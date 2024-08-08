Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 135 ülkeye ihracatta fındık ilk sırada - Son Dakika
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Ekonomi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 135 ülkeye ihracatta fındık ilk sırada

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nden 135 ülkeye ihracatta fındık ilk sırada

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın 7 aylık döneminde 135 ülkeye yapılan ihracatta 933 milyon 602 bin 83 dolar döviz elde edilirken ilk sırayı 442 milyon 777 bin 840 dolar ile fındık aldı.

08.08.2024 16:07
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın 7 aylık döneminde 135 ülkeye yapılan ihracatta 933 milyon 602 bin 83 dolar döviz elde edilirken ilk sırayı 442 milyon 777 bin 840 dolar ile fındık aldı.

2024 yılı ilk 7 ayında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) gerçekleşen ihracatın 721 milyon 821 bin 332 doları Trabzon, 122 milyon 632 bin 183 doları Rize, 49 milyon 797 bin 151 doları Artvin ve 39 milyon 351 bin 417 doları ise Gümüşhane ilinden gerçekleşti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracatta ilk 5 sırayı Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin aldığını belirterek bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 15, İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 13, Almanya'ya yapılan ihracatta yüzde 10, Gürcistan'a yapılan ihracatta yüzde 10 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise yüzde 7 oranında artış yaşandığını kaydetti.

İhracatta bir önceki yıla oranla yüzde 9 artış yaşandığını belirten Kalyoncu, "Genel Sekreterliğimiz yetki alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte yılın ilk yarısında 933 milyon 602 bin 83 dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup, ihracatta bir önceki yıla oranla yüzde 9 artış yaşanmıştır. 2024 yılı ilk 7 ayında Bölgemizden gerçekleşen ihracatın 721 milyon 821 bin 332 doları Trabzon ilimizden, 122 milyon 632 bin 183 doları Rize ilimizden, 49 milyon 797 bin 151 doları Artvin ilimizden ve 39 milyon 351 bin 417 doları ise Gümüşhane ilimizden gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın 7 aylık dönemine göre Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 8, Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 28, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 51 artış yaşanırken, Rize'den gerçekleştirilen ihracat seviyesini korumuştur" dedi.

Fındık ihracatı ilk sırada

İhracatta fındığın ilk sırayı aldığını ifade eden Kalyoncu, "2024 yılı ilk 7 ayında Doğu Karadeniz Bölgemiz Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler 442 milyon 777 bin 840 dolar ile fındık, 128 milyon 700 bin 774 dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 108 milyon 733 bin 767 dolar ile yaş meyve sebze, 101 milyon 135 bin 639 dolar ile maden ve metaller, 22 milyon 787 bin 906 dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgemizden 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 135 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatımızda yüzde 15, İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 13, Almanya'ya yapılan ihracatımızda ise yüzde 10, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 10 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatımızda yüzde 7 oranında artış yaşanmıştır. İhracat yapılan ülkelerden Bulgaristan, Beyaz Rusya, Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, İzlanda ve Danimarka'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşanmış, geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak başta Şili, Venezüella, Mauritius, Filistin, Nijer, Palau, Bahamalar, Bahreyn, Afganistan, St. Lucia, Slovenya, Uruguay, Dominik Cumhuriyeti, Liberya ve Barbados olmak üzere 15 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 135 ülkeye ihracatta fındık ilk sırada - Son Dakika

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