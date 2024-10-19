Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların vatandaşlardan aldığı komisyon ücretlerinin büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, bu ücretlerin adil bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Palandöken, bankaların, dijitalleşme sürecinde ortaya çıkan masrafların azaltılması için adım atması gerektiğine dikkat çekti.

19.10.2024 10:01
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Bankaların vatandaştan aldığı komisyon ücretlerinin vatandaşa ve esnafa büyük yük olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Maliye Bakanlığının kararı kapsamında ekonominin kayıt altına alınması ile ilgili tedbirler güzel. Ancak bununla ilgili hem mükellefin hem de vatandaşın bunlara uymasındaki sıkıntı var. Bankaların da elini taşın altına koyması lazım" dedi.

"BANKALAR HER TÜRLÜ ORTAMDA HİZMET ÜCRETİ ALIYOR"

Piyasadaki ekonomik sıkıntı tüm vatandaşlar tarafından hissedilirken bankaların da vatandaşa destek olmak için elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günümüzde artan kart kullanımı ve dijitalleşme ile birlikte bankacılık masraflarının azalmasını bekleyen vatandaşlar her geçen gün farklı bir masrafla karşılaşıyor. Şubede, ATM'de ve elektronik ortamda yapılan her işlemden ücret kesiliyor. Dijital ortamdaki kartsız işlemler özendirilmeye çalışılsa da bu işlemlerden de hizmet ücreti alınıyor. Aynı şekilde havalede, EFT'de internet bankacılığında ne yaparsanız yapın mesai dahilinde farklı, mesai haricinde farklı. Böyle bir standardın olması gerekli ki vatandaş bilmeli. Vatandaş parasını alırken miktarına göre 80-100 lirada belirli bir limitin dışında çekememe gibi bir zorluk var" şeklinde konuştu.

"LİMİTLERİN YENİDEN BELİRLENMESİ LAZIM"

Limitlerin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Kayıtlı ekonomide bu iş biraz daha zorlanacak. Hem o parayı havale ederken hem de aynı şekilde nakit ödeyemediğiniz için banka aracılığıyla yatıracaksınız bu sefer limitlerin belirlenmesi lazım. Banka aracılığıyla parasını yatırıp aynı bankanın diğer şubesine gönderdiği zaman söylediğim gibi bu masrafların alınması adil değil. Bunun için ne yapılması lazım, vatandaşa yük değil destek olunması lazım. Vatandaşın bu konularda uyarılması lazım. Emekli aylığınızı alırken aynı şekilde normal günlük hayattaki parayı yatırıp çekerken başka şubeden hesabınıza getirirken farklı bir ücret alınmaması lazım. Dolayısıyla eğer bir taksiye binip o şubeye o parayı götürseniz belki o kadar tutmayacak veya toplu taşıma ile gitseniz ama maalesef bir taraftan işlerimiz daha pratik daha kolay, kayıtlı olsun diyorsunuz diğer taraftan bunun üzerine külfet geliyor. Komisyonların kaldırılması lazım. En azından belirli bir limitin dışında olması lazım. Şimdi 7 bin liraya kadar bu iş olunca insanlar bunu taksitle veya diğer alternatif harcamalarında kullanacağında büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacaklar. Bir an evvel bunun önlenmesi lazım ki bu işten vatandaş mağdur olmamalı" ifadelerini kullandı.

Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Ekonomi, Finans, Banka, Tesk, Tesk, ATM, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • hasan h. Bey:
    bankalarin aldiklari komisyonlari bi sekilde yasa tuzuk vs gibi maddelerle duzenleyebilirsiniz.asil mesele ekonomik ulke batmis bitmis insanlar ac ev araba alamiyor insanlar evlerine et balik tavuk gibi temel gida maddelerini alamiyor bunlarin tek sorumlusu ekepe dir.derhal ulke erken secime gitmeli ve muhalefet lideri de dahil millet vekilleri bakanlar ve malum sahis yuce divanda yargilanmalidir. 28 10 Yanıtla
  • Murat Avci:
    hükümet ile banka el ele halkı soyuyor 29 7 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    bakan Şimşek vatandaşa Şimşek gibi çarpıyor reisin kuyusunu kazıyor reis bunu görmüyormu 21 7 Yanıtla
  • TARIK null:
    Biraz esnafın sahtekarlıkları ile de ilgilenirseniz sevinirim. bakanlık sürekli hileli mal satan firmaları teşhir ediyor 20 3 Yanıtla
  • Tugbay Sozun:
    Brawo,gerçekten ufakk ufak hissettirmeden üzüyorlar bizleri.Deyinilmesi gereken bir konu 18 1 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    ülke baştan bozuk herkes bireylerin peşinde halkı düşünen yok 14 1 Yanıtla
  • Hakikat:
    Devlet, savunma harcamalarina yapilacak katkiyi bankalarin musterilerden aldigi komisyon ucretlerinden karsilasin.Sayin "Palandoken"kaynagi acikladi. 14 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    devlette onu istiyor s... devam 11 2 Yanıtla
  • Mecoli:
    Taksicilere ÖTV bekliyoruz. 3 7 Yanıtla
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