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"Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesine Vodafone iş ortaklarından destek artıyor - Son Dakika

"Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesine Vodafone iş ortaklarından destek artıyor

08.10.2021 16:04

Vodafone'un, elektronik atık bilincini artırmak ve elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi iş ortaklarının desteğiyle büyümeye devam ediyor.

Vodafone'un, elektronik atık bilincini artırmak ve elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi iş ortaklarının desteğiyle büyümeye devam ediyor. Şirket, 15 yeni kurumsal iş ortağıyla birlikte 6 ilde 14 bine yakın çalışanın desteğiyle toplayacağı elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacak.

Tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye'de de çevresel ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Operatör, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini ülke genelinde yaygınlaştırıyor.

Verilen bilgiye göre, şirketin yeni kurumsal iş ortakları Artofis Mobilya, Balkantürksiad, Ballı Metal, Elektroteks, Elyafteks, HTS Metal Kalıp Otomotiv, İnoksan, Matlı Yem, Mavi Yeşil Danışmanlık, Menejer Bilgisayar, Numeko Safety, Özhan Marketler Zinciri, Penguen Gıda, Uludağ İçecek ve Yeşim Tekstil de projeye katılarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa'da bulunan ofis ve fabrikalarında 14 bine yakın çalışanın desteğiyle e-atık toplamaya başladı. Toplanan e-atıklar geri dönüştürülerek elde edilen ekonomik gelirle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açılacak. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilecek sınıflar, kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Amaç odaklı bir şirket olma hedefiyle çalıştıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi: "Biz dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Bu doğrultuda, Türkiye'de de 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç yaratmak üzere "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar 7 ilde kodlama sınıfları açtık. Şimdi de 15 yeni kurumsal iş ortağımızla birlikte 6 ilde binlerce çalışanın desteğiyle toplayacağımız elektronik atıkları geri dönüştürerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kodlama sınıfları açacağız. Herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer yaratan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

7 ilde kodlama sınıfı açıldı

Operatör, eğitime destek olma ve çevresel etkisini azaltma hedeflerini harmanladığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesiyle, çalışanlarının ve iş ortaklarının evlerinden getirdiği elektronik atıkları topluyor ve lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruluyor. Mayıs 2019'da başlatılan proje kapsamında bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana, Gaziantep, Uşak, Bingöl ve Çanakkale'de kodlama sınıfları açıldı. Operatörün kurumsal çözümlerini tanıtmak üzere Türkiye'yi dolaşan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı da gittiği şehirlerde elektronik atık toplayarak projeye katkı sağladı. 2020 yılında ise kurumsal iş ortakları Artıtel, Deloitte Türkiye, Hewlett Packard Enterprise, Karel Elektronik, KPMG Türkiye, Mikrolink ve Ostim Organize Sanayi Bölgesi projeye dahil oldu.

"Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesinin kurumsal destekçisi olmak için surdurulebilirlik@vodafone.com adresinden iletişime geçilebiliyor. - İSTANBUL

Bu Atıklar Kod Yazıyor projesine Vodafone iş ortaklarından destek artıyor
Bu Atıklar Kod Yazıyor projesine Vodafone iş ortaklarından destek artıyor
Bu Atıklar Kod Yazıyor projesine Vodafone iş ortaklarından destek artıyor

geri dönüşüm, Vodafone, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesine Vodafone iş ortaklarından destek artıyor - Son Dakika Ekonomi


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