüketiciye ulaşıyoruz. Tüm gıda kategorilerinde ihracat lideriyiz. AR-GE merkezimizde 35 patentle geleceği tasarlıyoruz. Yeni fabrikamızla birlikte 3 üretim tesisimizde 300 bin metrekareye ulaşan üretim alanımızla dünyanın en büyük çikolata üretim merkezlerinden biri olduk." ifadesini kullandı.

Açılışta, Vali Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kacır ve protokol üyeleri fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yüzyılı, Teknoloji, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı İçin Hedeflerimiz Var - Son Dakika

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