Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak? - Son Dakika
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Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?

01.03.2022 18:24
Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?

Ülke rezervinin önemli kısmı Batılı ülkelerde bulunurken, yaptırımlar sebebiyle Rusya Merkez Bankası'nın bu rezervlere erişimi donduruldu. Rezervlerin yüzde 21,7'si altın olarak Rusya'da bulunurken, yüzde 13,8'i Çin'de tutuluyor.

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondururken, bankaya ait rezervlerin önemli bir kısmı da ülkede ve Çin'de bulunuyor.

Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri 18 Şubat itibarıyla 643 milyar dolar düzeyindeydi. Rezervlerin yüzde 21,7'si altın olarak Rusya'da bulunurken, yüzde 13,8'i Çin'de tutuluyor. Ülke rezervinin önemli kısmı Batılı ülkelerde bulunurken, yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın bu rezervlere erişimi donduruldu. Rusya'nın rezervlerinin yüzde 12,2'si Fransa, yüzde 10'u Japonya, yüzde 9,5'i Almanya ve yüzde 6,6'sı ise ABD'de. Rezervlerin yüzde 5'i çeşitli hükümetler arası kuruluşlarda muhafaza edilirken, kalanının yüzde 4,5'i Birleşik Krallık'ta, yüzde 3'ü Avusturya'da, yüzde 2,8'i Kanada'da, yüzde 10,7'si ise adı açıklanmayan diğer ülkelerde tutuluyordu.

Putin'i kara kara düşündürecek tablo! İşte Rusya'nın rezervlerinin ülkelere göre dağılımı

G7 ÜLKELERİ'NDEN RUS REZERVLERİNİ DONDURMA KARARI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinde bulunan Rusya Merkez Bankası rezervlerinin dondurulacağını duyurmuştu. Bu oranın, Rusya'ya ait rezervlerin yaklaşık yarısına denk geldiğine işaret eden Borrell, Rusya ve Çin'deki rezervlere erişimin ise engellenmeyeceğini söylemiş ve son yıllarda Rus rezervlerinin Batı tarafından dondurulamayacak ülkelere gönderdiğine işaret etmişti.

REZERVLERDE DOLARIN PAYI AZALTILMIŞTI

Rusya, ekonomide ve uluslararası ticarette risklerden korunmak için dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreci Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak ettikten sonra hızlandırmaya başlamıştı. Rusya Merkez Bankası tarafından 2021'in ilk yarısına ilişkin yayımlanan verilerde, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,2'den 16,4'e düştüğü ortaya konmuştu. Rusya Maliye Bakanlığı da 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirmişti. SWIFT sisteminden çıkarılma riski nedeniyle Rusya, 2014'te SPFS'yi (Mali Mesajlaşma Sistemi) geliştirmeye başlamış, Aralık 2017'de ise kullanıma açmıştı.

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Son Dakika Ekonomi Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak? - Son Dakika
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