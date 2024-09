Bitget ve LaLiga arasında milyon dolarlık dev sponsorluk anlaşması

Ekonomi

Kripto para dünyasının önemli aktörlerinden Bitget, futbol sektörüne yaptığı stratejik hamlelerle dikkat çekiyor. Şirket, İspanya'nın en prestijli futbol ligi olan ve Mbappé, Vinícius Jr ve Lewandowski gibi yıldız oyuncuları barındıran LaLiga ile resmi kripto ortaklığı anlaşması imzaladı. Geçtiğimiz aylarda alanında önde gelen Türk milli sporcuları ile de sponsorluk anlaşmaları yapan Bitget, son anlaşmayla birlikte Doğu ve Güneydoğu Asya ile Latin Amerika bölgelerinde LaLiga'nın resmi kripto ortağı unvanını kazandı.

Singapur'daki Token2049 konferansında duyurulan bu iş birliği, Bitget'in spor sektörüne yönelik stratejik adımlarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.Bitget ve LaLiga arasındaki on milyon doların üzerindeki bu anlaşma hem Bitget'e hem de LaLiga'ya özel avantajlar sunuyor ve her iki tarafın da "Make It Count" inancıyla azim ve pozitif tutkuyla büyüklüğe ulaşma hedefini paylaştığını gösteriyor.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, "Geride bıraktığımız on yılda, dijitalleşme ve inovasyon LaLiga'nın öncelikleri arasında yer aldı. Geçen sezon, bunu 'Yeni Çağ' sloganımız altında, teknolojiye vurgu yaparak öncelik haline getirdik. Öncü olmak istiyoruz ve buna kararlıyız." ifadelerini kullandı. Tebas, bu anlaşmanın LaLiga'nın uluslararası genişlemesi için çok önemli olduğunu ve Asya ile Latin Amerika gibi stratejik bölgelerde hayran kitlesine daha da yakınlaşmalarına yardımcı olacağını belirtti.

Bitget CEO'su Gracy Chen ise, "Spor dünyası dijital inovasyonu benimsemeye devam ettikçe, kripto, blok zinciri ve gelişmekte olan teknoloji bu dönüşümün ayrılmaz bir parçası haline geliyor. LaLiga ile ortaklık yapmak, sporda kriptonun büyümesini hızlandırmamıza olanak tanıyarak hem taraftarlar hem de sporcular için yeni fırsatlar sunuyor." dedi. Chen, bu iş birliğinin gelişmekte olan pazarlarda Web3'ün daha geniş çapta benimsenmesi için bir yol oluşturacağını ve bir milyardan fazla insanın deneyimini geliştireceğine inandıklarını ekledi.