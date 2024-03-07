Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024\'e başarılı bir başlangıç yaptı

Ekonomi

2024 yılına başarılı bir başlangıç yapan Ege Maden İhracatçıları Birliği, iki aylık süreçte Suudi Arabistan, İngiltere ve Güney Kore'de Türkiye'nin maden ihracatının artması için etkinliklere imza attı. Birliğin 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde ihracatı yüzde 14,5'luk artışla 161 milyon dolardan 184,5 milyon dolara yükseldi.

2024 yılının ilk iki aylık diliminde yakaladığı başarıyı 2024 yılının tamamına yaymak isteyen Ege Maden İhracatçıları Birliği, mart ayındaki Çin'de Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, Nisan ayındaki İzmir MARBLE Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Sezgin, EMİB'in 2024 faaliyetleri ve sektörel güncel gelişmelerle ilgili görüşlerini basın toplantısında paylaştı.

"2023 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Türkiye dünya genelinde doğal taş ve genel olarak maden üretimi ve ihracatında önemli oyuncular arasında yer alıyor. Zengin maden yataklarımız, kaliteli ürünlerimiz, gelecek vadeden teknolojik altyapımız ve rekabetçi fiyatlarımız ile sektördeki gücümüz gün geçtikçe artıyor. Türkiye olarak 80'e yakın madeni ihraç ediyoruz. Doğrudan maden ihracatının yanı sıra madenlerimiz diğer sektörlerin ham maddeleri olarak ekonomimize dolaylı olarak da katkı sağlıyor. Maden sektörü olarak 2023 yılında 5,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımızın üçte birine denk gelen 1,9 milyar dolarlık bölümü doğal taş ihracatı olarak gerçekleşti. 2022 yılında 6,5 milyar dolar olan ihracatımız 2023 yılında yüzde 11 düşüş gösterdi. Gerek yerelde gerekse küresel ekonomik düzende karşılaşılan zorluklar bu düşüşe sebep oldu" dedi.

"2024 yılından umutluyuz"

Başkan Alimoğlu, "Türkiye geneli maden ihracatımızla paralel olarak birliğimizin ihracatı da 2023 yılında bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ise üyelerimizle 1,06 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdik. İhracatımızın yarıdan fazlasını doğal taş oluşturdu. Doğal taş ihracatında da işlenmiş doğal taş başı çekti. Ancak 2024 yılından umutluyuz. Ocak ayında Suudi Arabistan'a 17 firmamızın katılımıyla sektörel ticaret heyeti düzenledik. Türk doğal taş sektörü 2023 yılında Suudi Arabistan'a ihracatını yüzde 39'luk artışla 89 milyon dolardan 123 milyon dolara çıkarmıştı. Ticaret heyeti katılımcılarımızdan aldığımız geri dönüşler ihracatımızı daha da arttıracağımızı kanıtlar nitelikte" diye konuştu.

Maden sektörü Çin Xiamen'e 56 firmayla katılıyor

Alimoğlu, "Bu ay içinde yıllardır olduğu Xiamen Uluslararası Taş Fuarına milli katılım organizasyonumuzu 56 firmamızın katılımıyla ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile birlikte açacağımız standımızla gerçekleştireceğiz. 17-20 Nisan 2024 tarihlerinde İzmir MARBLE Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türk doğal taş sektörümüz dünyanın dört bir tarafından gelecek ithalatçılarla buluşacak. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak düzenleyeceğimiz "Alım Heyeti Organizasyonu"yla yeni ticari bağlantıların artmasına zemin hazırlayacağız. Yılı bitirmeden Endonezya ve Avustralya başta olmak üzere uzak ülkelerle de ticaret ve alım heyetleri düzenlemek için çalışmalarımız hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"60 milyar dolarlık katma değer"

"Türk doğal taş sektörünün mimarlar ve tasarımcılarla bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz "AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması" 2024 yılında 5. kez hayat bulacak" ifadelerini kullanan Başkan Alimoğlu, "Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak, her zaman "Önce İnsan" dedik. Türk Madencilik sektörü 5,7 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip gibi görünse de, otomotiv, enerji, inşaat, bilişim başta olmak üzere pek çok sektörün hammadde ihtiyacını karşılayarak 60 milyar dolarlık bir katma değerin oluşumunu sağlıyor. "Hayatımız Maden" mottosuyla üretmeye ve ihracat yapmaya 2024 yılında ve sonrasında da devam edeceğiz. 2024 yılının ilk iki aylık döneminde yaptığımız pazarlama faaliyetlerinin de desteğiyle ihracat rakamlarımızdaki kötü gidişi durdurduk" diye konuşu.

"2024 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak için çalışacağız"

İbrahim Alimoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye genelinde madencilik sektörümüz ihracatını yüzde 7,2'lik artışla 838 milyon dolardan 899 milyon dolara çıkardı. Aynı dönemde Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin ihracatı ise; daha başarılı bir grafik sergiledi. Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde ihracatını yüzde 14,5 yükselterek 184 milyon dolara çıkardı. Bu başarıya katkı sağlayan tüm maden ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. 2024 yılında yapacağımız yoğun pazarlama faaliyetleriyle maden sektörümüzün 2023 yılında yaşadığı kan kaybını sona erdireceğimize inanıyoruz. 2024 yılı sonunda maden sektörümüzün toplamda 6,5 milyar dolar, doğal taş sektöründe 2 milyar dolar barajını aşmasını hedefliyoruz. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 2024 yılı sonunda 1 milyar 250 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 365 gün 24 saat çalışacağız."

Maden sektörlerinden ortak "Turquality" projesi

Toplantıda konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu, "Amorf Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasında uluslararası alanda başarılı olmuş mimarlar bizim jürimizde yer alıyor. Dolayısıyla katılımcıları büyük bir motivasyon ve network kaynağı. Türkiye'de Turquality mekanizması var. ABD'de Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin katılımıyla, Ticaret Bakanlığı'nca desteklenen "Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi" çok başarılı bir şekilde yürütülüyor. Biz de maden sektörlerimizle Turquality Projemizin üstünde çalışıyoruz. 2024 yılının ortalarına doğru ana hatları belli olduğunda detayları kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

İkinci çeyrekten sonra toparlanma öngörüsü

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar ise toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, "Mermer ocakları ve mermer fabrikalarında enerji maliyeti, enerji fiyatları çok arttı. Kur istediğimiz seviyelerde değil. İhracatçılarda dolar kurunun 40-42 seviyelerinde olunması gerektiğine dair yaygın bir görüş hakim. Kurun düşük olması sektörleri inanılmaz etkiliyor. Kriz sadece ülkemizde değil global bir sıkıntı var. İkinci çeyrekten sonra toparlanma olacağını düşünüyorum. Türkiye 600'den fazla desen mermeri ile mermer zengini, doğaltaş zengini ama fiyatlarımız maliyetlerimiz çok yüksek. Beklenti çok büyük ama rekabet edemiyorsunuz, fiyatlarınız yüksek geliyor. Marble Fuarı dünyadaki en büyük üçüncü mermer fuarı arasında. İtalya ve Çin'den sonra biz geliyoruz. Mermer fiyatlarımız İtalya ile yarışabilir konumda. Sektörümüz elinden gelen gayreti gösteriyor, talep çok fazla. Markalaşmada Türk taşını lider konuma getirme konusunda yaptığımız hatalar var. Çok satmaktansa değerli satıp markalaşmada nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda çalışmalarımız var. Tüm sektör taşın altına elini koymalı" diye belirtti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Sezgin de Türkiye'de bir Maden Bakanlığı'nın kurulması gerektiğinin öneminden bahsederek, "Üretim kalitemizin artması, madencilik faaliyetlerinin kolaylaşması ve tanıtım faaliyetlerinin programlı yürütülmesi çok önemli. Tek bir Bakanlığa bağlı çalışmalar sektörün çıtasını çok daha yükseğe çıkaracaktır" diye konuştu. - İZMİR