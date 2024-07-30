EDAŞ ve Toroslar EDAŞ, Ankara, Zonguldak ve Mersin'i aydınlattı

Ekonomi

Dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile elektrik dağıtımını gerçekleştiren Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve Toroslar EDAŞ yılın ilk 6 ayındaki bakım ve yatırımlarla Ankara, Zonguldak ve Mersin'i aydınlattı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Mersin'de yılın ilk 6 ayında 12 bin 306 trafo ve 43 bin 672 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde 6 bin 728 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 35 pano ile 132 trafo ve 248 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca şehirde 1257 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirketin çalışmaları kapsamında, yılın ilk 6 ayında enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ile iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama, trafo binaları çevresi düzenleme işlemleri ve bakım faaliyetleri tamamlandı.

Başkent EDAŞ da Ankara'da hizmet verdiği 21 bin 532 trafo ve 67 bin 305 kilometre hat uzunluğunda, sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar ilçelerinde 5 bin 366 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 227 pano ile 54 trafo ve 480 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 3 bin 22 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şehirde hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 180 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte 629 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca yeni 94 elektrik panosu ile 24 trafo montajı da tamamlandı.

Şirket ayrıca Zonguldak'ta hizmet verdiği 3 bin 352 trafo ve 16 bin 686 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını devreye aldı.

Zonguldak'ta Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma, Ereğli ilçelerinde 2 bin 577 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 63 pano ile 40 trafo ve 80 dağıtım merkezinin bakımını tamamladı. Ayrıca şehirde 359 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Zonguldak'ta hizmet verdiği 419 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 7 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, 155 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 4 elektrik panosu montajı da tamamlandı.