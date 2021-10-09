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AMORF Tasarım Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

AMORF Tasarım Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

09.10.2021 11:18
AMORF Tasarım Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin bu sene 2. kez düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın ödül gecesi Efes Antik Kentinde "Doğal Taş Gala Gecesi Efes 21" temasıyla gerçekleştirildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin bu sene 2. kez düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın ödül gecesi Efes Antik Kentinde "Doğal Taş Gala Gecesi Efes 21" temasıyla gerçekleştirildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin (EMİB), Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirdiği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödül gecesinin ikincisi bu yıl Efes Antik Kentinde gerçekleştirildi. "Doğal Taş Gala Gecesi Efes 21" temasıyla kapsamı genişletilen gecede, sektörün katma değerli ürün ihracatına yönelimini artırmak üzere bu yıl ihracat yapan 30 adet mermer firmasına da farklı kategorilerde ödüller verildi. İkincisi düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması bu yıl toplamda 402 başvuru alırken 7 adet proje ödülün sahibi oldu.

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödül gecesi; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü (MAPEG) Cevat Genç ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ve Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin dünya mermer rezervlerinin yüzde 33'üne sahip olduğunu ve 15 milyar metreküp dünya rezervinin 5 milyar metreküpünün Türkiye'de olduğunu dile getiren Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ödül töreninde, "Türkiye'de ilk 9 ayda 1,6 milyar dolar doğal taş ihracatı yapıldı ve mermer bunun yüzde 95'ini oluşturuyor. Mermerde güzel bir gelişme var; blok mermerden işlenmiş mermere geçiliyor ve işlenmiş mermerin toplam ihracattaki payı yüzde 57'lere ulaşmış durumda. En önemli pazarı oluşturan Amerika, toplam ihracatın yüzde 18'ini oluşturuyor. Bu pazarda daha yüksek pay almamız lazım onun için daha fazla çalışılması lazım. Geçen sene ilki, bu sene ikincisi yapılan Amorf Tasarım yarışması gençlerin önünü açmak ve destek olmak için önemli bir yarışma. Gelecekte göreceksiniz bu yarışma uluslararası arenada da bilinen bir yarışma haline gelecek. Türkiye doğal taşın ana vatanı. Ben demememiz lazım, biz dememiz, Türkiye'miz dememiz lazım. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İhracatımızla bunu gösterdik, ihracatçılarımız bir nefer gibi sabahtan akşama kadar çalışarak Türkiye'nin ihracatını geçen ay 20,8 milyar dolara çıkarttılar. İhracatımızdaki artış eylül döneminde yüzde 30'ları buldu. 160 milyar dolara çıktı. Hedefimiz 210 milyar dolar ama bunu da hep beraber çalışarak geçeceğiz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise "Türkiye ekonomisinin gelişip büyümesi ve dünya ile rekabet edebilir olmasının yolunun katma değerli ihracattan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bu kapsamda yapılan çalışmalara ise değer ve öncelik veriyoruz. Bu bağlamda Amorf Doğal Taş Tasarım Yarışması'nı önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Hammadde bolluğunun yanı sıra ülkemizde doğal taş sektörü, çeşit ve renk açısından zenginliği, sektörel tecrübe üstünlüğü, deniz ulaşımında nakliye kolaylığı, geniş renk skalası, öncü teknolojileri kullanması gibi özellikleri sayesinde dünya doğal taş piyasasının önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor. Şimdi bize düşen, Turkish Stone markasını daha da güçlendirerek, küresel piyasalarda oluşan olumlu havayı, katma değerli ihracatımızla taçlandırmak. 300 binden fazla istihdam üreten doğal taş sektörü, ülkemizin tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük önem taşıyan bir sektör. Vatikan'da "Sen Pier" kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamalar Afyon İscehisar mermeridir, ABD'de Beyaz Saray'da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ Vişne'dir, Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu, ABD Temsilciler Meclisi, Disneyland ve sayısız önemli mekan Türk mermerleriyle tezyin ediliyor" diye konuştu.

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Efes Antik Kentinde bu etkinliği gerçekleştirmenin nedenini ülkemizin tasarım ve sanat konusunda dünyadaki yerinin binlerce yıl öncesinden beri ilk sırada olduğunu kendimize hatırlatmak olduğunu söyleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da "Tüm dünyanın akın akın ziyaret ettiği, hayranlıkla baktığı Antik Kentlerimiz, Türk doğal taşın her çeşidini barındıran, sanatın, mimarinin, tasarımın en üst noktasını simgeleyen gurur kaynaklarımızdır. Mimarlık, güzel sanatlar, tasarım bölümleri öğrencileri ve mezunlarının yanı sıra herkesi kucaklayan 'sınırsız' kategorisiyle birlikte AMORF, doğal taşa gönül vermiş herkese kapısını açmış, yurtiçindeki başarısını, uluslararası arenaya da taşımanın hazırlıklarına da uzun zaman önce başlamıştır. AMORF sektörün katma değerli ürün ihracatına önemli katkılar sağlayacak, mimarlar ve tasarımcılarla sektör arasında bir köprü görevi üstlenecek.

Bu akşam ikinci ödül törenimizde ise; 2020 yılında Birliğimizin gerçekleştirdiği 582 milyon dolarlık doğal taş ihracatına altı kategoride en çok katkı sağlayan 30 firmamıza altı ayrı kategoride ödüllerinin takdimini gerçekleştirdik. Sektörümüze bir ömür boyu hizmet eden bir Duayen ismimize de Ege Maden İhracatçıları Birliği Onur Ödülünü takdim etme mutluluğunu yaşadık. Türk madencilik sektörü olarak 2021 yılının Ocak - Eylül ayında 'İnadına üretim, inadına ihracat' sloganıyla hareket ederek, Madencilik Platformundaki 16 STK güçlerimizi birleştirerek ihracatımızı yüzde 48 arttırarak 3 milyar dolardan 4,4 milyar dolara taşıdık. 2021 yılı sonunda ihracatımızın 6 milyar dolara ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, "Her birimizin bildiği üzere dünya maden rezervleri açısından belli başlı madenlerde zengin olan Türkiye, doğal taş özelinde de son derece stratejik bir konumda bulunmakta. Dünya doğal taş ithalatı 2020 yılında 15,1 milyar dolardı. Bunun yaklaşık yüzde 38'ini, yani 5,8 milyar dolarını mermer ve traverten ithalatı oluşturuyor. Türkiye'nin Dünya sıralamasına baktığımızda doğal taş genelinde Çin ve Hindistan'dan sonra ihracatta yüzde 10,3'lük pay ile 3. sırada yer aldığını görüyoruz. Mermer-traverten ihracatı ve üretiminde ise dünyada ilk sıradayız.

Bu yılın ilk 9 aylık dönemine baktığımızda ise; 4,38 milyar dolarlık maden ihracatımızın yüzde 36'sını doğal taş ihracatı oluşturduğunu görülmekte. Bu dönemde, 1,56 milyar dolar olan toplam doğal taş ihracatımızda 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 29 artış yaşadık. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırdığımızda ise doğal taş ihracatımızda 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 14 artış yaşandığını görüyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

AMORF Tasarım Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu
AMORF Tasarım Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu
AMORF Tasarım Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

Doğal Taş, Maden, Efes, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AMORF Tasarım Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Ekonomi


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