Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlilerin merakla beklediği sosyal konut projesinin ayrıntılarını bugün açıklayacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlilerin merakla beklediği sosyal konut projesinin ayrıntılarını bugün açıklayacak

13.09.2022 07:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine dair ayrıntıları duyuracak. Bu projeyle şehit aileleri, gaziler, gençler ve engellilere uygun ödeme planları ile ev sahibi olmak imkanı sunulacak. İşte TOKİ'nin üstlendiği projeye dair merak edilen her şey...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım törenine katılacak. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi ile vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum; asgari ücretli, emekli ve gençlerin ödeyebileceği tutarlarda ödeme planları oluşturulacağını ve bunlara yönelik de kontenjanlar ayrıldığını açıklamıştı.

Vatandaşın dört gözle beklediği gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak

BAŞVURU ŞARTLARI

Yerel ve yatay mimari çerçevesinde inşa edilecek konutlarda yenilenebilir enerji sistemleri olacak. Sosyal yaşamı destekleyen alanların da bulunacağı projeye başvurmak için projenin ili sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek gerekiyor. Kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.

  • 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
  • Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınacak.
  • Genç kategorisine başvurmak isteyenler için yaş sınırı belirlendi. 1991 Eylül ayı ve sonrasında doğanlar genç kategorisinden projeye başvurabilecek.
  • Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, gaziler, gençler ve engellilere kontenjan ayrılacak.
  • Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması gerekecek.
  • Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak ve ödeme toplamı hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak. 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak.
  • 81 ilde projeler hayata geçirilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
  • Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.
Vatandaşın dört gözle beklediği gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak

ARSA SATIŞINDAKİ KURALLAR

Arsa tapusu olan kişiler başvuru yapamayacak. Arsa kampanyasına başvurmak isteyenler arsası olduğu için başvuru yapamayacak. Yoksul ve dar gelirli olunması gerekiyor. Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak; daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

10 BİN İŞ YERİ İNŞA EDİLECEK

TOKİ projesi kapsamında "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" yapılacak. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira olacak. Projeye başvurmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekecek ve projenin bulunduğu yerin nüfusuna kayıtlı olunması gerekiyor. Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.

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Çevre Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlilerin merakla beklediği sosyal konut projesinin ayrıntılarını bugün açıklayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlilerin merakla beklediği sosyal konut projesinin ayrıntılarını bugün açıklayacak - Son Dakika
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