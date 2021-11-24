Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 234.180,00 -10,00 15,18 İş Bankası (B) 31.050,10 1,25 -23,33 İş Bankası (C) 7,09 2,31 4,38 İş Bankası (Kur.) 385.000,00 1,32 İş Fin.Kir. 3,47 4,52 -10,10 İş Girişim 8,47 2,92 -55,30 İş GMYO 2,38 0,42 -6,30 İş Y. Men. Değ. 20,24 5,75 21,95 İş Yat. Ort. 2,92 1,39 -13,18 İşbir Holding 42,00 7,42 -21,76 İşbir Sentetik Dokuma 11,03 1,19 Işık Plastik 5,49 1,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 -19,30 İttifak Holding 1,38 -0,72 -38,12 İz Hayvancılık Tarım 20,36 1,50 13,11 İzmir Demir Çelik 2,44 1,24 -26,27 İzmir Fırça 6,73 -2,04 21,04 Jantsa Jant Sanayi 63,50 4,61 53,20 Kafein Yazılım 20,78 6,07 -2,62 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,94 -1,51 Kaplamin 25,06 0,64 -25,86 Kardemir (A) 8,00 0,13 34,45 Kardemir (B) 7,96 0,00 51,04 Kardemir (D) 8,78 0,80 51,90 Karel Elektronik 10,20 4,62 51,69 Karsan Otomotiv 4,09 -1,45 25,85 Karsu Tekstil 8,30 3,49 -2,92 Kartal Yenilenebilir Enerji 13,62 7,08 Kartonsan 60,35 9,93 -36,26 Katmerciler Ekipman 1,56 6,85 -9,95 Kent Gıda 205,30 8,11 -42,27 Kerevitaş Gıda 4,99 1,84 -24,16 Kervan Gıda 13,13 1,70 28,28 Kervansaray Yat. Holding 0,67 9,84 -46,83 Kiler GMYO 2,21 0,91 -11,95 Kızılbük GYO 33,76 -9,97 Klimasan Klima 9,69 2,54 14,84 Koç Holding 29,08 3,71 42,18 Konfrut Gıda 4,22 2,18 -0,12 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,45 0,64 198,52 Konya Çimento 1.013,90 9,66 -10,27 Koray GMYO 7,01 0,86 57,53 Kordsa Teknik Tekstil 32,84 -2,15 111,19 Koza Altın 122,50 -0,33 26,68 Koza Madencilik 18,93 -1,97 22,21 Körfez GMYO 5,85 0,69 0,86 Kristal Kola 1,43 9,16 -53,19 Kron Telekomünikasyon 37,00 6,81 0,43 Kuştur Kuşadası Turizm 220,00 -4,76 39,86 Kuyas Yatırım 3,17 5,32 37,83 Kütahya Porselen 105,00 9,95 108,13 Kütahya Şeker Fabrikası 28,08 3,08 Lider Faktoring 3,45 -1,99 1,17 Link Bilgisayar 27,56 2,84 -12,77 Logo Yazılım 43,72 0,14 40,40 Lokman Hekim Sağlık 11,94 -0,17 69,80 Lüks Kadife 51,70 4,91 80,05 Makina Takım 3,25 1,25 -4,69 Manas Enerji Yönetimi 15,84 3,66 Margün Enerji 8,75 1,63 Marka Yatırım Holding 3,87 -0,51 -39,81 Marmaris Altınyunus 184,20 4,07 65,80 Marshall 233,70 1,74 -23,80 Martı GMYO 0,93 1,09 -63,58 Martı Otel 1,81 1,69 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 23,02 1,14 Mavi Giyim 72,95 -2,47 41,35 Mazhar Zorlu Holding 31,12 -0,26 -1,14 Meditera Tıbbi Malzeme 38,08 -1,19 Mega Polietilen 5,15 4,04 -32,77 Menderes Tekstil 2,15 1,90 -30,42 Mercan Kimya 10,05 0,40 Merit Turizm 25,76 -1,75 148,66 Merko Gıda 5,05 3,91 -41,55 Metemtur Yatırım 2,73 -1,44 -66,24 Metro Holding 1,30 1,56 -37,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,83 -0,70 -2,08 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 1,17 -25,75 Mia Teknoloji 21,02 9,99 Migros Ticaret 43,66 3,95 2,01 Milpa 3,93 1,55 -14,57 Mistral GMYO 4,60 -0,22 -1,62 MLP Sağlık 31,30 -1,32 57,52 MMC San. ve Tic. Yat. 5,35 -1,83 16,30 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,84 0,59 -42,28 Mondi Tire Kutsan 8,85 1,14 16,45 Nasmed Egepol 8,16 3,16 Naturel Enerji 36,12 2,03 1,72 Naturelgaz 7,46 2,47 Net Holding 5,51 5,35 60,64 Netaş Telekom. 19,78 5,49 -29,56 Niğbaş Niğde Beton 7,32 -1,48 -85,92 Nuh Çimento 43,48 3,72 -9,47 Nurol GMYO 9,90 -1,49 35,80 Odaş Elektrik 1,59 0,00 -45,61 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,69 0,81 Orge Enerji Elektrik 6,64 2,47 43,96 Orma Orman Mahsulleri 25,98 -0,08 76,49 Osmanlı Menkul 26,16 3,24 -14,91 Ostim Endüstriyel Yat 1,74 2,35 -25,44 Otokar 398,00 0,53 30,80 Oyak Çimento 7,49 1,90 -14,69 Oyak Yat. Ort. 7,04 0,72 2,00 Oyak Yatırım Menkul 29,70 2,48 Oylum Sınai Yatırımlar 8,34 0,60 77,07 Özak GMYO 6,01 -0,17 17,84 Özbal Çelik Boru 19,70 2,87 200,76 Özderici GMYO 1,68 1,20 -24,32 Özerden Plastik 7,92 3,39 -12,00 Pamel Elektrik 60,05 -1,23 181,66 Panora GMYO 7,67 4,21 30,65 Papilon Savunma 14,45 1,90 -36,45 Park Elek.Madencilik 5,89 5,18 9,68 Parsan 34,54 -0,29 42,14 Pegasus 104,90 9,96 40,62 Peker GMYO 1,04 0,00 -55,54 Penguen Gıda 4,12 0,73 -18,42 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 249,50 9,96 Pera GMYO 1,38 1,47 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 23,32 0,95 27,23 Petkim 7,94 0,13 59,44 Petrokent Turizm 3.600,00 -0,55 297,18 Pınar Et ve Un 20,22 -0,79 -7,60 Pınar Su 3,77 2,17 -7,24 Pınar Süt 18,30 1,05 -18,85 Plastikkart 18,15 1,97 27,42 Polisan Holding 3,05 2,69 -20,67 Politeknik Metal 347,90 6,59 -14,25 Prizma Press Matbaacılık 3,78 -0,26 -31,02 QNB Finans Fin. Kir. 63,50 0,55 -49,32 QNB Finansbank 35,00 0,06 -50,25 QUA Granite Hayal Yapı 11,97 3,01 Ral Yatırım Holding 14,74 10,00 231,98 Ray Sigorta 11,33 10,00 -26,67 Reysaş GMYO 3,46 2,37 6,73 Reysaş Lojistik 5,13 3,64 -0,85 Rhea Girişim 2,00 -1,48 -46,24 Rodrigo Tekstil 13,30 2,31 -2,99 Royal Halı 2,93 -0,34 -14,83 RTA Laboratuvarları 19,87 0,20 -34,38 Sabancı Holding 13,45 -0,22 21,99 Safkar Ege Soğutmacılık 7,23 2,84 -33,55 Sanel Mühendislik 4,86 1,89 42,11 Sanifoam Sünger 32,78 -3,59 141,03 Sanko Pazarlama 9,88 1,96 6,61 Saray Matbaacılık 4,19 7,44 -52,22 Sarkuysan 18,09 5,24 107,99 Sasa Polyester 38,44 9,95 156,53 Say Yenilenebilir Enerji 24,22 9,99 184,61 Sekuro Plastik 18,31 2,87 31,16 Selçuk Ecza Deposu 10,48 1,16 -21,98 Selçuk Gıda 4,57 -4,79 -8,23 Selva Gıda Sanayi 9,09 -1,84 Senkron Güvenlik 25,74 10,00 -1,98 Serve Film Prodüksiyon 12,90 -0,69 -19,37 Servet GMYO 94,25 9,21 20,22 Seyitler Kimya 16,48 1,79 22,41 Silverline Endüstri 5,36 2,49 -37,67 Sinpaş GMYO 4,22 2,43 0,96 Smartiks Yazılım 5,13 0,79 -42,10 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 -0,86 -12,67 Söktaş 2,82 1,44 -13,25 Sönmez Filament 27,72 2,14 -47,88 Sönmez Pamuklu 8,20 -0,49 -44,43 Sumaş Suni Tahta 86,05 0,00 68,69 Şeker Fin. Kir. 4,87 3,18 -23,91 Şekerbank 1,14 2,70 -24,50 Şişe Cam 11,99 0,33 67,47 Şok Marketler Ticaret 14,60 5,42 16,99 T. Halk Bankası 4,94 5,56 -11,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,53 2,04 -37,12 T.S.K.B. 1,52 2,01 -12,97 T.Tuborg 19,40 -2,51 9,41 Taç Tarım Ürünleri 24,88 0,89 136,28 Tat Gıda 11,63 -0,77 0,59 TAV Havalimanları 30,50 4,96 43,19 Tek-Art Turizm 1,34 3,08 -33,66 Tekfen Holding 18,60 1,81 13,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,57 1,39 -24,13 Temapol Polimer Plastik 15,60 3,31 35,65 Tetamat Gıda Yatırımları 228,10 -9,98 5,46 TGS Dış Ticaret 16,69 0,24 31,31 Tofaş Oto. Fab. 75,00 -0,20 142,63 Torunlar GMYO 3,99 2,57 2,31 Trabzon Liman 34,80 4,19 8,34 Trabzonspor Sportif 8,22 -7,22 236,89 Trend GMYO 6,37 -1,70 -49,32 TSKB GMYO 2,62 0,38 -45,72 Tuğçelik 16,00 9,97 98,02 Tukaş 7,84 -0,63 -19,09 Turcas Petrol 4,09 0,74 -15,67 Tureks Turizm Taşımacılık 15,20 -1,30 Turkcell 18,45 3,54 23,69 Tümosan Motor ve Traktör 17,69 4,12 25,73 Tüpraş 159,90 -5,33 48,06 Türk Hava Yolları 18,97 1,34 46,94 Türk İlaç Serum 10,80 9,76 Türk Prysmian Kablo 65,45 10,00 442,60 Türk Telekom 9,18 3,96 16,21 Türk Traktör 193,50 -0,77 13,58 Türker Proje Gayrimenkul 132,40 0,30 17,27 Türkiye Sigorta 5,08 -0,39 -17,77 Ufuk Yatırım 19,00 2,04 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 3,59 0,00 -15,33 Ulusal Faktoring 2,23 1,36 Ulusoy Elektrik 55,65 1,64 8,37 Ulusoy Un Sanayi 6,75 -0,74 32,65 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,70 2,41 -27,35 Utopya Turizm 17,00 -2,02 -56,19 Uzertaş Boya 30,80 10,00 -45,58 Ülker Bisküvi 20,28 3,36 -9,13 Ünlü Yatırım Holding 5,77 1,94 Vakıf Fin. Kir. 5,47 0,74 60,50 Vakıf GMYO 1,76 4,14 -26,63 Vakıf Yat. Ort. 5,77 0,52 -21,60 Vakıflar Bankası 3,98 3,65 -15,50 Vakko Tekstil 10,45 1,16 66,76 Vanet Gıda 6,17 0,16 -20,18 VBT Yazılım 20,42 -0,58 Verusa Holding 51,10 3,02 13,35 Verusaturk Girisim 26,02 -2,62 99,41 Vestel 30,70 0,52 71,10 Vestel Beyaz Eşya 7,39 -0,67 66,50 Viking Kağıt 6,55 1,55 -27,22 Yapı ve Kredi Bank. 3,47 0,87 15,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,92 0,63 -20,09 Yataş 13,00 0,00 -8,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,05 1,33 -30,68 Yeni Gimat GMYO 16,79 1,21 44,84 Yeo Teknoloji 50,50 3,02 Yeşil GMYO 0,88 1,15 -36,23 Yeşil Yapı 1,04 0,97 -43,48 Yeşil Yatırım Holding 1,97 0,51 -53,93 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.607,50 -4,16 -25,59 Yonga Mobilya 18,85 1,67 -36,72 Yükselen Çelik 5,62 3,12 8,17 Yünsa 12,89 1,82 -7,21 Ziraat GMYO 2,37 2,60 Zorlu Enerji 1,70 0,59 -32,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor

Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!

Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı

Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü

Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi

İçişleri eski bakanlarından Hasan Fehmi Güneş toprağa verildi: Cenazeye 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de katıldı

Özel harekat polisi kocasını, yeni görev yerine gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş

Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi