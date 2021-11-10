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Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek - Son Dakika

Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek

10.11.2021 10:59
Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Balıkesir Bölge Başkanlığınca hazırlanan "Zeytin Kültür Yolu Projesi"yle iki ilin gastronomi turizminin yerli ve yabancı turistler için daha ilgi çekici hale dönüştürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale- Balıkesir Bölge Başkanlığınca hazırlanan "Zeytin Kültür Yolu Projesi"yle iki ilin gastronomi turizminin yerli ve yabancı turistler için daha ilgi çekici hale dönüştürülmesi hedefleniyor.

Projeyle, Kuzey Ege ve Güney Marmara'da yer alan Çanakkale ve Balıkesir'in mutfak kültürü öne çıkarılacak. Ayrıca, binlerce yıldır insanlara besin ve şifa kaynağı olan zeytinin hikayesi turistlere sunulacak.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında Çanakkale'ye gelen ve turizm şirketlerinin temsilcileri ile acentelerinin yöneticilerinden oluşan 25 kişilik heyet, bölgede incelemelerde bulundu. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki bazı gıda üretim yerleri ile Troya Antik Kenti'ni ziyaret eden konuklar, gezilerini Balıkesir'e geçip Edremit, Havran, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde sürdürecek.

Program kapsamında zeytin hasadı yapacak olan misafirlere, zeytin ve zeytinyağının hikayesi anlatılacak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine, birlik olarak tüm Türkiye'de seyahat acentelerini yeni turlara ve destinasyonlara hazırlayarak iş olanakları sağladıklarını söyledi.

Bu kapsamda ziyaretlerde bulunduklarını belirten Gencer, "Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale bölgesinde müşterinin ihtiyaçları neler, nerede kalınır, yemek yenir onları birebir deneyimleyerek bu sene yeni bir tur destinasyonu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Gencer, temel hedeflerinin iç turizmi geliştirmek ve yurt içinde turistik amaçlı seyahat edenlerin sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Söz konusu hedefe yeni destinasyonlarla ulaşacaklarını dile getiren Gencer, "Deniz, güneş, kum her zaman var ama yeni sağlık turizmi, kültür, gastronomi, spor turizmi olabilir. Herkesin yeni turlara ihtiyacı var. Şu an tur programları hazırlıyoruz. Tur programlarını tur acentelerine göndereceğiz. Acenteler ise o tur programlarını satarak para kazanıp gelir elde edecek." ifadelerini kullandı.

Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın da 21. yüzyılın turistlerinin daha bilinçli olduğunu vurguladı.

İnsanların artık sıradan turizm paketlerini almak istemediğini anlatan Kartın, şöyle devam etti:

"Özel temalı konuları takip ediyorlar. Biz TÜRSAB olarak bunun ihtiyacını hissettik, zeytin ve zeytinyağı temalı bir yol hazırladık. Bu yol İstanbul'a en yakın olarak Çanakkale ve Balıkesir('den geçecek. Çanakkale, Edremit, Ayvalık, Akhisar, Balıkesir yolunu birinci yolumuz olarak Türkiye turizmine sunmak istiyoruz. Hedefimiz 2023 yılında, Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türk turizmine farklı rotalar kazandırmak. Zeytin ve zeytinyağı projemiz, birinci projemiz. Türk turizmine hayırlı uğurlu olsun. Dünyada zeytinyağının kıymeti yeni anlaşılıyor. Zeytinyağına değer veren insanlar bunun turizmine de başladı. Rakibimiz olan ülkeler İtalya, Yunanistan, İspanya bu konuda bazı çalışmalar yaptı fakat biz hiç geride değiliz. Bu ihtiyacı çok hızlı fark ettik ve hemen başladık. Zeytinyağı rotamız inşallah çok başarılı olacak."

"Zeytinyağının nasıl üretildiğini görmelerini sağlayacak bir proje yürütüyoruz"

Kültür ve Turizm İhtisas Başkanı Özdemir Sözmen, zeytinin milattan önce 4000'li yıllardan itibaren Anadolu'da üzerinde durulan ve özellikle yetiştirilen bir ürün olduğunu belirtti.

Klasik Yunan ve Helenistik dönemlerinde ve sonraki süreçlerde zeytinin önemli bir aktör olduğuna dikkati çeken Sözmen, "Zeytin öyle bir şeydir ki Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kültür rotaları arasında Türkiye'yi de kapsama alacak şekilde kabul edilmiştir. Bu bakımdan Çanakkale ve Balıkesir bölgesindeki zeytin ağaçlarının üzerinde durulması, turistik olarak da bir imkan vermemiz, turistlerin görmelerini, zeytinyağının nasıl üretildiğini görmelerini sağlayacak bir proje yürütüyoruz." diye konuştu.

TÜRSAB Çanakkale Bölge Başkanı Ahmet Çelik ise Çanakkale turizmcileri olarak gastronomi turizmine pek değinilmediğini aktardı.

Bu yöne ağırlık vermeyi istediklerini söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Özellikle İstanbul'da üst seviyede iş yapan 20'nin üzerinde seyahat acentesi sahibini, genel müdürünü bölgemize getirdik ve bölgemizin gastronomi, zeytin rotasıyla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu grupların İzmir'den çıkış ve İzmir'de bitiş, İstanbul'dan çıkış ve İstanbul'da bitiş şeklinde seri ve hafta sonları gelecek şekilde Çanakkale'mizin peynir helvası, balığı gibi ismini sayamadığım diğer gastronomi ürünlerini tanıtacağımız yeni bir ürünün arifesindeyiz. Çanakkale şehrimize bu anlamda gastronomiyle ilgili yeni müşterilerin, yeni ürünlerin kazandırılacağını düşünüyoruz. Bu yüzden TÜRSAB Genel Merkezi ve bölge başkanlığı olarak böyle bir proje yaptık. Bundan sonra da gastronomi anlamında daha fazla müşterinin bölgemize geleceğini düşünüyoruz. Bu çalışmayı 3 gece 4 günlük bir program halinde TÜRSAB olarak uygulamaya koyduk."

Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek
Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek
Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek
Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek
Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek

Balıkesir, Çanakkale, Türkiye, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çanakkale ve Balıkesir gastronomi turizminde çıtasını zeytin rotasıyla yükseltecek - Son Dakika Ekonomi


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