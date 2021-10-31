Üye Girişi
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım

31.10.2021 15:31

Cumhurbaşkanlığı, ekonominin temel sorunu olan cari açığı azaltacak çözümü buldu. Doğal gazdan petrole, elektrikten nükleer enerjiye kadar birçok düzenlemenin yer aldığı reçetede atılacak 10 adım bulunuyor. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı cari açığı yapısal olarak düşürmeyi hedefleyen yasal çalışmayı ise 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak.

Türkiye, ekonominin temel sorunu cari açığı azaltacak hamlelere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre cari işlemler dengesinde mal ihracatıyla beraber turizm, yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının katkısıyla kalıcı iyileşme sağlanacak.

İHRACATI AZALTAN YATIRIMA UZUN VADELİ KREDİ VERECEK

Cari açık atılacak adımlarla gelecek yıl 18.6 milyar dolara gerileyecek. Teknoloji transferine alım garantisi gelecek, bina, tarım, hizmet sektörü de enerji verimliliği desteği alacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) 5 ve 6. bölgede ihracatı azaltan yatırıma uzun vadeli kredi verecek.

KADEMELİ VE KALICI İYİLEŞME

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıklarken "Cari fazla ile fiyat istikrarı da sağlanır" demişti. Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda cari açıkla mücadele reçetesi ortaya kondu. Programa göre cari işlemler dengesinde, mal ihracatının yanı sıra turizm ve yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının da katkısıyla kademeli, kalıcı bir iyileşme sağlanacak. Dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımlar öne çıkacak.

İhracatı artırmaya yönelik ticaret anlaşmalarında güncelleme çalışmalarına devam edilecek. Dış pazarlara açılım konusunda yeni uygulamalar hayata geçirilecek. E-İhracat ve hizmet ihracatına yönelik destek mekanizmaları genişletilecek.

İTHALATA BAĞIMLILIK AZALACAK

İthalata bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. Petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları hızlandırılarak sürdürülecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılacak. Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek yıl geneline yayılması ve bu kapsamda turizm gelirlerinin artması sağlanacak. Yüksek teknoloji içeren yatırımlar Türkiye'ye çekilerek rekabet gücü artırılacak. İhracatın ve uluslararası yatırımların artırılması süreci, önemi daha da büyüyen yeşil dönüşüm kavramı çerçevesinde, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekillendirilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YASA HAZIRLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı cari açığı yapısal olarak düşürmeyi hedefleyen yasal çalışmayı 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak. Aynı dönemde, binalar, tarım, hizmet sektörleri enerji verimliliği destekleri kapsamına dâhil edilecek. Doğalgaz, madencilik, petrol arama ve üretim yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da arttırıldığı bir piyasa oluşturulacak.

Ticaret ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda imalat sanayinin küresel değer zincirine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirleniyor. Bu ürünlere yönelik destek programı uygulanmasına yönelik idari karar yılsonunda uygulamaya girecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ ARTACAK

Enerji Verimliliği Kanunu güncellenecek. Binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamına dâhil edilecek. Doğal gaz piyasasının yeniden yapılandırılarak rekabetçi serbest piyasanın geliştirilmesine yönelik yasal düzenleme Meclis'e sunulacak. Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak idari düzenlemeler yapılacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği ve teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek.

GELECEK YIL 18.6 MİLYARA DÜŞECEK

Ocak-Ağustos döneminde tüm ana sektörlerin ihracatında artış gerçekleşti. Yılın kalan döneminde ihracatın güçlü ivmesini koruyarak yıl genelinde yüzde 24.4 artışla 211 milyar dolar olması öngörülüyor. İthalatın da 258 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu yıl cari işlemler açığının 21 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Gelecek yıl, seyahat hareketliliğinin hızlanmasıyla turizm gelirlerinin artışı sonucu, cari işlemler dengesinde iyileşmenin devam etmesi bekleniyor. Cari açığın 18.6 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre cari işlemler dengesindeki iyileşmenin beraberinde dış finansman gereksiniminde azalış getireceği tahmin ediliyor. Genel makroekonomik görünümdeki iyileşmeye paralel olarak dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımların öne çıkarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu 15:38 Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Bodrum'da tatil değil yatırım peşindeymiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor 15:35 Bodrum'da tatil değil yatırım peşindeymiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi 15:32 Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi
Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti 14:35 Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi 13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı 13:10 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı 13:07 Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin 10:28 Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin

Son Dakika Haberleri
15:46 Kırmızı kartlar bir türlü inmedi! Hikmet Karaman galibiyete rağmen istifaya çağırıldı
15:35 Villa cinayetinde korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşini vurdu, sonra kendisini
15:33 Beşiktaş kadrosu revire taşındı! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı
15:32 Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi
15:31 Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım
15:28 Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu
14:34 Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti
14:33 İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar
14:05 Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz
13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu
Kırmızı kartlar bir türlü inmedi! Hikmet Karaman galibiyete rağmen istifaya çağırıldı Kırmızı kartlar bir türlü inmedi! Hikmet Karaman galibiyete rağmen istifaya çağırıldı         
15:47
Uyuşturucu tartışmasında kolundan bıçaklanan genç gözyaşlarını tutamadı: Sensin o yalamık dedim, koluma batırdı Uyuşturucu tartışmasında kolundan bıçaklanan genç gözyaşlarını tutamadı: Sensin o yalamık dedim, koluma batırdı         
15:37
Villa cinayetinde korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşini vurdu, sonra kendisini Villa cinayetinde korkunç ayrıntılar! Önce tekerlekli sandalyedeki eşini vurdu, sonra kendisini         
15:35
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ceza aldı, yine de akıllanmadı! Taksim'de kural ihlali yapan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum Ceza aldı, yine de akıllanmadı! Taksim'de kural ihlali yapan taksiciden polise: Hakkımı helal etmiyorum         
14:24
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu         
13:28
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü         
10:25
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 15:54:16. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement