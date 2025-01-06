Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 'Sanipak' Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 'Sanipak' Oluyor

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri \'Sanipak\' Oluyor

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, 6 Ocak 2025 tarihinde 'Sanipak' ismiyle devam edecek.

06.01.2025 11:35
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Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri globalleşme ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında isim değişikliğine gitti. Şirket, 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yoluna 'Sanipak' adıyla devam edecek.

Yenilikçi markalarıyla 55 yıldır temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etme amacıyla çalışan 'Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri', globalleşme ve sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında isim değişikliğine gitti. Şirket, 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yoluna 'Sanipak' adıyla devam edecek. Sanipak, hijyen ve sağlık anlamındaki İngilizce 'sanitary' kelimesi ile Türkçe temiz anlamındaki 'pak' kelimesinin birleşiminden oluşuyor.

"Sanipak'ın hikayesi 55 yıl önce başladı"

İsim değişikliğine dair görüşlerini paylaşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bundan 55 yıl önce temiz ve sağlıklı bir yaşam için yola çıktı. Selpak ile Türkiye'nin ilk markalı temizlik kağıdı üretimini yaptı. Yıllar içinde kişisel hijyen konusunda gerek kategori oluşturarak gerekse bulunduğu kategorileri geliştirerek zengin bir marka ve ürün portföyü oluşturdu. Böyle güçlü ve yenilikçi bir portföye sahip şirketimizin adını, uluslararasılaşma yolculuğunu da destekleyen ve daha küresel bir isim olan Sanipak'a dönüştürdük. Değişen ve gelişen sürdürülebilirlik gündemine bütüncül bakış açımızı da yansıtan bu kararla, kuruluşumuzun adından 'tüketim' kelimesini çıkardık" dedi.

"Bölgenin lider temizlik kağıtları şirketi olma vizyonuyla çalışıyoruz"

Sanipak CEO'su Bülent Kozlu da, temizlik kağıtlarında Türkiye'nin lider kuruluşu olduklarını vurgulayarak, "Kişisel hijyen denince ilk akla gelen Selpak, Solo, Uni Baby, Selin, Okey gibi markalarımız ile her 10 evden 8'inde hayatın her anına eşlik ediyoruz. Türkiye pazarındaki sürdürülebilir büyümemizi devam ettirirken, uluslararasılaşma stratejimiz kapsamında farklı coğrafyalarda marka yatırımları yapıyoruz. 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yolumuza yeni ismimiz olan Sanipak ile devam edeceğiz. Ürün yenilikçiliğini sürdürülebilirlikle harmanlamayı, Türkiye ve Fas'taki modern fabrikalarımızdaki üretim ve istihdamımızla değer oluşturmayı sürdüreceğiz. Ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin ihtiyaçlarını öngörerek yaşamlarına değer katmak yine önceliğimiz olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin ilk temizlik kağıtları şirketinden kişisel hijyen alanında öncülüğe uzanan yolculuk

Şirketten yapılan açıklamaya göre Sanipak'ın yolculuğu, 1969 yılında İpek Kağıt'ın kurulması ve Türkiye'nin ilk markalı temizlik kağıtları fabrikasının faaliyete geçmesiyle başladı. 1970 yılında ilk temizlik kağıtları üretimini yapan şirket, 1971'de Selpak ve 1978'de Solo markaları ile kategoriyi oluşturdu ve büyüttü. İlkleri ve enleri gerçekleştiren marka, bugün markalı temizlik kağıtları kategorisinde lider şirketlerden biri konumunda. Marka, Türkiye temizlik kağıtları pazar payını son iki yılda yüzde 22'den yüzde 27'ye çıkararak liderliğini pekiştirdi. Selin limon kolonyası ile pazar liderlerinden biri olan şirket; Uni Baby, Detan, Defans gibi markaları ile bulunduğu kategorilerde ilk iki şirketten biri.

Şirket 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor ve yüzde 40 pay ile Türkiye temizlik kağıtları ihracat liderlerinden biri konumunda. Irak, Gürcistan ve Azerbaycan'da ilk üç oyuncu arasında yer alıyor. İhracat ile başlayan, fabrika yatırımı ve ardından pazar liderlerinden biri olan Jeesr'i satın alma süreci ile Fas yatırımlarını büyüten şirket Fas'ta pazar liderliğini üstleniyor. Danimarka, İngiltere, Polonya, Yunanistan, Romanya gibi Avrupa ülkelerine de ihracat yapan şirket, cirosunun içinde üçte bir olan yurt dışı satışların payını Fas yatırımlarının da gücüyle yüzde 50'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Açıklamaya göre Sanipak çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik için somut hedefler kapsamında çalışmalarını 'Yarınlara Sözümüz' çatısı altında yürütüyor. Tüm temizlik kağıtları ürünlerinde endüstriyel ormanlardan elde edilen selülozu kullanan şirket doğal kaynakların sorumlu kullanımını destekliyor. Temizlik kağıtları ürün grubundaki tüm ambalajları geri dönüştürülebilir olan şirket aynı zamanda tüm atıklarının yüzde 96'sını geri kazanıyor.

En önemli üretim girdisi olan suyun etkin kullanımı için atık su geri kazanımı gibi süreçleri devreye alan şirket 2028 yılına kadar su yoğunluğunu yüzde 47 oranında düşürmeyi hedefliyor. Enerji verimliliği projeleri ile son bir yılda enerji kullanımını yüzde 5 azaltırken Türkiye'deki tüm fabrikalarında elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.

Türkiye'de kişisel hijyen farkındalığı, kadının güçlenmesi ve çevre bilinci için projeler hayata geçiren şirket, son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile turizm sektörü çalışanlarına yönelik Sıfır Atık Mavi eğitim projesini başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 'Sanipak' Oluyor - Son Dakika

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