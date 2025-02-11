Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasında gerçekleşecek ticaretin hedefini 10 milyar dolar olarak belirlediğini duyurdu. Malezya Başbakanı ise "Erdoğan Müslüman aleminin lideridir" dedi.

11.02.2025 09:18  Güncelleme: 09:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Programın ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

"En son 2019 yılında ziyaret ettiğim Malezya'da sizlerle yine beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Türkiye ve Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılını idrak ettik. Ancak halklarımız arasındaki dostluk bağları asırlar öncesine dayanıyor. Kapsamlı ortaklık tesis eden 2 ülke olarak bu kadim ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hedefini 10 milyar dolar olarak duyurdu

"TİCARET HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

Az önce bunun için 11 anlaşma imzaladık. Ticaret ve yatırım alanlarındaki çeşitliliği kazan-kazan anlayışıyla artırmak için fikir birliği içerisindeyiz. Ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarma kararını aldık. Malezya Asean Bölgesindeki en büyük ticari ortağımızdır. Malezya ile 11 anlaşma imzaladık. Sanayiden turizme çeşitli alanlarda ilişkilerimizi geliştireceğiz. Somut iş birliğimiz daha da artacak.

"MALEZYA'NIN GAZZE DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUZ"

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de konuştuk. Yardımlar konusunda biz şu ana kadar 100 gemiyi aşkın gönderdik. Bu gemiler aynen devam ediyor. Gazze konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle karşılıyoruz. Daha öncekiler gibi son ateşkes mutabakatında da İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını görüyoruz. İsrail işgaline son vermeli ve sebep olduğu zararları da temin etmelidir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin vücut bulması şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Malezya arasındaki ticaret hedefini 10 milyar dolar olarak duyurdu

ENVER İBRAHİM ERDOĞAN'A ÖVGÜLER SIRALADI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in açıklamalarında satır başlıkları;

Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. Ticari ilişkilerinizi, 10 milyar dolarak çıkarmak istiyoruz. İki ülke arasında maksimum seviyede iş birliği yapacağız. Türkiye, Gazze'de liderlik ortaya koydu. Türkiye 100 gemi dolusu ekipman ve insani yardım gönderdi.

Baktığımızda Türkiye dünya seviyesinde parlayan bir seviyeye gelmiş durumda havacılık konusunda. Türkiye bir örnek teşkil ediyor. Sizin liderliğinizde Türk hava yollarında devrim gerçekleşti. Çok büyük ve etkin çalışan bir havalimanını gördük.

Ayrıca petrol, enerji, dijital gelişimde ve afet konusunda işbirlikleri olacak. Son derece kararlı ve güçlüsünüz. Kendinizi net ifade ediyorsunuz. Dünyada adalet ve barış istediğinizi söyleyen net bir lidersiniz.

Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız. Türkiye, Gazze'de liderlik ortaya koydu. Türkiye 100 gemi dolusu ekipman ve insani yardım gönderdi.

Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar

Recep Tayyip Erdoğan, Enver İbrahim, Politika, Ekonomi, Malezya, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tatar9515:
    ne lider ama kuran a uymayan Müslüman 63 26 Yanıtla
  • agrasif laz:
    HERKEZ ANLADİ İCİMİZDEKİ YAHUDİLER ANLAMADİ REİS DUNYA LİDERİ 15 62 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    Malezya başkanı ne dedi Erdoğan müslüman aleminin lideridir demiş sadece şunu basına söylemesi için Malezyaya 10 milyar dolar bağış yapilmadiysa adımı değiştiririm 44 19 Yanıtla
  • Önder null:
    ne müsluman ne müslüman 34 18 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Sadece kendi vatandaşının lideri değil. maşallah herkesin lideri 17 9 Yanıtla
  • Halit Gon:
    chp kuduracak vay niye diyon evet dünya lideri 6 13 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    batıylada anlaşma yapınsana, ?????????? 10 8 Yanıtla
  • Vadaa:
    agresif laz 1 milyon tazminat için teşekkürler Yasa maddesi halkı, kin ve öfkeye tesebbus 16 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Dünyanın en büyük latex eldiven üreticisi, pandemi sürecinde bize öncelik vererek büyük destek vermişlerdi. Tabiki bizimkilerin 1 e aldıklarını 10 a sattığınıda unutmayalım. 13 2 Yanıtla
  • Bülent beyoğlu:
    haber başlığnda hedef 10 milyar dolar yazıyor ya. işte o bize girdi şimdiden hayırlı olsun. çünkü ne zaman bişey yapacağız şu kadar dese halka bindiriyor. 100 bin tl lik karttan develete vergi alma şeytanın aklına gelmezdi. onu bile düşünen zihniytle yürüyoruz. 14 1 Yanıtla
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