Çiftçiye 8 milyon 432 bin 925 litre mazot desteği verildi

Ekonomi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin arttırılması, modern tekniklerin benimsenmesi ve çiftçinin maddi olarak refaha kavuşması amacıyla yaptığı desteklerini ihtiyaçları karşılayacak şekilde devam ettiriyor.

Tarımın her aşamasında çiftçinin yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerde Türkiye'de bir ilk olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile son 10 yılda verdiği desteklerle çiftçinin yanında oldu. Belediye, modern tekniklerle tarımda sürdürülebilirliği sağlama amacıyla çalışma yürüttü.

Mazot desteği, mobil analiz laboratuvarları, sulama projeleriyle yerel yönetimlere örnek projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bölgenin iklimi ve toprak yapısına uygun destekleriyle çalışmalarına yön veriyor.

Gaziantep Büyükşehir ile Antep fıstığı korunuyor hak ettiği değere ulaşıyor

Gazi şehrin ekonomisini can damarlarından biri olan Antep fıstığının hak ettiği maddi değere ulaşması, fiyat spekülasyonlarının önlenmesi amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından boz kavlak baklavalık fıstığının kuruma bağlı şirketler üzerinden alımına başladı. Antep fıstığının değerini koruması ve üreticinin maddi açıdan zarar görmemesi için başlatılan çalışmayla büyük emeklerle yetiştirilen fıstık hak ettiği değere ulaşacak.

Antep fıstığında verimi ve kaliteyi arttırmak için çiftçilere Antep fıstığı gübresi desteğinde bulunuldu. Antep fıstığında görülen fito plazmadan kaynaklı zararı en aza indirmek, verimi ve kaliteyi arttırarak sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla 10 bin Antep fıstığı üreticisine 10 bin adet bitki besin paketi desteği verildi.

Çiftçiye yapılan mazot desteği yüzleri güldürdü

Çiftçilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt giderleri için Büyükşehir Belediyesi'nin en çok takdir edilen projesi mazot desteği hayata geçirildi. 2022 yılında başlayan uygulama ile 43 bin 15 çiftçi üreticiye çiftçi kart dağıtımı gerçekleştirildi. Yüzde yüz hibeli şekilde 8 milyon 432 bin 925 litre mazot desteği sağlayan Gaziantep Büyükşehir, Türkiye Petrolleri ile yapılan protokol kapsamında çiftçi kart sahibi tüm çiftçilere mazot alımlarında yüzde 6 indirim yapıldı.

Gelen talepler doğrultusunda mazot desteğinin tarihi öne alındı

Çiftçilerden gelen talep doğrultusunda 2024 yılında yapılacak mazot desteğinin tarihini öne çekildi. ÇKS'ye kayıtlı 43 bin 015 çiftçiye bu yılda tarlasının boyutuna göre yapacağı 4 milyon 842 bin 800 litrelik akaryakıt desteği Ocak ayında değil Ekim ayında yapılacak.

Can suyum projesiyle tarım arazileri su ile buluşuyor

Küresel ısınma ile beraber gelen iklim krizi nedeniyle yaşanan kuraklıkların tarımsal üretime zarar vermemesi için çalışma başlatan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde Can Suyum Projesi'ni başlattı. Yürütülen iş birliği çerçevesinde tarımsal alanların su ile buluşmasını sağlamak amacıyla kent genelinde toplamda 317 bin metre uzunluğunda sulama kanalı yapılacak. Yürütülen proje ile 68 bin 10 dekar alan su ile buluşacak. Uygulama aşamasında bulunan proje kapsamında 89 bin 734 metre kanal tamamlandı.

Tarımsal üretimi desteklemek için milyonlarca fide, fidan ve tohum dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin birim alanda gelirinin artması, maliyetlerin aşağı çekilmesi amacıyla 34 bin 883 çiftçiye biber, patlıcan, domates, Puma-Tilmen ve çilek çeşitlerinden olmak üzere toplamda 33 milyon 889 bin 955 adet fide desteği yapıldı. Tarımda sertifikalı tohum üretimini arttırmak amacıyla buğday, arpa, nohut, fiğ, mercimek ve mısır çeşitlerinden 21 bin 14 üreticiye 11 milyon 93 bin 381 kilogram tohum desteğinde bulunuldu. Bölgesel iklim ve toprak şartlarda uygun olma durumlarına göre ilçelere alıç, badem, kiraz, sumak, zeytin, nar fidanı çeşitleri çiftçilere dağıtıldı. 18 bin 214 çiftçiye toplamda 243 bin 877 adet fidan desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde yetiştirilen Antep fıstığı, zeytin, incir, bağ, nar çeşitlerinin sertifikalı fidanlar çiftçilere dağıtımı yapıldı. İlçelerin iklim ve toprak şartlarına uygun olarak yetiştirilen 74 bin 98 fidan bin 146 çiftçiye dağıtıldı.

Dağıtılan süt soğutma tanklarıyla üreticinin karı artıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Sütümü Soğutuyorum Değerini Arttırıyorum" Projesi kapsamında süt üreticilerine destek olmak, elde ettikleri sütü bozmadan, koruyucu kullanmadan muhafaza etmelerini sağlamak amacıyla 300 litrelik süt soğutma tankları dağıtıldı. Tankların kullanıma başlamasıyla beraber üreticinin karının yüzde 20 ile 30 oranında artması hedefleniyor.

1 milyondan fazla hayvan, bakanlık iş birliğinde aşılandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde ücretsiz şekilde hayvan aşılamaları yapıldı. 22 bin 479 üreticinin 1 milyon 159 bin 955 adet hayvanına aşılama gerçekleştirildi.

Arı üreticileri için ekipman desteği

Ekosistemde önemli rolü olan arıların üretiminin devamını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kentte faaliyet gösteren arı üreticilerine destek olunuyor. Arı kovanı, arı otu, koruyucu ekipman, körük, Varoa koruyucu, Nosema koruyucu gibi gerekli olan ekipmanların temini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 379 arı üreticisine 55 bin 927 adet ekipman ve ilaç desteği sağladı.

Afet bölgesinin kalkınması için büyükşehir belediyesi destek sağladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri sonrası büyük hasar alan Nurdağı ve İslahiye'de yaraları sarıyor. İlçelerde tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlar için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, meyve ve sebze yetiştiriciliği yapan en az 10 dekarlık tarımsal ürün yetiştirme alanına sahip 200 çiftçiye yağmurlama ve damlama sulama sistemleri desteği sağlandı.

Afet bölgesine kurulan Ortak Makine Parkı ile ekipmanlarını enkazda kaybetmiş çiftçilerin tarımsal üretim ve hasatta kullanımına ihtiyaç duyduğu başta traktör olmak üzere birçok alet-ekipmanın yer aldığı park hizmeti verdi. Çiftçiler ihtiyaç duydukları ekipmanları buradan temin ederek üretim, bakım ve hasat işlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca afet bölgesinde depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yüzer çiftçiye 2 dekarlık alan için çilek fidesi, malç naylonu, sulama sistemi, gübre ve ilaç desteği veriliyor.

Gaziantep tarımında kadın imzası!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarımda kadının rolünün desteklenmesi için eğitim ve projeler yürütüyor. Toplumun temel unsurlarından olan kadının tarım sektöründe de var olması için kadınların üretimde daha fazla rol almasına katkı sağlamak amacıyla, kadın kooperatifleri destekleniyor. İlk olarak Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi kuran Büyükşehir Belediyesi burada 550 kadın çiftçiye kooperatifleşme eğitimi verildi.

Oğuzelili kadınlar için son teknoloji kurutma sistemi sağlandı

Eğitimini tamamlayan kadınlar arasından gönüllüler aracılığıyla Oğuzeli Ezogelin Kadın Kooperatifi kuruldu. Eğitim merkezi içinde kurulan en gelişmiş kurutma teknolojilerinden birisi olan dondurarak kurutma (freeze dry) tesisini hizmetlerine sundu. Kurutma ile tazesine en yakın besin değerlerine sahip ürün üretiminde kadınların aktif rol alması, kadınların teknoloji anlamında da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlandı. Merkezde ayrıca nar ve üzüm işleme entegre tesisi kurularak yine kadın kooperatiflerinin bu tesiste üretim yapmalarına imkan sağlandı. Modern üretim teknolojilerinin kullanıldığı tesis, bölge ve ev ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yesemek kadın kooperatifi güneş enerjisi ile ürünlerini kurutuyor

İslahiye ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikleri ile kadınların birleşerek kurdukları Yesemek Kadın Kooperatifi ise yöresel ürünler için tesis oluşturuldu. İlçede kurulan Güneş Enerjisi ile Biber Kurutma Tesisi, güneş enerjisinden yararlanarak kırmızı pul biber, biber ve domates salçası, kuru domates, üzüm pekmezi, koruk ekşisi gibi geleneksel ürünler üretiliyor. Kadınların İslahiye ilçesinde kalkınmasına katkı sunan çalışmayla kadınların ekonomik özgürlük kazanmaları için üretim alanına sahip olmalarına imkan sağlanıyor.

Yeşil Nizip'in güçlü kadınları!

Türkiye'nin en büyük nane üretim merkezi olan Nizip ilçesinde ise kadınlar damga vuruyor. İlçede kurulan "Güneş Enerjisi ile Nane Kurutma Tesisi" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikleri ile kadınların birleşerek kurdukları Yeşil Nizip Kadın Kooperatifi'nin hizmetine verildi. Güneş enerjisinden yararlanarak nane, hurma gibi ürünleri kurutularak, katma değerli ürünlere dönüştürüp, ekonomik gelir elde etmeleri ve ilçedeki kadınlara örnek teşkil etmeleri amaçlanıyor. - GAZİANTEP