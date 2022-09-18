Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum

18.09.2022 20:43

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan sosyal konut projesine ilişkin yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını paylaştığı projeyle ilgili 14 Eylül'de başlayan başvurularda adeta patlama yaşandı. Erdoğan, "Talimatı verdim, yıl sonuna varmadan, hangi şehirde ne kadar yapıyoruz, ona göre bir taraftan temelleri atıp inşaatlara başlayacağız" ifadelerini kullandı.

BAŞVURANLARIN SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesi için başvuranların sayısı 2 milyon 4 bin 435 oldu. 31 Ekim'e kadar sürecek olan başvurular; "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek.

"AMACINI BİLİYORUM ERDOĞAN AMA BU İŞİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise sosyal konut projesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda "Son dönemlerde TOKİ'nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz" dedi.

"'BAY KEMAL PROJEYE KARŞI ÇIKTI' HABERİ YAPTIR, SORUN DEĞİL"

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına 'Bay Kemal projeye karşı çıktı' haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, TOKİ projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum

KILIÇDAROĞLU'NUN 3 GÜN ÖNCEKİ PAYLAŞIMLARI

Geçtiğimiz günlerde de sosyal konut projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti: "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canı gönülden istiyorum.

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

"BANKER ERDOĞAN MISIN SEN?"

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"

Kılıçdaroğlu, TOKİ projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum
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Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Amacını biliyorum ama bu işin başarılı olmasını istiyorum - Son Dakika


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