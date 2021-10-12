Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Üçüncü üretim tesisimizi Giresun'da Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon TL yatırımla açmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamızla kapasite olarak gömlek ve pantolon üretiminde iki katına çıkmayı ve 300 kişiye ek istihdam yaratmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Holding açıklamasına göre, Orka Holding, üretim alanında yeni yatırımlar yapmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünya moda endüstrisinde erkek giyim alanında zirvede kendine yer açan Damat Tween D'S Damat olarak sorumluluklarının çok büyük olduğunu belirterek, "Bu yılki ciroda 2020 yılını yüzde 75 geçmiş durumdayız. Orka Holding olarak bu yıl sonunda 900 milyon TL ciro hedefliyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 1 milyar 100 milyon TL ciroya ulaşmak olacak. Halen grup bünyesinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Amacımız istihdamı gelecek yıl 3 bin kişiye çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Orakçıoğlu, Türkiye adına değer yaratmak üzere erkek giyimde sektördeki en büyük ve Avrupa'nın sayılı üretim yatırımının müjdesini de verdi. Giresun'da ilk fabrikayı 2004 yılında, ikincisini ise 2015 yılında açtıklarını aktaran Orakçıoğlu, "Mevcut iki tesiste halen 20 bin metrekare kapalı üretim alanında günlük 4 bin gömlek, bin 100 adet takım elbise ve bin pantolon üretim kapasitesine sahibiz. Toplamda 800 kişiye istihdam sağlıyoruz. Üçüncü üretim tesisimizi Giresun'da Organize Sanayi Bölgesinde 30 milyon TL yatırımla açmayı planlıyoruz. Yeni fabrikamızla kapasite olarak gömlek ve pantolon üretiminde iki katına çıkmayı ve 300 kişiye ek istihdam yaratmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'de 2022 yılı sonuna kadar üç mağaza açacağız"

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da global yolculuklarında pazar çeşitliliğine çok önem verdiklerini ifade etti. Özellikle dünya modasına yön veren İtalya ve İspanya gibi ülkelerde çok önemli başarılar elde ettiklerini aktaran Arar, şunları kaydetti:

"Damat Tween D'S Damat markalarımızla yurt içinde 207, yurt dışında ise 83 ülkede 200 mağazamız bulunuyor. Bu yıl İtalya, İspanya, Polonya, Rusya, Dubai, Kazakistan, Bosna-Hersek, Tacikistan, Özbekistan, Mısır, Güney Afrika, Türkmenistan, Kenya, Somali, Ermenistan ve Irak gibi ülkelerde toplam 26 yeni mağaza açtık. Yıl sonuna kadar yurt dışında 14, yurt içinde ise 10 yeni mağaza açacağız. Yurt dışında özellikle Kovid-19 pandemisini en dramatik yaşayan ülkeler olmasına rağmen İtalya ve İspanya'da büyümeye devam ettik. Üç yıl önce girdiğimiz İtalya'da 17 şehirde 26 mağaza açma başarısı gösterdik. Artık İtalya'da modanın devler ligindeyiz. İtalya'da kasım ayında Bologna şehrinde yeni bir mağaza daha açıyoruz."

Arar sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı şekilde İspanya'da yayılmayı sürdürüyoruz. Artık ülkenin dünyaca ünlü ve en büyük mağazalar zinciri El Corte Ingles'te de varız. El Corte Ingles'te 6 noktada her biri birer mağaza büyüklüğünde satış noktalarımız açıldı. Bu yıl dört tane daha açılacak. Planımız; 2023'e kadar ülkedeki 15 farklı El Corte Ingles'te yer alarak büyümeye devam etmek şeklinde. Yine başkent Madrid'in en işlek lokasyonunda Damat Tween ile amiral gemisi bir mağaza açacağız.

Ayrıca Madrid ve Barselona'da birer outlet mağazalarımız da olacak. Balkan ülkeleri, Polonya ve Dubai'de de mağazalarla büyümemiz sürecek. Amerika kıtasında büyümek üzere Kanada merkezli yatırım danışmanlığı ve markalaşma şirketi World17 Group ile anlaşma sağladık. Bu iki ülkede birer şirketimiz var. Franchise konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Önce Kanada ardından ABD'de 2022 yılı sonuna kadar üç mağaza açacağız. 2023 yılı sonunda bu pazarlarda 10 mağaza hedefimiz var."