Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) Kuruluyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kapsayan Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) kuruluyor.
Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Kızıltepe, Malatya, Nizip, Nusaybin, Van ve Şanlıurfa Ticaret Borsaları, Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK), Mezopotamya'yı kurma kararı aldı. Merkezi Diyarbakır'da kurulacak olan Mezopotamya Bölge ÜPAK'ın yönetimi belirlendi.
Yönetim Kurulu Başkanlığına Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya getirilirken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Batman Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Yıldırım Hakan Oral getirildi.
Mezopotamya Ürün Piyasası Aracılık Kurum A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, yeni girişimlerin hem Doğu hem de Güneydoğu Anadolu'daki tarımın geliştirilmesi ve sermaye gücünün korunması için önemli olduğunu kaydederek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Merkezi Diyarbakır'da
Ülke tarımının geleceği olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası fiziki yer değiştirme gerekmeksizin, elektronik ortamda ve tek bir platformda ürün ticaretinin yapılmasının mümkün kılındığını belirten Yeşil, "Ülkemiz tarım ürünleri piyasası için devrim niteliğinde bir sistem olan Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile daha rekabetçi tarım ürünleri piyasasının oluşması, lisanslı depolarda depolanan ürünlere yönelik daha sağlıklı fiyat oluşumlarının sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının en aza indirilmesi sağlanmaktadır. Bu platformda daha önce mudiler direk alım satım emir iletimini Türkiye Ürün İhtisas Borsasına yapabiliyor iken 19 Nisan itibari ile kurulacak olan ürün piyasaları aracı kurumları üzerinden ancak emirlerini iletebileceklerdir. Bu durum mudilere verilecek hizmetin etkinliğini arttıracağı gibi aynı zamanda saklama ve takas hizmeti ile danışmanlık hizmeti de almalarına imkan sağlayacaktır. Bu çerçevede kurulan Mezopotamya Ürün Piyasaları Aracılık Kurumu A.Ş. şirketinin ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılım sağlayan ve emeği olan herkese de teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR
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