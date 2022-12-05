Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu - Son Dakika
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Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu

05.12.2022 12:47

Bu sabah açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık olarak ise yüzde 84,39 olarak kaydedildi. Bu verilerin ardından mevcut tabloya göre emekli ve memurun alacağı maaşlar da belli oldu.

Milyonlar gözünü enflasyon verilerine çevirmişken Tüketici Fiyat Endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,88 yıllık yüzde ise 84,39 olarak kaydedildi. Bu rakamların ardından memur ve emeklinin alacağı olası zam oranı ve maaşları da belli oldu.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Bu rakamlara göre 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'lunun emekli zam oranı yüzde 14,04 olacak. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,04 olarak hesaplandı. Memur enflasyon farkı ise yüzde 7,04 olacak iken memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 15,11 olacak. Yapılan hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 9.109 TL'den 10.479 TL'ye çıkacak. Memur emeklisi maaşı ise en düşük 6.991 TL olabilecek.

KESİN ZAM ORANLARI ARALIK RAKAMLARINDA

Bunun yanında maaşlara zam oranları Ocak ayının 3'ünde açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile kesin olarak belirlenecek. Ama şu anki rakamlara göre zam oranının yüzde 15 civarında olması bekleniyor.

Kasım enflasyon oranı sonrası hesaplama yapıldığında emekli ve memurların 5 aylık zam oranına göre maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.478 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.990 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.803

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu - Son Dakika
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