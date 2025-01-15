Ekonomi Düzenlemeleri Üzerine Tartışmalar

Ekonomi

Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanunla düzenlenmesi gereken konuların Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini söyledi.

Düzenlemeyle Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) tanınan görevden alma yetkisine karşı olduklarını belirten Usta, "Biz denetime karşı değiliz. Ama Türkiye'nin bir sistemi var. Bu işi Sayıştay yapıyor. İçeride teftiş kurulları var. Bunları çalıştırmayacaksınız, Sayıştayı devre dışı bırakacaksınız, teftiş kurullarını çalıştırmayacaksınız, Devlet Denetleme Kurulu üzerinden bir denetim yapacaksınız. Bu, anlaşılacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, en düşük emekli maaşının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmasını eleştirerek, "Bakanın maaş açıklama yetkisi yok. AK Parti'li milletvekillerinin iradesine bir saygısızlık oldu." sözlerini sarf etti.

Teklifin birçok maddesinin daha önce Meclis'e sunulan düzenlemelerin içerisinde yer aldığını ve bu hükümlerin TBMM Genel Kurulu'nda çıkarıldığını söyleyen Ağbaba, "Oradan çıkarıp buraya sokmak, Meclis'e saygısızlık." görüşünü ileri sürdü.

AK Parti'nin seçim vaatlerini yerine getirmediğini, "bu nedenle vatandaşların AK Parti'ye kırmızı kart" gösterdiğini" savunan Ağbaba, en düşük emekli maaşına yönelik artışın yetersiz olduğunu söyledi.

"Çok daha kalıcı bir refahı üretmenin çabası içindeyiz"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, kanun teklifinde halkın sorunlarına dair bir hüküm bulunmadığını iddia ederek, "Enflasyon sorunu, hayat pahalılığı, zamlar yok; açlık, geçim sorunu, yoksulluk, fahiş kira artışı yok." ifadesini kullandı.

İşverene asgari ücret desteğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına tepki gösteren Sayyiğit, "İşçinin kendi parası destek adı altında sermayeye gidiyor." görüşünü savundu.

Sayyiğit, en düşük emekli maaşına yönelik artışı eleştirerek, "Bu rakam emeklilerin hiçbir sorununa çözüm getirmiyor, getirmeyecek." şeklinde konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifte yer alan DDK'ye ilişkin hükümlerin Anayasa'ya aykırı olduğu yönündeki söylemlere karşı çıktı. Kalaycı, "Anayasa, DDK'ye soruşturma yetkisi vermiş. Soruşturma yetkisi olup, görevden alma yetkisinin olmaması soruşturma yetkisini anlamsız kılıyor. Biz, bunda Anayasa'ya aykırılık görmüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, ekonomide stres ve sıkıntıların yaşandığını anlattı.

Bu sıkıntıların hem millet hem de devlet tarafından hissedildiğinin altını çizen Yegin, "Bugün teklif edilen rakamlar hiçbirimizin gönlünde olan, arzu ettiğimiz rakamlar değil elbette ama zor zamanlardan geçiyoruz. Daha iyi koşullara devletimizi taşımak, ekonomimiz için daha sürdürülebilir, çok daha kalıcı bir refahı üretmenin çabası içindeyiz. Bugün konuşulan rakamlar belki hepimizin farklı perspektifte itiraz edeceği rakamlar olabilir. En kısa zamanda bunları aşacağımız, çok daha güzel günleri göreceğimiz, çok daha güzel konuşmalar yapacağımız günler de çok yakın. Bunun mücadelesini veriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bizim de gönlümüz arzu ediyor"

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelerin, kanunla düzenleneceğini vurgulayan Gülsoy, DDK'nin denetimlerinin kamu niteliği taşıyan kooperatifleri kapsadığını anlattı. Gülsoy, DDK'nin belediyeleri denetlemeyeceğinin altını çizerek, "DDK ile alakalı bir konu değil bu konu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen bir konu." diye konuştu.

Gülsoy, 684 şirkette TMSF tarafından atanan kayyumların görev yaptığını kaydetti.

En düşük emekli maaşına yönelik artışa ilişkin eleştirileri yanıtlayan Gülsoy, "Kanun gereği, TÜİK'in 6 aylık enflasyon oranı göz önüne alınarak bu rakam artırılıyor. Bizim de gönlümüz arzu ediyor. Ülke şartlarının daha da iyileşmesi, ülkemiz üzerindeki yüklerin daha da hafiflemesiyle bu rakamların daha da artmasını destekliyoruz." dedi.

Komisyonda, CHP milletvekillilerinin, kanun teklifinin 1'inci, 3'üncü ve 7'nci maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle verdiği önerge, kabul edilmedi.

Daha sonra teklifin maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi.