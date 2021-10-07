Bursa'nın akıllı yatırımları Gaziantep'te vitrine çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'te düzenlenen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı'nda ulaşımdan altyapıya, çevreden sosyal hizmetlere kadar her alanda hayata geçirdiği projeleri vitrine çıkardı. Fuar kapsamında düzenlenen panelde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günümüzde akıllı şehirciliğin bir lütuf değil, zaruret olduğunu söyledi.

Belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketiciyi bir araya getiren EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı kapılarını Gaziantep'te açtı. Türkiye Belediyeler Birliği'yle (TBB) Akort Fuarcılık iş birliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ASELSAN, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), TÜRKSAT, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Şahinbey ve Şehitkamil belediyelerinin destekleri ile başlatılan fuar 9 Ekim tarihine kadar sürecek. Fuarda stant açan Bursa Büyükşehir Belediyesi de ulaşımdan altyapıya, kırsal hizmetlerden kentsel dönüşüme, çevreden sosyal hizmetlere kadar her alanda hayata geçirilen yatırımları katılımcılara tanıttı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa standını ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere konuk belediye başkanlarına Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım projesi ile Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi'ni maket üzerinde anlattı. Ziyaretçiler Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi tarafından stantta yapılan kozadan ipek üretimi uygulamasını da ilgiyle izledi.

Fuar kapsamında düzenlenen Akılı Şehirler konulu panelde belediyelerin hayata geçirdiği akıllı şehircilik yatırımları ve günümüzde akıllı uygulamaların önemi ele alındı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Türkay Dereli'nin yönettiği panelde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın hızlı büyüme, sanayileşme ve hızlı şehirleşmesi nedeniyle yaşanan sorunlarının ancak akıllı şehircilik hamleleri ile çözülebileceğini dikkat çekti. Kaçak yapılaşmanın önlenmesi noktasında İnsansız Hava Aracı ile şehrin taranması, yeni nesil haberleşme altyapılarının kurulması, İnovasyon Merkezi, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı ulaşım sistemleri, enerji verimliliğine yönelik yatırımlar gibi pek çok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Özellikle ifade etmek istiyorum. Artık şehirler hızla büyüyor. Sanayileşme hızla artıyor. Özellikle pandemi süreci bize bir kez daha akıllı şehir olmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterdi. Avrupa'da nüfusun yaşlanması ile birlikte ilgi artık doğuya doğru kaydı. Özellikle Türkiye'nin çok önemli bir nirengi noktası olduğunu düşünüyorum. Başta İstanbul olmak üzere Kayseri'nin de Antalya'nın da Bursa'nın da İzmir'in de Gaziantep'in de çok önemli bir nirengi noktası olması kaçınılmaz. Dolayısıyla da akıllı şehirciliğin artık bir lütuf değil bir sorumluluk olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz" diye konuştu. - BURSA