Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı - Son Dakika
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Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı

19.04.2022 11:50

Bakan Kurum, CHP Milletvekili Nihat Yeşil'in soru önergesine verdiği yanıtta, haciz işlemi uygulanan tarım arazisi sayılarını açıkladı. Kurum'un açıkladığı verilere göre; haciz işlemi uygulanan tarım arazisi sayısı son altı yılda yüzde 101 arttı. Yeşil, "Çiftçinin cenazesi yerde kalmışken bırakın cenazeyi kaldırmayı, tam aksine bunları daha da öldürme noktasına getirdiniz" dedi.

Sebze-meyve fiyatlarında, ekonomik ya da mevsimsel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışları yaşandı. Meyve ve sebze fiyatlarındaki astronomik artışların kendileriyle ilgili olmadığını söyleyen çiftçiler ise sebze ve meyvelerin yolculuğunda aracıların fiyat artışına neden olduğunu ve hatta kendilerinin de mağdur olduğunu söylüyor. Çiftçinin belini büken artan maliyetlerin yanında haciz işlemi uygulanan tarım arazilerinin de sayısı artmış durumda. Banka ve krediler arasında debelenen çiftçi, kazanmadığı parayı ödemeye çalışırken iflas ediyor ve tek gelir kaynağı olan tarlasını da kaybediyor.

Nihat Yeşil, Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, 2015-2021 yılları arasında, icra takibine bağlı alacaklar nedeniyle haciz işlemi uygulanan tarım arazilerinin sayılarını sordu.

Bakan Kurum, soru önergesine verdiği yanıtta, 2015 yılında Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) kayıtlı 1 milyon 843 bin 524 tarım arazisine haciz işlemi uygulanırken bu sayının 2021 yılında 3 milyon 709 bin 54'e yükseldiği görüldü. Kurum'un açıkladığı rakamlara göre; icra takibine bağlı alacaklar nedeniyle haciz işlemi uygulanan tarım arazilerinin sayısı, son altı yılda yüzde 101 arttı.

Nihat Yeşil, Bakan Kurum'un açıkladığı verileri değerlendirirken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Bursa Sektör Toplantısı'nda söylediği "kapak olsun" sözünü anımsatarak şunları söyledi:

CHP Milletvekili sordu Bakan Kurum cevapladı: Haciz işlemi uygulanan tarım arazisi sayısı 6 yılda yüzde 101 arttı

"SİZ HANGİ ÇİFTÇİMİZE MAZOT, TOHUM, GÜBRE DESTEĞİ YAPTINIZ"

"Tarım ve Orman Bakanı, cumartesi günü katıldığı bir toplantıda diyor ki 'Üretken alanlarımızı, boş bahçeleri, tarlaları, boş alanları, bunların hepsini ekilen, yetiştirilen alanlara çevireceğiz'. Arkasından diyor ki 'Bu ülkede bu yok, o yok diyenlere kapak olsun'. Sayın Bakan'a ben de soruyorum; siz, hangi çiftçimize mazot desteği yaptınız, tohum desteği yaptınız, gübre desteği yaptınız? Siz, hangi köylümüze, üreticimize hayvan desteği yaptınız, boş ahırları doldurdunuz? Siz, bırakın boş ahırları doldurmayı, dolu olan ahırlarımızı da boşalttınız. Süt hayvanlarını dahi kesime verdiler.

CHP Milletvekili sordu Bakan Kurum cevapladı: Haciz işlemi uygulanan tarım arazisi sayısı 6 yılda yüzde 101 arttı

"6 YILDA, HACİZ İŞLEMİ UYGULANAN TARIM ARAZİLERİ YÜZDE 101 ARTIŞ GÖSTERMİŞ"

Biz, bu sorunun peşini bırakmadık. Üç bakanımıza soru önergesi verdik. Bu önergelerimizden bir tanesini Adalet Bakanı'na, bir tanesini Çevre ve Şehircilik Bakanı'na, bir tanesini de Tarım ve Orman Bakanı'na… Ne garip ki sadece Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yanıt geldi. 2015-2021 yılı arasında, altı yıllık süreçte kaç tane tarlamızın haciz olduğunu, kaç tane çiftçimizin hacizlik noktaya geldiğini sorduğumuzda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen yanıtta deniliyor ki ortalama 2015 yılında 1 milyon 843 bin 524 tarım arazisi haciz olmuş; 2021 yılında 3 milyon 709 bin 54 tarım arazisine haciz işlemi uygulanmış. Yani altı yılda icralık olup haciz işlemi uygulanan tarım arazileri yüzde 101,19 artış göstermiş. Sadece Ankara genelinde, 2015 yılında yapılan haciz işlemi 64 bin 400 iken 2021 yılında 105 bin 295 olmuş. Altı yılda Türkiye bu kadar haciz ile baş başa kalırken, çiftçi hacizle, bankayla, kredi borcuyla debelenirken, çiftçinin cenazesi yerde kalmışken bırakın cenazeyi kaldırmayı tam aksine bunları daha da öldürme noktasına getirdiniz. Millet İttifakı'na sizin 'kapak olsun' dediğiniz bu noktayı halk da size kapak olarak gösterecektir."

CHP Milletvekili sordu Bakan Kurum cevapladı: Haciz işlemi uygulanan tarım arazisi sayısı 6 yılda yüzde 101 arttı
CHP Milletvekili sordu Bakan Kurum cevapladı: Haciz işlemi uygulanan tarım arazisi sayısı 6 yılda yüzde 101 arttı
Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı
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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı Gümüşhane'de üreticilere 46 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Murat Kurum, Nihat Yeşil, Çiftçi, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Domatesin, biberin, salatalığın bu kadar pahalı olmasının nedeni bu mu? Son 6 yılda hacze maruz kalan tarım arazi sayısı yüzde 101 arttı - Son Dakika
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