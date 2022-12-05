Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu

Milyonlar gözünü enflasyon verilerine çevirmişken Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,88 yıllık yüzde ise 84,39 olarak kaydedildi. Bu rakamların ardından memur ve emeklinin alacağı olası zam oranı ve maaşları da belli oldu.
Bu rakamlara göre 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli zam oranı yüzde 14,04 olacak. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 olarak hesaplandı. Memur enflasyon farkı ise yüzde 7,04 olacak iken memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 15,11 olacak. Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 9.109 TL'den 10.479 TL'ye çıkacak. Memur emeklisi maaşı ise en düşük 6.991 TL olabilecek.
Bunun yanında maaşlara zam oranları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile kesin olarak belirlenecek. Ama şu anki rakamlara göre zam oranının yüzde 15 civarında olması bekleniyor.
Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:
Mevcut: 9.109 TL
Zamlı: 10.478 TL
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.990 TL
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.345 TL
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.314 TL
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.786
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.803
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