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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

24.11.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)234.180,00-10,0015,18İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)234.180,00-10,0015,18
İş Bankası (B)31.050,101,25-23,33
İş Bankası (C)7,092,314,38
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,474,52-10,10
İş Girişim8,472,92-55,30
İş GMYO2,380,42-6,30
İş Y. Men. Değ.20,245,7521,95
İş Yat. Ort.2,921,39-13,18
İşbir Holding42,007,42-21,76
İşbir Sentetik Dokuma11,031,19

Işık Plastik5,491,67

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,921,10-19,30
İttifak Holding1,38-0,72-38,12
İz Hayvancılık Tarım20,361,5013,11
İzmir Demir Çelik2,441,24-26,27
İzmir Fırça6,73-2,0421,04
Jantsa Jant Sanayi63,504,6153,20
Kafein Yazılım20,786,07-2,62
Kalekim Kimyevi Maddeler18,94-1,51

Kaplamin25,060,64-25,86
Kardemir (A)8,000,1334,45
Kardemir (B)7,960,0051,04
Kardemir (D)8,780,8051,90
Karel Elektronik10,204,6251,69
Karsan Otomotiv4,09-1,4525,85
Karsu Tekstil8,303,49-2,92
Kartal Yenilenebilir Enerji13,627,08

Kartonsan60,359,93-36,26
Katmerciler Ekipman1,566,85-9,95
Kent Gıda205,308,11-42,27
Kerevitaş Gıda4,991,84-24,16
Kervan Gıda13,131,7028,28
Kervansaray Yat. Holding0,679,84-46,83
Kiler GMYO2,210,91-11,95
Kızılbük GYO33,76-9,97

Klimasan Klima9,692,5414,84
Koç Holding29,083,7142,18
Konfrut Gıda4,222,18-0,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,450,64198,52
Konya Çimento1.013,909,66-10,27
Koray GMYO7,010,8657,53
Kordsa Teknik Tekstil32,84-2,15111,19
Koza Altın122,50-0,3326,68
Koza Madencilik18,93-1,9722,21
Körfez GMYO5,850,690,86
Kristal Kola1,439,16-53,19
Kron Telekomünikasyon37,006,810,43
Kuştur Kuşadası Turizm220,00-4,7639,86
Kuyas Yatırım3,175,3237,83
Kütahya Porselen105,009,95108,13
Kütahya Şeker Fabrikası28,083,08

Lider Faktoring3,45-1,991,17
Link Bilgisayar27,562,84-12,77
Logo Yazılım43,720,1440,40
Lokman Hekim Sağlık11,94-0,1769,80
Lüks Kadife51,704,9180,05
Makina Takım3,251,25-4,69
Manas Enerji Yönetimi15,843,66

Margün Enerji8,751,63

Marka Yatırım Holding3,87-0,51-39,81
Marmaris Altınyunus184,204,0765,80
Marshall233,701,74-23,80
Martı GMYO0,931,09-63,58
Martı Otel1,811,69-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım23,021,14

Mavi Giyim72,95-2,4741,35
Mazhar Zorlu Holding31,12-0,26-1,14
Meditera Tıbbi Malzeme38,08-1,19

Mega Polietilen5,154,04-32,77
Menderes Tekstil2,151,90-30,42
Mercan Kimya10,050,40

Merit Turizm25,76-1,75148,66
Merko Gıda5,053,91-41,55
Metemtur Yatırım2,73-1,44-66,24
Metro Holding1,301,56-37,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,83-0,70-2,08
Metro Yatırım Ortaklığı1,731,17-25,75
Mia Teknoloji21,029,99

Migros Ticaret43,663,952,01
Milpa3,931,55-14,57
Mistral GMYO4,60-0,22-1,62
MLP Sağlık31,30-1,3257,52
MMC San. ve Tic. Yat.5,35-1,8316,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,840,59-42,28
Mondi Tire Kutsan8,851,1416,45
Nasmed Egepol8,163,16

Naturel Enerji36,122,031,72
Naturelgaz7,462,47

Net Holding5,515,3560,64
Netaş Telekom.19,785,49-29,56
Niğbaş Niğde Beton7,32-1,48-85,92
Nuh Çimento43,483,72-9,47
Nurol GMYO9,90-1,4935,80
Odaş Elektrik1,590,00-45,61
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,690,81

Orge Enerji Elektrik6,642,4743,96
Orma Orman Mahsulleri25,98-0,0876,49
Osmanlı Menkul26,163,24-14,91
Ostim Endüstriyel Yat1,742,35-25,44
Otokar398,000,5330,80
Oyak Çimento7,491,90-14,69
Oyak Yat. Ort.7,040,722,00
Oyak Yatırım Menkul29,702,48

Oylum Sınai Yatırımlar8,340,6077,07
Özak GMYO6,01-0,1717,84
Özbal Çelik Boru19,702,87200,76
Özderici GMYO1,681,20-24,32
Özerden Plastik7,923,39-12,00
Pamel Elektrik60,05-1,23181,66
Panora GMYO7,674,2130,65
Papilon Savunma14,451,90-36,45
Park Elek.Madencilik5,895,189,68
Parsan34,54-0,2942,14
Pegasus104,909,9640,62
Peker GMYO1,040,00-55,54
Penguen Gıda4,120,73-18,42
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım249,509,96

Pera GMYO1,381,47-21,22
Pergamon Dış Ticaret23,320,9527,23
Petkim7,940,1359,44
Petrokent Turizm3.600,00-0,55297,18
Pınar Et ve Un20,22-0,79-7,60
Pınar Su3,772,17-7,24
Pınar Süt18,301,05-18,85
Plastikkart18,151,9727,42
Polisan Holding3,052,69-20,67
Politeknik Metal347,906,59-14,25
Prizma Press Matbaacılık3,78-0,26-31,02
QNB Finans Fin. Kir.63,500,55-49,32
QNB Finansbank35,000,06-50,25
QUA Granite Hayal Yapı11,973,01

Ral Yatırım Holding14,7410,00231,98
Ray Sigorta11,3310,00-26,67
Reysaş GMYO3,462,376,73
Reysaş Lojistik5,133,64-0,85
Rhea Girişim2,00-1,48-46,24
Rodrigo Tekstil13,302,31-2,99
Royal Halı2,93-0,34-14,83
RTA Laboratuvarları19,870,20-34,38
Sabancı Holding13,45-0,2221,99
Safkar Ege Soğutmacılık7,232,84-33,55
Sanel Mühendislik4,861,8942,11
Sanifoam Sünger32,78-3,59141,03
Sanko Pazarlama9,881,966,61
Saray Matbaacılık4,197,44-52,22
Sarkuysan18,095,24107,99
Sasa Polyester38,449,95156,53
Say Yenilenebilir Enerji24,229,99184,61
Sekuro Plastik18,312,8731,16
Selçuk Ecza Deposu10,481,16-21,98
Selçuk Gıda4,57-4,79-8,23
Selva Gıda Sanayi9,09-1,84

Senkron Güvenlik25,7410,00-1,98
Serve Film Prodüksiyon12,90-0,69-19,37
Servet GMYO94,259,2120,22
Seyitler Kimya16,481,7922,41
Silverline Endüstri5,362,49-37,67
Sinpaş GMYO4,222,430,96
Smartiks Yazılım5,130,79-42,10
Sodaş Sodyum Sanayii23,00-0,86-12,67
Söktaş2,821,44-13,25
Sönmez Filament27,722,14-47,88
Sönmez Pamuklu8,20-0,49-44,43
Sumaş Suni Tahta86,050,0068,69
Şeker Fin. Kir.4,873,18-23,91
Şekerbank1,142,70-24,50
Şişe Cam11,990,3367,47
Şok Marketler Ticaret14,605,4216,99
T. Halk Bankası4,945,56-11,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,532,04-37,12
T.S.K.B.1,522,01-12,97
T.Tuborg19,40-2,519,41
Taç Tarım Ürünleri24,880,89136,28
Tat Gıda11,63-0,770,59
TAV Havalimanları30,504,9643,19
Tek-Art Turizm1,343,08-33,66
Tekfen Holding18,601,8113,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,571,39-24,13
Temapol Polimer Plastik15,603,3135,65
Tetamat Gıda Yatırımları228,10-9,985,46
TGS Dış Ticaret16,690,2431,31
Tofaş Oto. Fab.75,00-0,20142,63
Torunlar GMYO3,992,572,31
Trabzon Liman34,804,198,34
Trabzonspor Sportif8,22-7,22236,89
Trend GMYO6,37-1,70-49,32
TSKB GMYO2,620,38-45,72
Tuğçelik16,009,9798,02
Tukaş7,84-0,63-19,09
Turcas Petrol4,090,74-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık15,20-1,30

Turkcell18,453,5423,69
Tümosan Motor ve Traktör17,694,1225,73
Tüpraş159,90-5,3348,06
Türk Hava Yolları18,971,3446,94
Türk İlaç Serum10,809,76

Türk Prysmian Kablo65,4510,00442,60
Türk Telekom9,183,9616,21
Türk Traktör193,50-0,7713,58
Türker Proje Gayrimenkul132,400,3017,27
Türkiye Sigorta5,08-0,39-17,77
Ufuk Yatırım19,002,0441,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,590,00-15,33
Ulusal Faktoring2,231,36

Ulusoy Elektrik55,651,648,37
Ulusoy Un Sanayi6,75-0,7432,65
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,702,41-27,35
Utopya Turizm17,00-2,02-56,19
Uzertaş Boya30,8010,00-45,58
Ülker Bisküvi20,283,36-9,13
Ünlü Yatırım Holding5,771,94

Vakıf Fin. Kir.5,470,7460,50
Vakıf GMYO1,764,14-26,63
Vakıf Yat. Ort.5,770,52-21,60
Vakıflar Bankası3,983,65-15,50
Vakko Tekstil10,451,1666,76
Vanet Gıda6,170,16-20,18
VBT Yazılım20,42-0,58

Verusa Holding51,103,0213,35
Verusaturk Girisim26,02-2,6299,41
Vestel30,700,5271,10
Vestel Beyaz Eşya7,39-0,6766,50
Viking Kağıt6,551,55-27,22
Yapı ve Kredi Bank.3,470,8715,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,920,63-20,09
Yataş13,000,00-8,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,051,33-30,68
Yeni Gimat GMYO16,791,2144,84
Yeo Teknoloji50,503,02

Yeşil GMYO0,881,15-36,23
Yeşil Yapı1,040,97-43,48
Yeşil Yatırım Holding1,970,51-53,93
Yibitaş İnşaat Malzeme11.607,50-4,16-25,59
Yonga Mobilya18,851,67-36,72
Yükselen Çelik5,623,128,17
Yünsa12,891,82-7,21
Ziraat GMYO2,372,60

Zorlu Enerji1,700,59-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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