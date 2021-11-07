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Büyük skandal: Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler - Son Dakika

Büyük skandal: Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler

07.11.2021 22:10

Düzce'de bir depoya gerçekleştirilen baskında 20 atı kesip piyasaya sürdüğü belirlenen Ali D. ve oğlu Ahmet D. suçüstü yakalandı. Ekipler, baba ve oğluna 193 bin TL ceza kesti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki bir depoya gerçekleştirilen baskında piyasaya sürmeye hazır halde onlarca kilo at etine el konuldu. Ekipler, Ali D. ve oğlu Ahmet D.'yi suçüstü yakalarken, şahısların daha önce de 20 atı kesip piyasaya sürdüğü belirlendi. Baba ve oğula 193 bin TL ceza kesildi.

İSKELETLERİ NEHRE ATTILAR

Kemeryanı Mahallesi'nde Ali D. ile oğlu Ahmet D. tarafından at kesimi yapıldığı ve kesilen etlerin piyasa sürüldüğü, ayrıca atlardan geri kalan iskeletlerin de Melen Nehri kenarına atıldığı ihbarını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Baba oğulun evlerinin yanındaki depoya yapılan baskında Ali D. ve Ahmet D. suçüstü yakalandı. İlk tespitlere göre şüphelilerin 20 atı keserek piyasa sürdükleri anlaşıldı.

Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler

193 BİN TL CEZA KESİLDİ

Jandarmanın baskını üzerine Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri baba ve oğula, 2872 sayılı Çevre kanunu kapsamında belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj alanlarına atık boşaltmaktan 193 bin TL idari ceza uyguladı.

Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler

ETLERE EL KONULDU

Ayrıca Gölkaya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirilen çok miktarda kemikli ete el konularak, alınan numune incelenmesi için ilgili kuruma gönderildi. Düzce 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı gereğince Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile Ali D.'e ait evin ahır ve eklentilerinde arama yapılan baba ve oğlu hakkında adli işlem başlatıldı.

Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler
Büyük skandal: Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler

Türk Lirası, Hisarcık, Gölyaka, Düzce, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Büyük skandal: Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler - Son Dakika Ekonomi


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