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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz

15.01.2022 16:49

Son dönemde yaşanan fahiş fiyat artışları ve enflasyonun milleti bunalttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve memur zammıyla vatandaşı önemli ölçüde rahatlattıklarını söyledi. Erdoğan, "Asgari ücreti hiç düşünmedikleri, tahmin bile edemedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti işte bu. Enflasyona karşı vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

Aydın'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, ülkemize yönelik önce ekonomik kriz sonra sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulunulduğunu ancak alınan önlemlerle bunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Hizmetlerimizle konuşmaya, övünmeye devam edeceğiz. Bugün burada açılışını yaptığımız tüm eser ve hizmetlerimizin sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin, yalan ve iftira dolu polemiklere değil, terör örgütüyle yol yürüyenlere değil, bu tür hizmetlere ihtiyaç var. Savunma ve kalkınma hamlelerimizin önü cumhuriyet tarihi boyunca sinsi planlarla kesildi. 2023'te Aydın inanıyorum ki CHP'ye faturayı çok ağır kesmelidir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i yad etmemizin nedeni hizmetlerinin yanı sıra onurlu duruşudur.

"BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler üzerine inşa edeceğimiz büyük Türkiye hedefine ulaşacağız. Ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerindeki bütün güçleri üzerimize saldılar.

"BİZ BU YOLDA EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"

Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kurları üzerinden sayısız denemelerde bulundular. Önce ekonomik kriz, sonra sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurt dışında kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk lirası dedik, bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaklar, biz bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Biz çalışıyoruz yapıyoruz, CHP laf üretiyor.

"ENFLASYONA KARŞI VATANDAŞIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu kez yurt içi piyasalarda panik havası oluşturarak yapmaya çalıştılar. Yine gereken adımları attık. Fahiş fiyatların ve enflasyonun milletimizi bunalttığını da biliyoruz. İnsanlarımızı asgari ücret, memur ve emekli zamları ile önemli ölçüde rahatlattık. Asgari ücreti hiç düşünmedikleri, tahmin bile edemedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti işte bu. Enflasyona karşı vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz.

"ABD'YE BAKIN ENFLASYON FELAKET"

Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyonlarla sağa sola yalpaladıkları bir dönemde Türkiye emin adımlarla yola devam ediyor. ABD'ye bakın enflasyon felaket. Gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok.

KILIÇDAROĞLU'NA ÜCRETSİZ ELEKTRİK YANITI

Bay Kemal Şanlıurfa'da belediyeyi bize verin elektriği çiftçilere bedava vereceğiz dedi. Aydın bir tarım kenti mi? Çiftçilerimiz burada mı? Bay Kemal 2023-2024'ü beklemeye de gerek yok. Ver belediye başkanına talimatı, hadi yapabiliyor ise hodri meydan. Çiftçimize elektrik bedava verilsin. Hadi görelim. Az önce belediye başkanına bir nükte yaptım, 'Elektriği bedava vermeye başladınız mı?' dedim. O da bana nükte yaptı. Böyle bir şey yok. Elektriğin yönetimi belediyede mi? Enerji Bakanlığı'nda. Sen bunu bilmeyecek kadar da cahilsin. Söyleyin versinler bedava elektriği. Böyle bir yetkileri var mı, hakları var mı? Biz bu yalanlardan çok çektik. Gelin hesabını 2023'te beraber soralım.

"SIKINTILARI BİZ ÇÖZERİZ"

Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Siz kendi kifayetsizliklerini gizlemek için karamsarlık havası pompalayanlara tenezzül etmeyin. Siz dünyanın tamamında çok daha fazlasıyla yaşanan sorunları Türkiye'ye mahsus gibi gösterenlere aldırış etmeyin. Enflasyon başta olmak üzere çözüm yoluna koymamız gereken sıkıntıları biz çözeriz."

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik Kriz, Asgari Ücret, AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz - Son Dakika
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