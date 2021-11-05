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Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi - Son Dakika

Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi

05.11.2021 15:30

Muğla ve Aydın illeri kıyılarında on günlük tatil yaptıktan sonra Türkiye'den ayrılan dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, tatilini geçirdiği yat personelini hediyeye boğdu. Gates, personele 3 araç dolusu çiçek ve hediye gönderdi.

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yakınları ile birlikte yaklaşık on günlük yat gezisi yaparak tatil yapan Microsoft'un kurucusu ve dünyaca ünlü milyarder Bill Gates tatilini geçirdiği yatlar ilçeden ayrılmadan önce yat personeline çiçek ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Türkiye'den ayrılan Bill Gates, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi

3 MİLYON METREKARELİK ARSA ARADI

Türkiye'de yatırım yapmak için Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 milyon metrekarelik arsa arayışına giren ve Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki ünlü iş insanları ile bir araya gelerek yatırım hakkında konuşan Bill Gates tatilini 4 gün önce sonlandırarak İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Küresel İklim Konferansı'na katılmıştı.

Türkiye'den ayrılan Bill Gates, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi

YAT PERSONELİNİ ÇİÇEK VE HEDİYE YAĞMURUNA TUTTU

Didim'deki Apollan Tapınağı, Bodrum'daki Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Datça'daki Knidos harabelerini ziyaret eden Bill Gates'in tatilini geçirdiği 106 metre uzunluğundaki Lana, 136 metre uzunluğundaki Flying Fox ve korumalarının bulunduğu 86 metrelik Wayfinder yatlarındaki kaptan ve personele hediyeler yağdırdığı belirtildi.

Türkiye'den ayrılan Bill Gates, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi

3 ARAÇ DOLUSU HEDİYE GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde Kumbahçe Mahallesi'ndeki gemi yanaşma iskelesinde demirleyen ve yaklaşık 14 tanker akaryakıt takviyesi yapan haftalık kirası milyon euro olan Flying Fox yatının personeline 3 araç dolusu çiçek ve hediyeler geldiği, bununda Bill Gates'in danışmanları tarafından organize edildiği belirtildi. Araçlardan indirilen çiçeklerin ve hediyelerin yata taşınması yaklaşık 20 dakika sürdü.

Flying Fox yatının bugün erken saatlerde Bodrum'dan yarılarak Kıbrıs Adası'ndaki Limasol kentine hareket ettiği görüldü. Wayfinder ve Lana isimli yatların personelinin önemli bölümünün ise izine çıkarıldığı görüldü.

Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi

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Son Dakika Ekonomi Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi - Son Dakika Ekonomi


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