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Motorine okkalı zam geliyor - Son Dakika
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Motorine okkalı zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün benzine gelen zammın ardından bu gece de motorinin fiyatı 1 lira 62 kuruş artacak.

21.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:44
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Uzun bir süredir son 5 ayın en düşük seviyesi olan 72-74 dolar aralığında seyreden brent petrol, Kızıldeniz'de artan gerilim nedeniyle yükselişe geçti. Brent petrolün 79 dolara çıkmasıyla akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı. Dün benzine gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da motorinin fiyatı 1 lira 62 kuruş artacak.

MOTORİNİN LİTESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 37 lira 16 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 3 kuruşa çıkacak.

İNDİRİMLER YERİNİ ZAMLARA BIRAKTI

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle motorine 7 Aralık Perşembe günü 1 lira 34 kuruş, 8 Aralık Cuma günü ise 88 kuruşluk bir indirim gelmişti. 9 Aralık Cumartesi günü ise benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlamıştı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle indirimler yerini zamlara bıraktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Motorine okkalı zam geliyor
YORUMLAR (7)
  • Emir Yaşlı: Boş verin arkadaşım Bu ülke dönyanın neresinde bir memi patlasa Türkiye etkileniyor bilim insanlarımız ya al maşını salla başını yada engelli ler bu da hepimiz dışa bağlılığımızı kabul etmemiz lazım giydiğimiz iç çamaşıra kadar sgl Yanıtla 5 2
  • Eski Tüfek.: Şu dış güçler olmasa..ahhh ahh..:) Doları 30 lira yapanda onlar..enflasyonu yanlış polikalar ile azdıran da... Şu dış güçler yokmu ,şu dış güçler..:) 0 0
  • Özkan Özdemir: Akp geldiğinde olarak değiştirmek istiyorum ben: Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde topraklarımız vardı. Bize, gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda, bizim elimizde İncil onların elinde topraklarımız vardı. - Jomo Kenyatta Yanıtla 16 1
  • Serkan Basar: ben ya bindirim derken t geçiyordunuz Yanıtla 10 0
  • Akın Dündar: Bisiklete binin :D Yanıtla 9 5
  • ALİ ŞAHİN: Gabardı gitti o dağdaki petrol Yanıtla 18 0
  • Oktay KUŞÇU: Kedinin, fareyle oynadığı gibi petrol fiyatlarıyla oynuyorlar. Sahi biz Gabar dağında petrolü de bulmuştuk ne oldu ona? İnsanlara güzel algı yaptılar! Yanıtla 26 4

Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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