Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak

06.10.2022 10:03

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, et ve süt piyasasını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati,Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Bakan Nebati, toplantının ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

UYGUN FİYATLI ARPA VE MISIR SATIŞI YENİDEN BAŞLAYACAK

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı yeniden başlayacak

ALINABİLECEK İLAVE TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığından ise Gıda Komitesi toplantısına yönelik olarak bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:"Çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edilmiştir. Üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, Gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecektir. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. Ayrıca, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir"

YORUMLAR
500
TMO, et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satacak TMO, et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satacak Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın finansman ihtiyacı için imzaların atıldığını açıkladı Bakan Nebati, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nın finansman ihtiyacı için imzaların atıldığını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak - Son Dakika


Son Dakika
10:50 İngiltere Kralı Charles, Haziran 2023'te taç giyecek
10:40 Bakan Bilgin'den "sözleşmeli personel" açıklaması: Tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz
10:30 Acun Ilıcalı kararını verdi! Shota'nın ayrılığı sonrası Hull City'nin yeni hocası belli oldu
10:28 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL, 18,58'den işlem görüyor
10:20 Metrobüste "yüksek sesle konuşma" kavgası! Yumrukların uçuştuğu kavga, kameralara yansıdı
10:16 İstanbul'da özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı
10:03 Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak
09:52 Selin Ciğerci'den boşandıktan sonra yeni ilişkiye başlayan Gökhan Çıra'nın bir kadına "yanıma gelsene" diyerek attığı mesaj ifşa oldu
09:35 Motorinde zam dalgası devam ediyor! Yarından itibaren 1 lira 53 kuruşluk zam yapılacak
09:34 Rusya'nın Harkiv'deki işkence odalarında korkunç deliller! Altın dişler, elektrik kabloları, cinsel ilişki oyuncakları ve birçok delil bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 11:24:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Nebati: Et ve süt üreticileri için uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement