Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlilerin merakla beklediği sosyal konut projesinin ayrıntılarını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katılacak. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi ile vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; asgari ücretli, emekli ve gençlerin ödeyebileceği tutarlarda ödeme planları oluşturulacağını ve bunlara yönelik de kontenjanlar ayrıldığını açıklamıştı.
Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.
Arsa tapusu olan kişiler başvuru yapamayacak. Arsa kampanyasına başvurmak isteyenler arsası olduğu için başvuru yapamayacak. Yoksul ve dar gelirli olunması gerekiyor. Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak; daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.
TOKİ projesi kapsamında "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" yapılacak. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak. Projeye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekecek ve projenin bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlilerin merakla beklediği sosyal konut projesinin ayrıntılarını bugün açıklayacak - Son Dakika