Brand Week İstanbul\'da Gençlere İlham

Ekonomi

BRAND Week İstanbul, bu yıl Zeren Group'un ana sponsorluğunda, gençlere ilham veren etkinliklere ev sahipliği yaptı. 'Kendini inşa et, gerçekçi ol, hayallerinin peşinden koş' temalı oturumda, Mustafa Yiğit Zeren, Fırat Parlak ve Doğan Kabak gibi alanında başarılı isimler, gençlerle bir araya geldi. Kaan Sekban moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda ayrıca, Zeren Group ve Bilim Virüsü iş birliğiyle hayata geçirilen ve gençlere ilham vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk programı 'Bir Sen Bir Gelecek' de ilk mezunlarını verdi.

Brand Week İstanbul'da bugün gerçekleşen oturumda, katılımcılar hem ilham verici hikayeler dinledi hem de önemli mesajlar aldı. Gençlere staj ve iş imkanları sunarak onların profesyonel hayata sağlam bir adım atmalarına destek olma hedefiyle hayata geçirilen 'Bir Sen Bir Gelecek' girişiminin ilk mezunları olan lise ve üniversite öğrencileri de mezuniyetlerini kutladı.

ZEREN: BU PROJE, GENÇLER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YATIRIM

Zeren Group İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren, sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çektiği konuşmasında, "Bu proje bizim için her sene tekrar edeceğimiz, sürdürülebilir bir proje olacak. 2025 yılında ve sonraki yıllarda da gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Bu ilk senemizdi, bu süreçte bazı eksikliklerimiz olabilir, bunlar da bizim öğrenme sürecimizin bir parçası. Eğer herhangi bir aksaklık olduysa şimdiden özür diliyorum. Ancak öğrendiklerimizle projeyi geliştirerek üstüne koyacağız ve bunu imza bir proje haline getireceğiz. Hedefimiz, bu projeyi üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarıyla entegre ederek daha geniş kitlelere ulaştırmak. Önümüzdeki senelerde de bu projeyi sürdürülebilir bir hale getirip, gençlerimizin eğitim sürecine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

ÜNAL: GENÇLERE İLHAM VERMEK ADINA HARİKA BİR SÜREÇ GEÇİRDİK

Zeren Group Holding Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Pelin Ünal ise sosyal sorumluluk programının detaylarını aktarırken, Brand Week İstanbul'da yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ünal, "Bu yıl ilk defa Brand Week Istanbul'a katıldık ve gençlere ilham vermek adına harika bir süreç geçirdik. Bilim Virüsü ile ortaklaşa yürüttüğümüz sosyal sorumluluk programımızda, toplamda 100 lise ve 100 üniversite öğrencisine online platformlar üzerinden eğitim verdik. Programın amacı, gençlerin gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetkinlikleri kazandırmaktı. Eğitim içerikleri Bilim Virüsü tarafından özenle hazırlandı. Gençler bir yıl boyunca, sadece teknik bilgi edinmekle kalmayıp aynı zamanda hayal kurmayı ve hayallerini projelendirmeyi öğrendiler" diye konuştu.

'MEZUNLARIMIZ ZEREN GROUP'TA STAJ VE ÇALIŞMA FIRSATI ELDE EDECEBİLECEKLER

Programın mezunlarına sunduğu kariyer imkanları hakkında da bilgiler vererek, gençlere yönelik bu programın sadece eğitimle sınırlı olmadığını aktaran Ünal, "Program kapsamında her ay ünlü isimlerle buluştukları etkinlikler düzenledik. Örneğin, Doğan Kabak ve Fırat Parlak gençlerimize ilham veren konuşmalar yaptı. Mezunlarımız artık Zeren Group bünyesinde staj yapma veya şartlar uyarsa çalışma fırsatı elde edebilecekler. Ayda bir düzenlenen bu buluşmalarda, gençler ilham veren liderlerle bir araya gelerek kariyerlerine yönelik yeni bakış açıları kazandı. Amacımız, hem gençlerimizi bilinçlendirmek hem de onlara istihdam yaratmak. Bu projeyle gençlerin sadece bir kariyer yapmaları değil, bir kariyer hayal etmeleri gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEN BİR VİZYONLA HAREKET EDİYORUZ'

Brand Week İstanbul etkinliğinin kendileri için büyük bir başarı olduğunu aktaran Pelin Ünal, son olarak şunları söyledi:

"Zeren Group olarak her zaman hayallerinin peşinden giden ve bu hayalleri projelendiren bir ekibiz. Brand Week Istanbul'da bu vizyonumuzu gençlerle paylaşmaktan mutluyuz. Organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz; harika bir etkinlikti."

BİR SEN BİR GELECEK PROGRAMI

Bugün ilk mezunlarını veren '1 Sen 1 Gelecek' programının detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

"Geleceğin Anahtarı: Derinlemesine İnsan Becerileri Eğitimleri: Katılımcılar, geleceğin iş dünyasında başarılı olmalarını sağlayacak insan becerilerini geliştirdi.

Mentorluk Programı: Uzman mentorlarla bir araya gelen gençler, kariyer yolculuklarında rehberlik aldı.

Deneyim Kütüphanesi: Farklı alanlardan liderlerle buluşarak bilgi ve deneyim kazandılar.

Paylaşım Çemberleri: Katılımcılar, fikir alışverişi yaparak birbirlerinden öğrendi."

BRAND WEEK İSTANBUL: GENÇLER İÇİN İLHAM DOLU BİR HAFTA

Brand Week İstanbul, Zeren Group'un desteğiyle gençlere ilham veren pek çok oturum ve etkinlik sundu. Etkinliğin ilk gününde Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Büyükak ve Kaan Sekban sahne alırken, 2'nci gün Yekta Kopan moderatörlüğünde Mustafa Yiğit Zeren, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan gençlerle buluştu.

Zeren Group'un sosyal sorumluluk projelerine ve gençlere verdiği destek, bu etkinlikle pekişirken, gerçekleşen oturumlarda gençlere yönelik sosyal sorumluluk projelerine olan desteğin artarak süreceğinin ve bu tür projelerle topluma katkı sağlamaya devam edileceğinin altı çizildi.