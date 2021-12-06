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Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira - Son Dakika

Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira

06.12.2021 15:44

Bir dönemin vazgeçilmezleri arasında yer alan ve faydaları saymakla bitmeyen damla sakızı fiyatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Türkiye'ye getirilen damla sakızının kilosu 3 bin 500 liradan alıcı buluyor.

Kilosu 3500 liraya satılan damla sakızının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşların gram gram alabildiği damla sakızı, tabiattaki en kuvvetli antiseptik içeriğe sahip ve enfeksiyonla mücadelede birebir etkili.

Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira

"YUNANİSTAN'IN SAKIZ ADASI'NDAN GELİYOR"

Bursa'da dede mesleği olan aktarlığı uzun yıllar sürdürdüğünü söyleyen Taner Esin, "Damla sakızı bize Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan geliyor, ismini de zaten buradan alıyor. Damla sakızı bir ağaç reçinesi ve ağaçtan elde ediliyor. Bilhassa hem sağlıkta, hem de mutfakta kullanılan çok özellikli bir ürün. Sağlığa başlıca faydaları ise astım, bronşit, mide hastalıkları, nefes darlığı, üst solunum yolları enfeksiyonu ve akciğer tedavisi gibi durumlarda kullanılıyor. Bu sakızı çiğnediğinizde bilhassa yüz kaslarınızı geliştiriyor" dedi.

Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira

"MİDE HASTALIĞI REFLÜYE ÇOK İYİ GELİYOR"

Damla sakızının uçak yolculuğunda kulakların tıkanmaması için kullanıldığını söyleyen aktar Taner Esin, "Uçağa binenler, basınç farkından dolayı kulakları tıkanmasın diye kullanıyor. Damla sakızını dövüp, balla beraber karıştırdığınızda ise mide hastalığı olan reflüye çok iyi geliyor. Hoş kokusu ve aromasından dolayı ise gıda ürünlerinde kullanılıyor. Bu kıymetli ürünün kilosu ise 3500 lira. 100 gramlık paketi 350 lira. 10 gramlık paketini ise vatandaşlara 35 liradan satıyoruz. Ülkemizde İzmir Çeşme'de ağaçları var ve yetişiyor, ama bu ürün bize Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan geliyor" diye konuştu.

Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira
Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira

Sakız Adası, Yunanistan, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bir zamanlar çam sakızı çoban armağanıydı, şimdi kilosu 3 bin 500 lira - Son Dakika Ekonomi


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