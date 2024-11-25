Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belirlendi! Ünlü caddemiz de listede - Son Dakika
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Ekonomi

Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belirlendi! Ünlü caddemiz de listede

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Dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri belirlendi. İtalya'nın Milano kentindeki Via Monte Napoleone, dünyanın en pahalı alışveriş caddesi sıralamasında New York ve Londra'yı geride bırakarak zirveye yerleşti. İstiklal Caddesi ise 40. sırada yer aldı.

25.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:46
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Uluslararası bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre İstiklal Caddesi yüksek kiralı dükkanlarıyla dünyanın en pahalı 40'ncı caddesi oldu. Esnafa göre yeni bir dükkana çıkmanın maliyeti oldukça yüksek.

İSTİKLAL CADDESİ EN PAHALILAR ARASINDA

Bu listede İstanbul'daki İstiklal Caddesi ise 40. sırada yer aldı. Caddedeki ortalama kira fiyatı metrekare başına 2 bin 396 euro olarak ölçüldü. Geçen yıl aynı listede 38. sırada bulunan İstanbul, bu yıl iki basamak gerileyerek 40. sıraya yerleşti.

Via Monte Napoleone, dünyanın en büyük ve lüks markalarına ev sahipliği yapıyor. Gucci'nin sahibi Kering, nisan ayında bu cadde üzerindeki bir binaya 1,3 milyar euro ödedi. Bu, Avrupa'da son iki yılın en büyük gayrimenkul anlaşması oldu.

İŞTE DÜNYA ÇAPINDA EN PAHALI CADDELER

Dünya'nın en pahalı alışveriş caddeleri listesinde İstanbul'un ünlü caddesi de yer aldı

* Via Monte Napoleone - Milano

* Upper 5th Avenue - New York

* New Bond Street - Londra

* Tsim Sha Tsui - Hong Kong

* Avenue des Champs-Élysées - Paris

* Ginza - Tokyo

* Bahnhofstrasse - Zürih

* Pitt Street Mall - Sidney

* Myeongdong - Seul

* Kohlmarkt - Viyana

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