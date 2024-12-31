Dev kuruluşlar Türk ekonomisi için kritik tarihler belirledi - Son Dakika
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Ekonomi

Dev kuruluşlar Türk ekonomisi için kritik tarihler belirledi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings, Moody's ve Standard & Poor's (S&P), gelecek yıl Türkiye'nin kredi notunun ve not görünümünün gözden geçirilmesine ilişkin olası tarihleri açıkladı.

31.12.2024 11:31  Güncelleme: 11:46
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2025 yılı için ekonomik beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının, Türk ekonomisi için beklentilerini duyuracağı tarihler de belli oldu.

MOODY'S TAKVİMİ

Moody's'in 2025 yılına ilişkin "Ülkelerin Kredi Derecelendirme İnceleme Takvimi"ne göre, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 24 Ocak ve 25 Temmuz tarihlerinde gözden geçirilmesi öngörülüyor.

FITCH RATINGS TAKVİMİ

Fitch Ratings'in 2025 yılına ilişkin takvimine göre Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 31 Ocak ve 25 Temmuz tarihlerinde gözden geçirilmesi bekleniyor.

S&P GLOBAL TAKVİMİ

Standard & Poor's'un (S&P Global) değerlendirme takviminde de Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün 25 Nisan ve 17 Ekim tarihlerinde gözden geçirilebileceği belirtiliyor.

CAPITAL INTELLIGENCE TAKVİMİ

Capital Intelligence (CI) ise Türkiye için 16 Mayıs ve 14 Kasım'da raporunu açıklayacak.

SCOPE TAKVİMİ

Diğer kredi derecelendirme kuruluşu Scope, 30 Mayıs ve 24 Ekim de Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesini yayımlayacak.

DEĞERLENDİRME TARİHLERİNİN KESİN OLMAMASININ NEDENİ NE?

Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ayrıca belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

MOODY'S NOT DEĞERLENDİRMESİ

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1" ve not görünümünü "pozitif" olarak değerlendiriyor.

FITCH RATINGS NOT DEĞİŞİKLİĞİ

Türkiye'ye yönelik son revizyonunu 9 Eylül'de yapan Fitch Ratings de ülkenin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağan olarak belirlemişti.

S&P GLOBAL NOT DEĞİŞİKLİĞİ

S&P Global ise 1 Kasım tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan, "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti. Türkiye, dünyadaki 3 kredi derecelendirme kuruluşunun 2 defa not arttırdığı tek ülke konumunda bulunuyor.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KATETTİĞİ MESAFELER NOT ARTIRIMLARININ EN TEMEL NEDENİ OLDU"

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, 2024 yılında Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengelenme açısından katettiği mesafenin derecelendirme kuruluşlarının not artırımlarının en temel nedeni olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Para politikasındaki sıkılaşmaya bağlı olarak enflasyonun iniş sürecine geçmesi, Türk lirasına talebin artması, sürdürülmesi zor olan Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkmanın büyük oranda başarılması, talebin yavaşlamasına bağlı olarak dış ticaret açığının ve daha kapsamlısı cari işlemler açığının azalması, makro ihtiyati tedbirlerle sadeleşme adımlarının artarak devam etmesi makroekonomik dengelenmenin öne çıkan unsurları oldu. Bu çerçevede, finansal piyasalardaki algılama 5 yıllık kredi risk primi (CDS) gibi risk göstergelerindeki sert düşüşle karşımıza çıktı."

"2025'TE BEKLENTİM NOTUN 2 KADEME ARTIRILMASI YÖNÜNDE"

Kısa süre içerisinde kredi derecelendirme kuruluşlarının önce görünüm, arkasından da not artırım süreçlerine başladığını ifade eden Aslanoğlu, "Gelinen noktada, para politikasındaki normalleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan unsurların not artışlarının en temel nedeni olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl, ekonomi politikaları para politikasının yanında maliye politikası ve yapısal reformlarla bir bütün içerisinde uygulanabilirse kredi derecelendirme kuruluşlarının not ve görünüm artışlarının devam edeceği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Aslanoğlu, bundan sonraki süreçte para politikasının not artışlarına daha sınırlı bir etkisi olabileceğini, ana unsurun maliye politikası ve yapısal reformlar olacağını kaydetti. Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin risk algısını yükseltmeyecek boyutta olmasının da not artırımları için önemli parametre olacağını aktaran Aslanoğlu, bunun tersi yönde gelişmelerin ise notların ve görünümün uzunca bir süre yatay seyretmesine neden olabileceğini söyledi.


Dev kuruluşlar Türk ekonomisi için kritik tarihler belirledi

Ekonomi Türkiye, Fitch Ratings, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev kuruluşlar Türk ekonomisi için kritik tarihler belirledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Reis 13:
    hadi Recep bunların cebine parayı koy , ostediginy notu al bakalım. 1 1 Yanıtla
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