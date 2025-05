Başkan Mustafa Bozbey, Burulaş\'taki grev kararına ilişkin konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Burulaş'taki toplu sözleşme görüşmeleri ve grev kararı alınmasını ilişkin yaptığı açıklamada, "Sendikanın istediği maaşı verirsek bir biniş maliyeti 60 lirayı buluyor. Şu anda zaten Büyükşehirden Burulaş'a 300-350 milyon lira aylık destek sağlıyoruz. Bizim teklifimizde dahi bir bilet maliyeti 52 lirayı buluyor. Biz 3,3 milyon Bursalı ve belediye şirketlerindeki 13 bin 800 çalışanı düşünerek bu tekilfi yaptık "dedi. Sendika yüzde 47 maaş zammı isterken, Büyükşehirin zam teklifinin yüzde 25'te kaldığı öğrenildi. Başkan Bozbey 20 Mayıs'taki grevle ilgili her türlü tedbiri aldıklarını Bursalıları mağdur etmeyeceklerini dile getirdi. Büyükşehirin teklifine göre en düşük maaş 50 bin lira, vatman maaşı 74 bin, teknik personel maaşı 78 bin lira olacak. Başkan Bozbey, otobüs şoförlerine ise bir miktar daha fazla artış gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Mustafa Bozbey, Burulaş'taki toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Çalışanların hayat standartlarının yüksek olmasını istediklerini kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, "Sendika yönetimi yüzde 75 artışla karşımıza geldi. Daha sonra görüşmelerde yüzde 54'e düştü. En sonunda yüzde 47'de ısrar ederek dünkü grev kararının açıklanmasına kadar sürdü. Yani yüzde 47'de kaldı. Tabiki bu taleplerin mevcut şartlarda günümüz şartlarında da dahil olması gerçekçi talepler olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu artış hayata geçirilirse, yüzde 47 artış yapıldığında sadece Bursaray'da bilet fiyatının 55-56 lira olması gerekiyor. Uzun hatlarda da bilet fiyatının yaklaşık 64 lira olması lazım. Bizim teklifimiz de var. Biz işçimizin yaşam standartlarının yükselmesinden yanayız. Sadece bir şirketimizde bir iştirakimizde olanı değil, 13 bin 800 çalışanımızı düşünerek hareket etmeliyiz. Diğer şirketlerde sözleşmeler tamamlandı. Bu sözleşmelerle birlikte işçilerimizin yaşam standartlarında önemli iyileşme sağlandı. Bir tek Burulaş'ta anlaşmazlığa düşüldü. Biz teklifin kabul olması halinde bilet fiyatlarının 60 liraya yükseleceğini herkesin bilmesi lazım. Bu Bursalılara yansıyacak. Biz bir kısmının bedelini, karşılığını veriyoruz. Neden bunu söylüyorum. Bursa halkına önemli bir yük geleceğinin altını çizmek istiyorum" dedi.

Büyükşehirde 13 bin 800 çalışan olduğunu ve diğer iştiraklerde toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını hatırlatan Başkan Bozbey, "Aslında büyük bir aileyiz biz. Bu aile bireyleri arasında da biz bir fark oluşturmak istemiyoruz. Bir fark da görmüyoruz. Yani Burulaş'takiçalışanımız da kıymetli, değerlidir. Diğer taraftan Burfaş, Buski ya da diğer iştiraklerimiz de çalışanlar da bizim için değerlidir. Çünkü sahada olan 13 bin 800 bin çalışanımızın her biri aslında bir Mustafa Bozbey'dir. Ona göre hizmet üretiyorlar. Ona göre vatandaşın sorununu çözüyorlar ve bizleri temsil ediyorlar. Bütün çalışanlarımıza güveniyoruz. Her biri bizim için kıymetli ve değerlidir. Onun için özellikle kurumsal sürdürülebilirliği ve iş barışını ve kurum için dengeyi mutlaka sağlamak ve bunu da uygulamak gibi bir sorumluluğa sahibiz. Aksi takdirde o zaman büyük oğlan küçük oğlan farklılaşırsa, kız erkek çocuk diye farklılaşırsa ailelerde parçalanma olur. Biz aileyi bütün görüyoruz. Bu anlamda da bunları aynı şekilde sendika başkanına da ifade eden birisi olarak söylüyorum. Tabiki bu süreç içerisinde gerçekten çok tutarlı ve çok olumlu derecede bir süreci yönetmeye çalıştık. Yapıcı bir tutumsergiledik. Bizim için her bir çalışanımız kıymetlidir. Emekten yana haktan yanayız. Teklifimizi yaparken en üst sınırları düşünerek değerlendirerek yaptık. Teklifimiz en düşük ücret yaklaşık 50 bin lira olacak. Eline net geçecek. Tren sürücülerimiz yaklaşık 74 bin lira civarında alacak. Teklifimiz var. Bakım formenlerimize de 78 bin lira civarında bir teklifimiz var. Belediyemizde kurumumuzda, asgari ücret alan yok. Özellikle belirtmek istiyorum. Bursalıların da bilmesini arzu ederim. Bu teklifi yaparken elbette ekonomik şartları düşünüyoruz. Belediyemizin mali durumunu da düşünmek zorundayız. Bu benim param değil. Bu milletin, Bursalıların parası. 3,3 milyon Bursalının parasını 13 bin 800 çalışanımıza yaşam standartlarını da yükselterek destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu

Sendika Başkanının açıklamalarına tepki

Başkan Bozbey, anlaşma olmaması durumunda Burulaş'ı yakarız diyen sendika Başkanına ise tepki göstererek, "Ancak üzüldüğüm birşeyi söyleyeyim, sendika başkanımızın sürçü lisan oldu. Belki ağzından kaçtı ama Burulaş'ıyakmakla ilgili bir ifadesi var. Bu benim hem kurumun başında olan bir kent yöneticisi olarak çok üzüldüğüm ve hakikaten de bir sendika yöneticisinin belki hiç söylemeyeceği bir sözün orada ifade edilmesine kırıldığımı ifade etmek istiyorum. 3,3 milyon Bursalı adına çok üzüldüm. Aynı zamanda 13 bin 800 çalışan adına kırıldığımı ifade etmek istiyorum. Bunu da söylenmemiş kabul ediyorum. Burulaş'ıbiz 1999'dan önce, 1997-1998'dir yapılanması. Böyle bir kuruma, böyle bir sözü ifade ettiğiniz, orada çalışanlarımızın 50 kere düşünmesi lazım. O çalışanlarımız Burulaş'ı o hale getirdi. O çalışanlarımızın emeği karşılığında Burulaş o hale geldi. Siz o lafı etmemeli idiniz. Doğru değil. Bursalıya hakaret olarak kabul ediyorum. Burulaş'ıo hale getiren çalışanlarımıza hakaret olarak kabul ediyorum. Sayın sendika başkanını bu sözü geri almasını bir an önce Bursalılar ve çalışanlarımız adına bekliyorum.Bu sözü kabul etmemiz mümkün değil. Bir sendika yöneticisinin böyle bir sözü ifade edeceği bana söyleseler inanmazdım. Burulaş kendi ayakları üzerinde duramıyor. Başka. Siyasiler yüzünden duramıyor. Çok önemli ekonomik krizden geçiyoruz. Bizler çalışanlarımız için fedakarlık yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Biz çalışanlarımızı sadece ücretleri anlamında değerlendirmiyoruz. Bir arada beraberce sosyal, kültürel alanda buluşmalarını, iyi günde kötü günde birlikte olmalarını arzu ediyoruz. Öyle bir yapı arzu ediyoruz. Biz bir aileyiz. 13 bin 800 çalışanımızla biz bir aileyiz. 4 ile çarptığınızda 55 bine yakın bir aileyiz biz. İstenen rakamların kabul edilebilirliği mümkün değil. Bizim teklifimizin oranında dahi Bursaray ücretlerinin 52 lira olması gerekiyor. Biz her ay 300 milyon lira Büyükşehir Belediyesi olarak Burulaş'a destek veriyoruz. Bizim teklifimizle bile 52 lira civarında olması gereken bilet fiyatının aşağıda olmasının sebebi bizim belediye bütçesinden, Bursalıların parasını Bursalılar için aktarmamızdır. 350 milyonu vermesek, her ay bir tesis yaparsınız. Onun için rakamın boyutunu öyle değerlendirelim. Atatürk Spor Salonu'nu 3 ayda bitirirsiniz. Tüm şirketlerimizde ve belediyemizde görev yapan tüm arkadaşlarımızın yanındayız. Yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yüksek hakemden gelen artış teklifi yüzde 21

Yüksek hakemden gelen artışların yüzde 21 civarında olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Biz bunun üzerinde artış veriyoruz. Teklifimizin Bursalılar adına olduğunu, 3,3 milyon Bursalı adına bu teklifi yaptığımızı sendikanın da bu teklifi değerlendirmesini, sürecin işi yavaşlatarak veya grevle değil masada imza atılarak sonuçlanmasını istiyoruz. Biz bütün işçilerimiz, bütün çalışanlarımızı seviyoruz. Her biri bizim için değerlidir. Çalışma arkadaşlarımın konuyu bir kez daha değerlendirmelerini, sendikanın da Bursalıları zora sokmadan ulaşım hakkını engellemeden sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Masada bu konunun bitirilmesini arzu ediyoruz. Yüksek hakeme gitti diyelim. Yüksek hakemden gelen artışlar yüzde 21 civarında. Aslında yüksek hakeme gitsek bizim teklif ettiğimiz ücretlerin altında bir ücret geleceğinin bilinmesini isterim. Biz çalışanımızın yüzünün gülme taraftarıyız. Bir tarafı yükseltirken, diğer tarafı altta bırakırsak çalışma barışı bozulur. Burulaştaki çalışan arkadaşlarımın bu anlayışta olacağına inancım tamdır. Bir an önce bu konunun sonuçlanmasını bekliyoruz" diye konuştu

Başkan Bozbey, bir soru üzerine Burulaş'taki grevin siyasi bir operasyon olup olmadığına ise, "en bir siyasi olay olacağına inanmak istemiyorum. İstanbul'da da aynı sürecin yaşandığını, burada da aynı sürecin yaşandığını düşündüğümüzde kendimizi çimdikliyoruz. İnanmak istemiyorum" karşılığını verdi

Sundukları teklifin yüzde 25 artışa tekabül ettiğini kaydeden Başkan Bozbey, "Ortalamada yüzde 25 artış. Otobüs şoförleri düşüktü. Özellikle otobüs şoförlerini yukarıda tuttuk. Ben yaptıkları işe göre düşük ücret alıyorlardı onları biraz daha yukarı çıkardık. Onların talep ettikleri 80-100 bin lira bandında. Bilet fiyatlarını çok yukarılara çekmemiz gerekecek. Daha fazla para aktarmamız gerekecek. Sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı

Grev için tedbir aldık

Mustafa Bozbey, iş bırakma konusunda da tedbir aldıklarını belirterek, "Biz de hazırlığımızı yapacağız. Bursalıların yine işlerine, çocuklarımızın okullarına ve vatandaşlarımızın bir yerden bir yere ulaşması için hazırlığımızı yapacağız. Bursalıları bu halde bırakacak değiliz. Bizim teklifimiz bu, bu teklifle biz makul olanı yaptık. Ekonominin bu denli kötü olduğu, büyükşehir bütçesinin gerçekleşmesinin 36 yerine 25 milyar olarak gerçekleşeceği ortamda çok zor. Vergilerde anormal bir düşüş var. Devlet vergi toplayamadığında belediyelere pay aktaramıyor. En son Orhaneli'deydim. 100 kişiden 95 kişisi iş talebinde bulundu. Gelen iş talep ediyor. Kasım'dan itibaren bugüne ne kadar kişinin çıkarıldığını biliyormusunuz. Fabrikalar kapanıyor, depo olarak kiraya veriliyor. İlk defa uzun yıllar sonra çalışanın da çalıştıranın da iş görenin de işverenin de mutsuz olduğu, memnun olmadığı bir ortam yaşıyoruz. İlk defa uzun yıllar sonra. Biz sabah rahatlıkla huzurla kalkacağımıza günaydın diyebileceğimize bir ortamı hissediyorsak o zaman herşey güzeldir. Ama kimsenin bir garantisi var mı?" şeklinde konuştu

Burulaş'ın sigorta ve vergi borcu 1,5 milyar liraydı

Başkan Bozbey, bir yıldır belediyeye yönetemediğine ilişkin eleştiriler olduğuna yönelik söylemlere de, "Öncelikle belediyeyi gayet güzel yönetiyoruz. 6 ayda kontrol altına almayı planladığımız 1 yılda yapabildik. Onun için süreç uzadı. Eleştiriler olacaktır. Trol de vardır. Biz eleştiriye açığız. Sadece Burulaşın vergi ve sgk borcu 1,5 milyar lira civarındaydı. İyi bir mali disiplin ve tasarruf uyguluyoruz. En önemlisi açık ve şeffaf yapılan ihale ve oradaki kazançlardır. Köyleri birbirine bağlıyoruz. Bu yaz bir çok köy birbirine bağlanacak. Trafikle ilgili hazırlık dönemini bitirdik. Nerede sıkışıklık var. Hem doğuda hem batıda rahatlatacağız. Nefes aldıracağız. Ancak geçmişin yanlışlarını bir anda ortadan kaldırmak mümkün değil. Yıllarca mücadele ettik. Okulları batıya yapmayın dedik. İtiraz ettik. Ama engelleyemedik. Sabah trafik o tarafa tıkanıyor. En azından 500-600 minibüs ya 19 Mayıs'a ya da Bademli'ye gidiyor. Aileler de çocuklarını özel aracıyla götürüyor. 100 binlik planda tüm gerçekleri masa üstüne yatırdık. Adım adım çözeceğiz. Bunları başaracağız. Ben değil hep beraber başaracağız. Hala kaçak inşaata göz yuman belediye başkanları var. Yaptırmayın diyoruz. Yeterince kirlendi zaten. İnşallah Bursa yeşil Bursa özlemimizin tarifi olarak yavaş yavaş dönüşerek değişerek geleceğe ulaşacak. Sendika başkanının ifadeleri hakkında suç duyurusunda bulunmadık. Sendika başkanından kamuoyuna dilim sürçtü açıklamasında bulunmasını istiyorum. Hem çalışanlarımız adına istiyorum. Çalışanlarımız kurumu o hale getirdi. Sendika başkanı var ise çalışanların sayesinde varlar. Çalışanlarımızın değerini yok etme düşüncesini asla söylememeleri lazım" şeklinde konuştu. - BURSA