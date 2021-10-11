Üye Girişi
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı - Son Dakika

Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı

11.10.2021 15:14
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından koruma altına alınan, tescillenen, hastalığa ve zararlılara karşı dayanıklı kestanelerin hasadı yapıldı.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından koruma altına alınan, tescillenen, hastalığa ve zararlılara karşı dayanıklı kestanelerin hasadı yapıldı.

OMÜ Ziraat Fakültesi Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu tarafından koruma altına alınan, tescil edilen ve araştırılan kestane çeşitlerinin hasadına başlandı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve ilgili birimlerin hocaları ile birlikte Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından hasadı yapılan kestanelerin zararlılara ve hastalıklara karşı etkilenip, etkilenmediği de araştırılıyor. Bu zamana kadar 10 yılda Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu Bouche Betizak, Akyüz ve Ali Nihat isimli kestane çeşitlerini tescilledi. Kalite ve verim oranı yüksek, hastalıklara yakalanma riski düşük olan ve tescil ettirilen "Erfelek", "Akyüz", "Marigoule", "Bouche" ve "Beticaz" kestane çeşitlerinin hasadı bugün yapıldı.

Rektör Ünal: "10 yılda 3 kestane çeşidinin tescil edilmesi güzel bir başarı"

Kestane hasadında üniversitenin Anadolu kestanesi çalışmaları hakkında bilgi veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "OMÜ'nün yaklaşık olarak 10 yıllık bir serüven içerisinde özellikle Anadolu'nun kendine özgü ürünleri koruma noktasında bunların gelişen hastalıklar karşısında dirençli hale kılınması ve özellikle de 10 yıllık süre içerisinde 3 tane ürünün tescil edilmesi üniversite adına, Ziraat Fakültesi adına güzel bir başarı. Projeyi yürüten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği açısından bir ümit vadediyor. Zararlılar mevcut ekosistemi çökertiyor. Burada ise zararlılara karşı daha dirençli doğal mücadele yöntemleri deneniyor. Tür ıslahı ve yeni türlerin tescili noktasında oldukça önemli bir araştırma merkezi. 10 yıllık tarihi olan araştırma merkezi bu anlamda bir başarı hikayesi oluşturdu. Ümit ediyoruz gelecekte ürettikleri bu türleri Anadolu'nun farklı coğrafyalarına yayılması ya da coğrafyalarda hastalıklı olan türlerin ıslahı ile yeni bir boyut kazanır. Ülkemizin hem ekosistemine hem de ekonomik olarak geleceğine büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Artık daha sağlıklı ürünlere daha fazla muhtacız. Dünyanın geleceğinde doğal ürünlerin daha önemli olduğunu görüyoruz" dedi.

"Kestane kanseri ve diğer hastalıklara karşı dirençli tür yetiştiriyoruz"

Hastalık ve zararlılara daha dayanıklı türler geliştirmek için araştırma yaptıklarını dile getiren OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, "2009 yılında bu araziyi Ali Nihat Gökyiğit benim tavsiyem ile satın alıp OMÜ'ye bağışladı. 2010 yılında altyapı projesi yaptık ve bu proje ile ilk fidanlarımızı diktik. 4 tane parselimiz var. 2014 yılında da burası resmi olarak OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu oldu. Buradaki amacımız kestanede ıslah çalışmaları yapmak. Kestane kanserine karşı, kök çürüklüğü hastalığına karşı, gal arısına karşı, farklı zararlılara karşı dayanıklı çeşitli geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda kurulduğundan beri 3 çeşit geliştirdik. Bouche Betizak, Akyüz ve Ali Nihat isimlerini verdik. Macit 55 çeşidinin de denemeleri devam ediyor. Şimdi yeni adaylarımız da var. A 56 diye bir genotipimiz var. A 14 Anacı-1 diye var. Buradaki çalışmalar devam ediyor. Bu alan kestanenin doğal ekolojisi. Çevrede kestane ağaçları var. Biz hastalıklara karşı herhangi bir ilaçlama yapmıyoruz. Amacımız: diktiğimiz fidanlara, çeşit adaylarına hastalık bulaşsın ya da zararlı bulaşsın ki biz burada çeşitlerin hangisi daha dayanıklı onu görelim. Son 10 yılda 3 çeşit tescillendirmiş olduk. Kestane ile ilgili Türkiye'de genetik yapı bakımından en zengin kurumuz" diye konuştu.

"Genotipleri koruma altına alıp, ıslah çalışması yapıyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, "Ülkemiz ekolojik olarak da biyolojik çeşitlilik olarak da dünyanın en nadide ülkesi. Değerini bilmemiz gerekiyor. Ziraat Fakültesi olarak da ülkemizin doğal florasında yer alan hem üstün nitelikli kestanede olduğu gibi genotipleri kaybolmadan koruma altına almak hem de bunları ıslah ederek çeşit geliştirmek gerekse anaçlar üzerine deneyerek en uygun kombinasyonu yakalayarak verimi arttırma noktasındaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bu kestanede olduğu gibi diğer türlerde de devam ediyor. Bu, bizim için hem bir araştırma faaliyeti hem de lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetleri için bir uygulama alanı oluyor. Bu amaçla tüm arkadaşlarımız üstün bir gayret gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

Kestanenin önemine değinen OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ise şunları söyledi:

"Kestane araştırmasının tamamen doğal bir alan içerisinde olması çok önemli. Doğal alandaki bir araştırma istasyonu hem üniversitenin paydaşlarıyla kenetlenmesi adına önemli hem de bu alandaki biyoçeşitlilik içerisinde yaptığımız çalışmaların ilerisinde ne şekilde sonuçların alınacağına dair verileri daha pratik daha hızlı elde etme adına önemli. Türkiye biyoçeşitlilik anlamında dünyada ender ülkelerden bir tanesi. Maalesef kestane alanında özellikle son yıllarda hastalıklardan ve diğer faktörlerden dolayı kestaneyi biz pazarda satılan bir ürün olarak görüyoruz. Aslında bunun tamamen bilimsel yöntemler ile araştırmalarının burada olduğu gibi yapılması, artılarının eksilerinin ortaya koyulması hem ürün olarak hem de diğer kullanım alanları olarak araştırılması gerekiyor. Ziraat fakültesi olarak daha geniş kapsamda sahiplenilerek Samsun'da bölgede ve Türkiye'de tanıtılmasının yapılması gerekiyor. Bu bağlamda biz de üniversite olarak bu alanda gelebilecek her türlü projeye destek verme konusunda hazırız."

Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu'nda kestanenin yanı sıra fındık, elma, armut, üzüm ile birçok sebze ve meyve üzerinde araştırmalar yapılıyor. - SAMSUN

Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı
Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı

Ali Nihat Gökyiğit, Ziraat Fakültesi, Ali Nihat, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 15:17 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi 15:06 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi 15:01 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi 14:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün 14:31 Prof. Dr. Hakkı Şimşek, uyardı: Vakit geçirmeden doktora görünün Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek 14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü 14:05 Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı? 13:34 Haberler.com, BBP lideri Mustafa Destici'ye hiç sorulmayanları sordu: Sizce hayat pahalılığı var mı?

Son Dakika Haberleri
15:17 Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu
15:16 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 11 Ekim 2021
15:05 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında dakikalarca bekledi
15:03 Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı
15:00 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 123,5 milyar dolar seviyesine yükseldi
14:55 Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi
14:33 Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek
14:22 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge konusunda açıklama: Çalışmalara kasım ayında start verilecek
14:13 Mesut Özil'in gizemli fotoğrafının arkasındaki sır ortaya çıktı! James Rodriguez'e özendi
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti         
15:09
Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı Ahmet Çakar, Beşiktaş'tan özür diledi, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bombaladı         
15:04
Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir Naci Görür'den 7.3'lük deprem yaşayan Van'la ilgili çok önemli açıklama: Daha büyüğü gelebilir         
14:56
Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek Ezeli rakipten tarihi anlaşma! Galatasaraylılar, Fenerium'dan kendi formalarını alabilecek         
14:33
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü servis kazasının haberini ölümden dönen öğrenci vermiş         
14:10
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar Trabzon'da büyük fuhuş operasyonunda 155 kadına ceza kesildi! Erkelerin yolunu kesip cinsel ilişki teklif ediyorlar         
12:23
Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti Eskişehir'de bir kadın, zabıtaların gece boyunca kendisine tecavüz ettiğini iddia etti         
12:06
7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor 7 yıl önce arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'gojy berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor         
11:22
İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı İngiltere'de 20 yaşındaki genç kız, mezarlıkta tecavüze uğradı         
11:21
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi         
10:36
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 15:24:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement