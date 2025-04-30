TBMM'de Başarır ve Zengin arasında 'jammer' polemiği! Tansiyon bir anda yükseldi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de Başarır ve Zengin arasında 'jammer' polemiği! Tansiyon bir anda yükseldi

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TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Ali Mahir Başarır ile AK Partili Özlem Zengin arasında gergin anlar yaşandı. Başarır'ın "Bu ülkede polis, İçişleri Bakanlığı soruşturma olmaksızın insanları mı dinliyor?" sorusuna tepki gösteren Zengin, "Herkesin izlendiği ve telefonlarımızda bile ne olup bittiği belli olan bir yerde neyi bantlayacağız" ifadelerini kullandı. Tartışma üzerine tansiyon bir anda yükseldi.

30.04.2025 20:28  Güncelleme: 20:58
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve AK Partili Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasından jammer ve kamera bantlama gerginliği yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir otel ziyareti esnasında korumaları tarafından kameraların bantlandığı ve jammerlı bavulların taşındığı görüntülerde TBMM Genel Kurulu'nda tansiyonu yükseltti.

"DEVLET SORUŞTURMA OLMAKSIZIN İNSANLARI MI DİNLİYOR?"

AK Partili milletvekillerinin bir dakikalık konuşmalarında görüntülere yer vermesine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekil Ali Mahir Başarır ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında "jammer" ve "kamera bantlama" tartışması yaşandı.

AK Partili milletvekillerinin konuşmalarına tepki gösteren Başarır, "Bazı milletvekili arkadaşlarımız, A Haber'in muhabiri gibi bilmediği konularda algı yapıyor. İktidara yakın A Haber'in dosyadan almış olduğu bilgilerle Murat Kapki'yi ait olduğu öne sürülen milyon dolarlık arabalar ve bu arabaların 15 tanesi de televizyonlarda yayınlandı, savcılık da bu arabaları bir otoparka çekti. Bu arabaların yarısının Cumhur İttifakı'nda bulunan bir milletvekilinin olduğu ortaya çıktı.

Bilmeden, duymadan yapılan kirli algılarla hiç kimseyi suçlamasınlar. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmış. 18 Ekim'de başlayan soruşturma, otel görüntüleri ekimin ilk haftası. Bu ülkede polis, devlet, İçişleri Bakanlığı soruşturma olmaksızın insanları mı dinliyor? 12 gün önceki görüntüler... İçişleri Bakanı diyor ki, 'Ben jammer kullanmıyorum.' Dinleyen sensin, kendini mi dinleyeceksin ama sen insanları mahkeme kararı olmaksızın teknik fiziki takip ediyorsun. Burada hukuksuzluğu yapan kendisi" sözlerini sarf etti.

"BU KADAR YILDIR GÖREV YAPIYORUM BANT YAPIŞTIRAN KİMSEYİ GÖRMEDİM"

Başarır'ın sözlerine AK Parti'den tepki Özlem Zengin'den geldi. "Jammer" tartışması için Batman İl Özel İdaresi'nin terör bölgesi olduğu gerekçesiyle jammer kullanmasının uygun olabileceğini ifade eden Zengin, "Bantlama işini yapan, kendi Genel Başkanı'nız, 'Bu koruma, polis' dedi. Bu polis değil, oradaki özel güvenlik. Bu arkadaşlar hiçbir yerde uygulaması olmayan bir uygulama yapıyorlar. Ben de bu kadar yıldır siyaset yapıyorum, gidip bir yere bant yapıştıran kimseyi görmedim. Kaldı ki herkesin izlendiği ve telefonlarımızda bile ne olup bittiği belli olan bir yerde neyi bantlayacağız?

Genel Başkanı'nızın açıklamalarını Silivri ziyaretinden önce ve sonra diye ayırmak gerekiyor. Oradan bir ikaz alıyor, onun üzerine yeni bir cevap geliştiriliyor. Çünkü Sayın İmamoğlu her şey olmak istiyor. Cumhurbaşkanı adayı olmadığı halde aday olmak istiyor, hiç İBB Başkanı olmak istemeden Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ayrıca CHP'nin Genel Başkanı'ymış gibi davranıyor. Hangi görevi ifa etmek istiyor" diye konuştu.

"SİZ DE DİNLENDİĞİNİZİ BİLİYORSUNUZ"

Başarır ise Zengin'e "Zaten Meclis'in yetkileri, görevi, hakları kuşa çevrilmiş. Birilerine kamera bandı suçlaması yapıyorsunuz, 600 milletvekilinin ağzını bantlamaya çalışıyorsunuz. Despotizm bu işte. Niye Whatsapp'tan konuşma yapıyorsunuz? Çünkü siz de dinlendiğini biliyorsunuz" diyerek yanıt verdi.

DEM PARTİ'DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de Zengin'in jammer tartışmasına ilişkin Batman İl Özel İdaresi tarafından terör gerekçesiyle jammer kullanılmasını örnek göstermesine tepki gösterdi.

"Özlem Hanım, jammer kullanmak meselesi üzerinden Batman'ı örnek göstererek, 'Batman'da kullanılabilir, orası terörün yuvası bir yer' dedi. Ben bunu kabul etmiyorum" diyen Koçyiğit, "Herhangi bir gerekçeyle ülkenin herhangi bir yerinde hukukta olmayan hiçbir iş ve işlem yapılamaz. Yapılırsa bunun adı ayrımcılıktır. Bugün zaten Türkiye'yi bu hale getirenin de bu istisna hukuku olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM\'de Başarır ve Zengin arasında \'jammer\' polemiği! Tansiyon bir anda yükseldi

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Son Dakika Politika TBMM'de Başarır ve Zengin arasında 'jammer' polemiği! Tansiyon bir anda yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kasım Ömeroğlu:
    Ak parti başkan vekili sayın Özlem Zengini canı gönülden tebrik ediyorum aferin bravo tokat gibi cevap, gerçekler her zaman acıdır. 37 35 Yanıtla
    Ghost Riley:
    seni de mi kayiriyor yoksa? 2 2
  • Efem0909:
    Bu operasyona en çok tepki gösteren Ali mahir Başarır ve Mahmut Tanal nedense İmamoğlu nün onlaradamı faydası oluyordu 34 25 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    erken secim.. 27 19 Yanıtla
  • abdul05102010:
    Şu yeğeni savcı olan milletvekilden bıktık. 20 6 Yanıtla
  • Önder null:
    fetöden ögrendiler kumpası. 19 6 Yanıtla
  • Ates null:
    Chp den bir tane akıllı adam çıkmazmı yaaa.Hep manipülasyon,hep algı,hep mağdur edebiyatı,hep kendileri suçsuz ve haklı hep,kendileri doğru.Ya siz bu ülkeye ne zaman ne verdiniz,hep aldınız hep yok ettiniz.O yüzdendir ki millet size,hiç bir zaman iktidarı vermedi. 14 8 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    yegenini herkesin gozu onunde kayiran o degil mi bu? hani koca koca adamlari koyun gibi gutmeye calisip kalp krizi geciren vekile beddua eden yaratik 18 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: TBMM'de Başarır ve Zengin arasında 'jammer' polemiği! Tansiyon bir anda yükseldi - Son Dakika
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