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Bakanlık 44 ilde 622 arsayı satışa çıkardı! İşte şartlar - Son Dakika

Bakanlık 44 ilde 622 arsayı satışa çıkardı! İşte şartlar

10.11.2023 15:58  - Güncelleme: 17:43

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 44 ilde 622 muhtelif arsayı, KDV'den muaf olarak satışa çıkardı. 21-23 Kasım tarihleri arasında açık arttırma yoluyla satışa sunulacak arsalar için yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade şartı uygulanacak. Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim yapılacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı. İstanbul, Çanakkale, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Sakarya ve Mardin illerinde, farklı metrekarelerdeki iş ve konut alanları için uygun arsalar, 21-23 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan açık arttırmayla satılacak. Arsalar, KDV'den muaf olarak satılacak.

Bakanlık 44 ildeki 622 arsayı satışa çıkardı! İşte şartlar

YÜZDE 25 PEŞİNAT ÖDENECEK

Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda, tutarın yüzde 25'i peşin olacak. Kalan tutara ise 24 ay vade yapılacak. Peşin ödeme ile arsa satın almak isteyenlere ise yüzde 20 indirim uygulanacak. Açık arttırma, belirtilen tarihlerde, TOKİ İstanbul İl Hizmet Binası Konferans Salonu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu Ankara'da düzenlenecek. Online katılımın da sağlandığı müzayedeye internet üzerinden de teklif verilebilecek.

Bakanlık 44 ildeki 622 arsayı satışa çıkardı! İşte şartlar

"ŞARTLAR ÇOK CAZİP"

Arsa satışlarının çok cazip olduğunu söyleyen vatandaş Şahin Çetin, "Arsalara yoğun ilgi olacağını düşünüyorum. Şartlar çok cazip. 622 adet muhtelif arsa KDV'den muaf olarak satılacak. Yüzde 25'i peşin olarak satılacak ve 24 ayda vade yapılacak bu arsalar. Satışa çıkan yerler için peşin ödemelerde de yüzde 20 indirim imkanı sağlanacak." şeklinde konuştu.

Bakanlık 44 ildeki 622 arsayı satışa çıkardı! İşte şartlar

"ARSA ALIP KENDİ EVİNİ YAPMAK KONUT ALMAKTAN DAHA CAZİP"

Arsa almanın konut almaktan daha avantajlı olduğunu söyleyen Yatırımcı Okan Çelik, "Arsa alımıyla ilgili bakanlık bize bu şekilde bir fırsat sundu arsalar ile ilgili. Ben de Muğla, Çanakkale veya Antalya'da bir arsa alıp kendi evimi yapmak istiyorum. Dairelerden avantajlı durumu KDV'den muaf olması. Yüzde 25'i peşin kalan kısmıyla da ilgili 24 ay taksit yapılıyor olması çok cazip geldi. Bütçemize göre bakacağız eğer peşin alabilirsek bir de yüzde 20 indirim de var. Eğer bütçemize uygun bir şey bulabilirsek peşin de alabiliriz. Uygulama çok cazip şu anda. Arsa alıp kendi evini yapmak konut almaktan daha cazip şu anda" ifadelerini kullandı.

Bakanlık 44 ildeki 622 arsayı satışa çıkardı! İşte şartlar

"BUNUNLA İLGİLİ BİR YATIRIM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Açık arttırmaya katılıp arsa almak istediğini ifade eden Ceyhun Yeşin, "Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 44 ilde 622 arsayı satışa çıkardığını duydum. Bununla ilgili 21-22-23 Kasım diye hatırlıyorum, arsaları gidip açık arttırmada görmek istiyorum. Hatta açık arttırmaya katılmayı da düşünüyorum. Bununla ilgili biraz daha araştırma yapacağım. Bununla ilgili bir yatırım yapmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık 44 ilde 622 arsayı satışa çıkardı! İşte şartlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakanlık 44 ilde 622 arsayı satışa çıkardı! İşte şartlar - Son Dakika
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