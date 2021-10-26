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Son dakika: Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Brüksel ile önemli iş birliği - Son Dakika

Son dakika: Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Brüksel ile önemli iş birliği

26.10.2021 16:03
Son dakika: Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Brüksel ile önemli iş birliği

Son dakika haberlerine göre Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında Ankara ve Brüksel için önemli adımlara ön ayak olması hedeflenen iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında Ankara ve Brüksel için önemli adımlara ön ayak olması hedeflenen iş birliği protokolü imzalandı.

ATO Congresium'da "Ankara-Brüksel İş Forumu" imza töreni düzenlendi. Toplantıda Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği neticesinde iki şehir arasında ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji ve akademik ilişkiler geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugünkü toplantı çok önemli bir toplantı. ATO'nun ve her iki tarafta da bu işe emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün atılacak imzalarla her iki ülke arasında, iş dünyası arasında çok önemli bir iş birliğinin başlangıcını yapıyoruz. Bugün öğleden sonra ATO'nun katkısıyla Brüksel ve Ankara dünyası iş temsilcileri yüz yüze görüşmelerde bir araya gelecekler. Güzel sonuçlar alınacağını ümit ediyorum" dedi. Yavaş, şöyle devam etti:

"Uluslararası finans kuruluşlarıyla da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte çalışıyoruz. Dünyada yaşanan iklim krizi nedeniyle yaşanmakta olan kuralık ve sel baskınlarına karşı tedbir almak amacıyla belki tüm dünyada kullanılacak ve tasarıma ABB tarafından yapılacak bir akıllı saat üretimi için karşılıklı olarak iş birliği yapmayı ümit etmekteyiz".

"İnşallah bu iş birliğimiz sonrasında çok daha iyi yerlerde olacağız"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplantıda konuşma gerçekleştirdi. Baran, şunlardan bahsetti:

"Ülkemizde Belçika kökenli 94 firma bizim ülkemizde faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırımlarıyla bu firmalar ülkemizdeki yabancı yatırımların içerisinde 8'inci sıradalar. Her iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi de 2020 yılı sonu itibariyle 7,3 milyar dolar civarında ve bu rakamı biz de kabul etmiyoruz. İnşallah bu iş birliğimiz sonrasında çok daha iyi yerlerde olacağız. Türk vatandaşlarımızın oluşturduğu diyalog köprüsüyle bugün gerçekleştireceğimiz iş formu ve Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği ile imzalayacağımız iş birliği protokolünün ardından ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz".

Brüksel Başkent Bölgesel Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort, tercüman eşliğinde yaptığı konuşmada, yapılan iş birliği sayesinde Ankara ve Brüksel'de ekolojik dönüşüm ve kalkınma olacağına değindi.

Toplantıya, Brüksel Hükümeti Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Paskal Smet, Belçika Büyükelçisi Paul Huynen ve birçok isim katıldı.

Toplantı, imza töreninin ardından iki şehrin iş adamları ve temsilcilerinin bire bir görüşmeleri ile devam etti. - ANKARA

Son dakika: Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Brüksel ile önemli iş birliği
Son dakika: Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Brüksel ile önemli iş birliği
Son dakika: Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Brüksel ile önemli iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Brüksel, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Brüksel ile önemli iş birliği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Ankara Ticaret Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Brüksel ile önemli iş birliği - Son Dakika
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