CANiK SAHA EXPO'da Yeni Projeleri Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

CANiK SAHA EXPO'da Yeni Projeleri Tanıttı

CANiK SAHA EXPO\'da Yeni Projeleri Tanıttı

CANiK, SAHA EXPO'da yeni teknoloji ve projelerini sergileyerek uluslararası iş birlikleri geliştiriyor.

22.10.2024 13:39
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CANiK'in bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, Türkiye'nin ve Avrupa'nın savunma sanayisi organizasyonlarından biri olan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı. Şirket fuarda yurt içinden ve dışından çok sayıda ihtiyaç makamı, şirketle yeni iş birliklerine yönelik adımlar attı.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlendi. SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) kapılarını açtı. CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri, fuara 574 metrekarelik alanda katılım sağladı.

FUARDA YENİ PROJELER SERGİLENDİ

Grup şirketleri CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, fuarda teknoloji ürünlerini sergileyerek, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla üretim faaliyetlerinin sonuçlarını buluşturdu. Yurt içinden ve dışından çok sayıda ihtiyaç makamı, şirketle fuarda iş birliği görüşmeleri gerçekleştiren SYS Grup şirketleri, yeni ihracat fırsatlarının alt yapısını oluşturdu. Platform üreticisi ve entegratör firmalarla bir araya gelen şirketler, kendi sınıflarındaki kule ve silah sistemleriyle yeni projeler sergiledi.

AEI Systems'in, kara, hava ve deniz platformlarında kullanılabilen gelişmiş silah sistemleri bu görüşmelerde öne çıkan konular arasında yer aldı. Düşük geri tepmeli 30x113 mm orta kalibre top VENOM LR'nin farklı platformlara entegrasyonuna yönelik adımlar atıldı. UNIROBOTICS'in modern muharebe alanındaki ihtiyaçları karşılayan TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri için de çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi. Fuar kapsamında, ağır makineli tüfekler için üretilen katma değerli aksesuarlar Türkiye'de ilk kez tanıtıldı. Ağır makinalı silah susturucu ve MECANIK MO X Large optiği fuarda sergilendi. Hafif silah ürün grubunda kısa süre önce METE MC9 serisinin yeni versiyonlarını duyuran CANiK, MC9 L ve MC9 LS modellerini bu kez Türkiye'de vitrine çıkardı.

'TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELEN KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELDİK'

SAHA EXPO'da açıklama yapan SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 'SYS Grup şirketleri, dünyada savunma sanayi bütçelerinin ve güvenilir tedarikçilere olan ihtiyacın arttığı bir ortamda Türk savunma sanayisinin başarılı bir temsilcisi olarak SAHA EXPO'da ilgi odağı oldu. Türk savunma sanayisinin geldiği noktanın gurur verici bir yansımasını SAHA EXPO'da bir kez daha gözlemleme fırsatı bulduk. CANiK ve bağlı bulunduğu SYS Grup olarak, standımızda en son teknoloji ürünlerimizi sergileyerek, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla bir araya geldik. Özellikle AEI Systems ve UNIROBOTICS ile birlikte, kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilecek yenilikçi sistemlerimiz büyük ilgi gördü.Yılın son çeyreğine girerken, 2024 yılı başında koyduğumuz ihracat ve satış hedeflerine ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. SAHA EXPO, 2025 hedeflerimize giden yolda önemli bir durak niteliğindedir. Ayrıca, Türkiye'nin 2024 yılı savunma sanayi ihracatı hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. SYS Grup olarak, savunma sanayinin öncüleri arasındaki rolümüzü sürdürmeye kararlıyız.' dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Havacılık, İstanbul, İhracat, Ekonomi, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CANiK SAHA EXPO'da Yeni Projeleri Tanıttı - Son Dakika

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