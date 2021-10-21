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Edirne'nin yöresel ürünleri YÖREX'te tanıtıldı - Son Dakika

Edirne'nin yöresel ürünleri YÖREX'te tanıtıldı

21.10.2021 12:19
Edirne'nin yöresel ürünleri YÖREX'te tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Antalya'da düzenlenen 11. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a ait yöresel ürünler ilgi gördü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Antalya'da düzenlenen 11. Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a ait yöresel ürünler ilgi gördü.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda oluşturulan stantta Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a ait yöresel ürünler sergilenerek, Türkiye'nin 81 ilinden katılan ziyaretçilere tanıtıldı. Organizasyona Edirne Ticaret Borsası'nı (ETB) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım ile Meclis üyeleri Erhan Akgün, Zafer Bahşi, Ahmet Demircan ve Oğuz Kurban iştirak etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da ziyaret ettiği stantta Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri oda ve borsa başkanları ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin hazır bulundu. Fuarın açılışında konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, YÖREX'in yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri ekonomiye kazandırmak amacıyla 2010 yılında 'kriz varsa, çare de var' sloganıyla yola çıktığını anımsatarak, "Antalya Ticaret Borsamızın başlattığı bu girişimi biz de TOBB olarak destekledik. Aradan geçen 10 yılda 3 bin katılımcıya ve 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. YÖREX, aynı zamanda ülkemizde coğrafi işaret ekosisteminin gelişmesine de önemli katkılar sundu. 10 yılda tescilli coğrafi işaret sayısı 110'dan 921'e, başvuru sayısı ise 160'tan 721'e çıktı. YÖREX, coğrafi işaret algısının ve bilinirliğinin artmasını sağladı" dedi.

Hisarcıklıoğlu, YÖREX'in Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Özel Ödülü'ne ve Oda-Borsa Proje Yarışması Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldüğünü de belirtti. "YÖREX artık Türkiye'nin yöresel ürünler ve coğrafi işaretler vitrinidir" diyen Hisarcıklıoğlu, "Burada ülkemizin tüm renkleri bir araya gelmiştir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm Türkiye burada birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yan yana durmaktadır" şeklinde konuştu.

TOBB olarak coğrafi işaretlerde nicelikten niteliğe geçiş vizyonunu paylaşan Hisarcıklıoğlu, "Burada öncelikle oda ve borsalarımız vasıtasıyla coğrafi işaret üreticilerini kayıt altına almaya başladık. Üreticiler, tescil sahibi olan oda veya borsa ile sözleşme yaparak, coğrafi işaretli ürünün üretimine başlıyorlar. Oda ve borsalarımız da bunu denetliyorlar ve bu piyasanın oluşmasını sağlıyorlar. Böylece coğrafi işaretlerin ticarete daha çok konu olmasını da mümkün kılıyorlar" dedi.

Hisarcıklıoğlu, YÖREX'i yöresel ürünlerin ve coğrafi işaretlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline getirdiklerini, coğrafi işaret üreticileri ile ulusal perakendecileri ve e-ticaret portallarını bir araya getirerek ikili iş görüşmeleri yapmalarını sağladıklarını söyledi. Coğrafi işaretlere özel e-ticaret portalları ile kampanyalar başlattıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaret üreticilerinin e-ticarette daha çok yer almalarını sağladıklarını vurguladı. Sadece yurtiçi tescille işin bitmediğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Yurt dışında da tescil ettirmek ve küresel pazarlara girmek de artık çok önemli. Şu ana kadar 7 ürünümüz Avrupa'da tescillendi, 24 ürünümüzün de değerlendirme süreci devam ediyor. Bunu başaran oda ve borsalarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. TOBB Brüksel Ofisimiz ile coğrafi işaretlerin AB tescil sürecine yardımcı oluyoruz. Coğrafi işaretlerin AB tescil sürecine yardımcı olması için de bir rehber hazırladık" dedi.

Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaretlerin izlenebilirliği, takibi ve sertifikasyonunu sağlamak amacıyla akıllı etiket projesi üzerinde çalıştıklarını, artık tüketicinin coğrafi işareti güvenle tercih edeceğini, üreticinin de ürünü gururla arz edeceğini ifade etti. "Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce biz bilmezsek, dış pazarlara hiçbir şekilde anlatamayız" diyen Hisarcıklıoğlu, "Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkın. Bunları araştırın, markalaştırın ve dünyaya satın. E-ticaret ve e-ihracat ile tüm dünyaya bunları gönderin. Artık iş çok kolaylaştı. Bu konularda da hem TOBB hem de oda ve borsalarımız sizlere yardımcı olacaktır" dedi.

Fuar etkinlikleri kapsamında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun himayelerinde istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları tarafından karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - EDİRNE

Edirne'nin yöresel ürünleri YÖREX'te tanıtıldı

Kırklareli, Türkiye, Antalya, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'nin yöresel ürünleri YÖREX'te tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Edirne'nin yöresel ürünleri YÖREX'te tanıtıldı - Son Dakika
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