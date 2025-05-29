Eğitimde 2024 Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eğitimde 2024 Verileri Açıklandı

29.05.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te Türkiye'de ortalama eğitim süresi 9,5 yıl, yükseköğretim mezun oranı ise %44,9'a yükseldi.

Türkiye'de ortalama eğitim süresi 2024'te 9,5 yıl olurken, yükseköğretim mezunlarının oranı 25-34 yaş grubunda yüzde 44,9'a yükseldi???????.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ulusal eğitim istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, 25-34 yaş grubu nüfusta yükseköğretim mezun oranı 2008'de yüzde 13,5 iken, 2024'te yüzde 44,9'a yükseldi. Bu dönemde söz konusu yaş grubundaki nüfusta yer alan kadınlarda yükseköğretim mezun oranı yüzde 12,5'ten yüzde 48,9'a, erkeklerde yüzde 14,6'dan yüzde 41,1'e çıktı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerine ait en güncel veri yılı olan 2022'ye göre, 25-34 yaş nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı incelendiğinde OECD ortalaması yüzde 47,4 iken, Türkiye ortalamasının yüzde 42,9 olduğu tespit edildi.

OECD ülkeleri arasında yükseköğretim mezunu oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 69,6 ile Güney Kore, en düşük olduğu ülke yüzde 27,3 ile Meksika oldu.

25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının söz konusu yaş içindeki oranı 2008'de yüzde 9,8 iken, geçen yıl yüzde 25,3 olarak belirlendi. Söz konusu yaş grubu içindeki ortaöğretim ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı 2008'de yüzde 26,5 iken, 2024'te yüzde 49,4 olarak hesaplandı.

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2024'te 9,5 yıl oldu. Geçen yıl kadınların ortalama eğitim süresi 8,8 yıl iken, erkeklerin ortalama eğitim süresi 10,2 yıl olarak kayıtlara geçti.

Ortalama eğitim süresi en yüksek il Ankara

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin 2024'te en yüksek olduğu ilin 10,8 yılla Ankara olduğu belirlendi. Başkenti sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir takip etti. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu il ise 7,5 yıl ile Ağrı olarak tespit edildi. Söz konusu ili Şanlıurfa, Muş, Kastamonu ve Van izledi.

25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2015-2024 yıllarında en yüksek artış gösterdiği 5 il yüzde 51,6 ile Şırnak, yüzde 42,1 ile Hakkari, yüzde 39,9 ile Muş, yüzde 38,5 ile Şanlıurfa ve yüzde 37,3 ile Bingöl olarak sıralandı.

En düşük artış gösteren 5 il ise yüzde 13,7 ile Ankara, yüzde 15,4 ile Eskişehir, yüzde 15,6 ile Tekirdağ, yüzde 15,9 ile İzmir ve İstanbul oldu.

2008'de 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2024'te yüzde 97,8 olarak hesaplandı. 2008-2024 yıllarında kadınlarda okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,2'ye, erkeklerde ise yüzde 96,7'den yüzde 99,3'e çıktı.

Annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 84,4'ü yükseköğretimi okudu

25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 84,4'ünün yükseköğretim, yüzde 12,8'inin ortaöğretim ve yüzde 2,8'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı belirlendi.

Söz konusu nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 80,3'ünün yükseköğretim, yüzde 16,1'inin ortaöğretim ve yüzde 3,6'sının ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı görüldü.

25 yaş ve üzeri nüfusta annesi ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 64,3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 55,7'sinin yükseköğretim mezunu olduğu kaydedildi.

Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 28,7'sinin, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 27,4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, ankara, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eğitimde 2024 Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer Galatasaray’dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
Herkes ekran başına Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti’den yalanlama İnfaz düzenlemesinde anlaşmazlık iddiasına AK Parti'den yalanlama
Avustralya’nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif Avustralya'nın ilk başörtülü senatörüne ahlaksız teklif
Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye’de tiroid hastalıkları çok yaygın Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm: Türkiye'de tiroid hastalıkları çok yaygın
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi Aniden otoyola çıkan üç yaşındaki çocuk yürekleri ağızlara getirdi
Arda Güler bu kez sahnede parladı Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi Arda Güler bu kez sahnede parladı! Tatilde aşka geldi, sevgilisine şarkı söyledi
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
09:30
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor Anında ceza kesilecek
Hız ve kemer kontrolü yapacak yeni radar sistemi geliyor! Anında ceza kesilecek
08:52
Altında şok hareketlilik Piyasa fena sarsıldı
Altında şok hareketlilik! Piyasa fena sarsıldı
08:10
İzmir’de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu
16:15
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
16:08
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
15:54
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
Kentucky kripto kralı, iş ortağını kaçırıp Bitcoin şifresi için işkence yaptı
15:54
Harika Avcı hakkında şok iddialar Ev sahibi sessizliği bozdu
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu
15:44
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu’nu protesto etti
Balıkçı Kenan, boynuna astığı balıklarla Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti
15:34
A Milli Takım’ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu
15:21
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
Fren yerine gaza basan acemi sürücü genç kadını ağır yaraladı
15:20
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
Yedi kişilik aile arabada ölü bulundu: Toplu intihar olduğu tahmin ediliyor
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 11:16:00. #7.13#
SON DAKİKA: Eğitimde 2024 Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.