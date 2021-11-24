Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|234.180,00
|-10,00
|15,18
|İş Bankası (B)
|31.050,10
|1,25
|-23,33
|İş Bankası (C)
|7,09
|2,31
|4,38
|İş Bankası (Kur.)
|385.000,00
|1,32
|İş Fin.Kir.
|3,47
|4,52
|-10,10
|İş Girişim
|8,47
|2,92
|-55,30
|İş GMYO
|2,38
|0,42
|-6,30
|İş Y. Men. Değ.
|20,24
|5,75
|21,95
|İş Yat. Ort.
|2,92
|1,39
|-13,18
|İşbir Holding
|42,00
|7,42
|-21,76
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,03
|1,19
|Işık Plastik
|5,49
|1,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|1,10
|-19,30
|İttifak Holding
|1,38
|-0,72
|-38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|20,36
|1,50
|13,11
|İzmir Demir Çelik
|2,44
|1,24
|-26,27
|İzmir Fırça
|6,73
|-2,04
|21,04
|Jantsa Jant Sanayi
|63,50
|4,61
|53,20
|Kafein Yazılım
|20,78
|6,07
|-2,62
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,94
|-1,51
|Kaplamin
|25,06
|0,64
|-25,86
|Kardemir (A)
|8,00
|0,13
|34,45
|Kardemir (B)
|7,96
|0,00
|51,04
|Kardemir (D)
|8,78
|0,80
|51,90
|Karel Elektronik
|10,20
|4,62
|51,69
|Karsan Otomotiv
|4,09
|-1,45
|25,85
|Karsu Tekstil
|8,30
|3,49
|-2,92
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,62
|7,08
|Kartonsan
|60,35
|9,93
|-36,26
|Katmerciler Ekipman
|1,56
|6,85
|-9,95
|Kent Gıda
|205,30
|8,11
|-42,27
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|1,84
|-24,16
|Kervan Gıda
|13,13
|1,70
|28,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|9,84
|-46,83
|Kiler GMYO
|2,21
|0,91
|-11,95
|Kızılbük GYO
|33,76
|-9,97
|Klimasan Klima
|9,69
|2,54
|14,84
|Koç Holding
|29,08
|3,71
|42,18
|Konfrut Gıda
|4,22
|2,18
|-0,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,45
|0,64
|198,52
|Konya Çimento
|1.013,90
|9,66
|-10,27
|Koray GMYO
|7,01
|0,86
|57,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|32,84
|-2,15
|111,19
|Koza Altın
|122,50
|-0,33
|26,68
|Koza Madencilik
|18,93
|-1,97
|22,21
|Körfez GMYO
|5,85
|0,69
|0,86
|Kristal Kola
|1,43
|9,16
|-53,19
|Kron Telekomünikasyon
|37,00
|6,81
|0,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|220,00
|-4,76
|39,86
|Kuyas Yatırım
|3,17
|5,32
|37,83
|Kütahya Porselen
|105,00
|9,95
|108,13
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,08
|3,08
|Lider Faktoring
|3,45
|-1,99
|1,17
|Link Bilgisayar
|27,56
|2,84
|-12,77
|Logo Yazılım
|43,72
|0,14
|40,40
|Lokman Hekim Sağlık
|11,94
|-0,17
|69,80
|Lüks Kadife
|51,70
|4,91
|80,05
|Makina Takım
|3,25
|1,25
|-4,69
|Manas Enerji Yönetimi
|15,84
|3,66
|Margün Enerji
|8,75
|1,63
|Marka Yatırım Holding
|3,87
|-0,51
|-39,81
|Marmaris Altınyunus
|184,20
|4,07
|65,80
|Marshall
|233,70
|1,74
|-23,80
|Martı GMYO
|0,93
|1,09
|-63,58
|Martı Otel
|1,81
|1,69
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,02
|1,14
|Mavi Giyim
|72,95
|-2,47
|41,35
|Mazhar Zorlu Holding
|31,12
|-0,26
|-1,14
|Meditera Tıbbi Malzeme
|38,08
|-1,19
|Mega Polietilen
|5,15
|4,04
|-32,77
|Menderes Tekstil
|2,15
|1,90
|-30,42
|Mercan Kimya
|10,05
|0,40
|Merit Turizm
|25,76
|-1,75
|148,66
|Merko Gıda
|5,05
|3,91
|-41,55
|Metemtur Yatırım
|2,73
|-1,44
|-66,24
|Metro Holding
|1,30
|1,56
|-37,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,83
|-0,70
|-2,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|1,17
|-25,75
|Mia Teknoloji
|21,02
|9,99
|Migros Ticaret
|43,66
|3,95
|2,01
|Milpa
|3,93
|1,55
|-14,57
|Mistral GMYO
|4,60
|-0,22
|-1,62
|MLP Sağlık
|31,30
|-1,32
|57,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,35
|-1,83
|16,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,84
|0,59
|-42,28
|Mondi Tire Kutsan
|8,85
|1,14
|16,45
|Nasmed Egepol
|8,16
|3,16
|Naturel Enerji
|36,12
|2,03
|1,72
|Naturelgaz
|7,46
|2,47
|Net Holding
|5,51
|5,35
|60,64
|Netaş Telekom.
|19,78
|5,49
|-29,56
|Niğbaş Niğde Beton
|7,32
|-1,48
|-85,92
|Nuh Çimento
|43,48
|3,72
|-9,47
|Nurol GMYO
|9,90
|-1,49
|35,80
|Odaş Elektrik
|1,59
|0,00
|-45,61
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,69
|0,81
|Orge Enerji Elektrik
|6,64
|2,47
|43,96
|Orma Orman Mahsulleri
|25,98
|-0,08
|76,49
|Osmanlı Menkul
|26,16
|3,24
|-14,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,74
|2,35
|-25,44
|Otokar
|398,00
|0,53
|30,80
|Oyak Çimento
|7,49
|1,90
|-14,69
|Oyak Yat. Ort.
|7,04
|0,72
|2,00
|Oyak Yatırım Menkul
|29,70
|2,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,34
|0,60
|77,07
|Özak GMYO
|6,01
|-0,17
|17,84
|Özbal Çelik Boru
|19,70
|2,87
|200,76
|Özderici GMYO
|1,68
|1,20
|-24,32
|Özerden Plastik
|7,92
|3,39
|-12,00
|Pamel Elektrik
|60,05
|-1,23
|181,66
|Panora GMYO
|7,67
|4,21
|30,65
|Papilon Savunma
|14,45
|1,90
|-36,45
|Park Elek.Madencilik
|5,89
|5,18
|9,68
|Parsan
|34,54
|-0,29
|42,14
|Pegasus
|104,90
|9,96
|40,62
|Peker GMYO
|1,04
|0,00
|-55,54
|Penguen Gıda
|4,12
|0,73
|-18,42
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|249,50
|9,96
|Pera GMYO
|1,38
|1,47
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|23,32
|0,95
|27,23
|Petkim
|7,94
|0,13
|59,44
|Petrokent Turizm
|3.600,00
|-0,55
|297,18
|Pınar Et ve Un
|20,22
|-0,79
|-7,60
|Pınar Su
|3,77
|2,17
|-7,24
|Pınar Süt
|18,30
|1,05
|-18,85
|Plastikkart
|18,15
|1,97
|27,42
|Polisan Holding
|3,05
|2,69
|-20,67
|Politeknik Metal
|347,90
|6,59
|-14,25
|Prizma Press Matbaacılık
|3,78
|-0,26
|-31,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|63,50
|0,55
|-49,32
|QNB Finansbank
|35,00
|0,06
|-50,25
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,97
|3,01
|Ral Yatırım Holding
|14,74
|10,00
|231,98
|Ray Sigorta
|11,33
|10,00
|-26,67
|Reysaş GMYO
|3,46
|2,37
|6,73
|Reysaş Lojistik
|5,13
|3,64
|-0,85
|Rhea Girişim
|2,00
|-1,48
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|13,30
|2,31
|-2,99
|Royal Halı
|2,93
|-0,34
|-14,83
|RTA Laboratuvarları
|19,87
|0,20
|-34,38
|Sabancı Holding
|13,45
|-0,22
|21,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,23
|2,84
|-33,55
|Sanel Mühendislik
|4,86
|1,89
|42,11
|Sanifoam Sünger
|32,78
|-3,59
|141,03
|Sanko Pazarlama
|9,88
|1,96
|6,61
|Saray Matbaacılık
|4,19
|7,44
|-52,22
|Sarkuysan
|18,09
|5,24
|107,99
|Sasa Polyester
|38,44
|9,95
|156,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,22
|9,99
|184,61
|Sekuro Plastik
|18,31
|2,87
|31,16
|Selçuk Ecza Deposu
|10,48
|1,16
|-21,98
|Selçuk Gıda
|4,57
|-4,79
|-8,23
|Selva Gıda Sanayi
|9,09
|-1,84
|Senkron Güvenlik
|25,74
|10,00
|-1,98
|Serve Film Prodüksiyon
|12,90
|-0,69
|-19,37
|Servet GMYO
|94,25
|9,21
|20,22
|Seyitler Kimya
|16,48
|1,79
|22,41
|Silverline Endüstri
|5,36
|2,49
|-37,67
|Sinpaş GMYO
|4,22
|2,43
|0,96
|Smartiks Yazılım
|5,13
|0,79
|-42,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,00
|-0,86
|-12,67
|Söktaş
|2,82
|1,44
|-13,25
|Sönmez Filament
|27,72
|2,14
|-47,88
|Sönmez Pamuklu
|8,20
|-0,49
|-44,43
|Sumaş Suni Tahta
|86,05
|0,00
|68,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,87
|3,18
|-23,91
|Şekerbank
|1,14
|2,70
|-24,50
|Şişe Cam
|11,99
|0,33
|67,47
|Şok Marketler Ticaret
|14,60
|5,42
|16,99
|T. Halk Bankası
|4,94
|5,56
|-11,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,53
|2,04
|-37,12
|T.S.K.B.
|1,52
|2,01
|-12,97
|T.Tuborg
|19,40
|-2,51
|9,41
|Taç Tarım Ürünleri
|24,88
|0,89
|136,28
|Tat Gıda
|11,63
|-0,77
|0,59
|TAV Havalimanları
|30,50
|4,96
|43,19
|Tek-Art Turizm
|1,34
|3,08
|-33,66
|Tekfen Holding
|18,60
|1,81
|13,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,57
|1,39
|-24,13
|Temapol Polimer Plastik
|15,60
|3,31
|35,65
|Tetamat Gıda Yatırımları
|228,10
|-9,98
|5,46
|TGS Dış Ticaret
|16,69
|0,24
|31,31
|Tofaş Oto. Fab.
|75,00
|-0,20
|142,63
|Torunlar GMYO
|3,99
|2,57
|2,31
|Trabzon Liman
|34,80
|4,19
|8,34
|Trabzonspor Sportif
|8,22
|-7,22
|236,89
|Trend GMYO
|6,37
|-1,70
|-49,32
|TSKB GMYO
|2,62
|0,38
|-45,72
|Tuğçelik
|16,00
|9,97
|98,02
|Tukaş
|7,84
|-0,63
|-19,09
|Turcas Petrol
|4,09
|0,74
|-15,67
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,20
|-1,30
|Turkcell
|18,45
|3,54
|23,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,69
|4,12
|25,73
|Tüpraş
|159,90
|-5,33
|48,06
|Türk Hava Yolları
|18,97
|1,34
|46,94
|Türk İlaç Serum
|10,80
|9,76
|Türk Prysmian Kablo
|65,45
|10,00
|442,60
|Türk Telekom
|9,18
|3,96
|16,21
|Türk Traktör
|193,50
|-0,77
|13,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,40
|0,30
|17,27
|Türkiye Sigorta
|5,08
|-0,39
|-17,77
|Ufuk Yatırım
|19,00
|2,04
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,59
|0,00
|-15,33
|Ulusal Faktoring
|2,23
|1,36
|Ulusoy Elektrik
|55,65
|1,64
|8,37
|Ulusoy Un Sanayi
|6,75
|-0,74
|32,65
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,70
|2,41
|-27,35
|Utopya Turizm
|17,00
|-2,02
|-56,19
|Uzertaş Boya
|30,80
|10,00
|-45,58
|Ülker Bisküvi
|20,28
|3,36
|-9,13
|Ünlü Yatırım Holding
|5,77
|1,94
|Vakıf Fin. Kir.
|5,47
|0,74
|60,50
|Vakıf GMYO
|1,76
|4,14
|-26,63
|Vakıf Yat. Ort.
|5,77
|0,52
|-21,60
|Vakıflar Bankası
|3,98
|3,65
|-15,50
|Vakko Tekstil
|10,45
|1,16
|66,76
|Vanet Gıda
|6,17
|0,16
|-20,18
|VBT Yazılım
|20,42
|-0,58
|Verusa Holding
|51,10
|3,02
|13,35
|Verusaturk Girisim
|26,02
|-2,62
|99,41
|Vestel
|30,70
|0,52
|71,10
|Vestel Beyaz Eşya
|7,39
|-0,67
|66,50
|Viking Kağıt
|6,55
|1,55
|-27,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,47
|0,87
|15,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|28,92
|0,63
|-20,09
|Yataş
|13,00
|0,00
|-8,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,05
|1,33
|-30,68
|Yeni Gimat GMYO
|16,79
|1,21
|44,84
|Yeo Teknoloji
|50,50
|3,02
|Yeşil GMYO
|0,88
|1,15
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,04
|0,97
|-43,48
|Yeşil Yatırım Holding
|1,97
|0,51
|-53,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.607,50
|-4,16
|-25,59
|Yonga Mobilya
|18,85
|1,67
|-36,72
|Yükselen Çelik
|5,62
|3,12
|8,17
|Yünsa
|12,89
|1,82
|-7,21
|Ziraat GMYO
|2,37
|2,60
|Zorlu Enerji
|1,70
|0,59
|-32,78
(Son)
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