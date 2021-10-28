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Son dakika: TİM Başkanı Gülle: "Milli bağımsızlığımızı cumhuriyetle kazandık, ekonomik bağımsızlığımızı ihracatla sağlayacağız" - Son Dakika

Son dakika: TİM Başkanı Gülle: "Milli bağımsızlığımızı cumhuriyetle kazandık, ekonomik bağımsızlığımızı ihracatla sağlayacağız"

28.10.2021 15:05
Son dakika: TİM Başkanı Gülle:

Son dakika haberleri... İhracatın bir ülkenin ekonomik bağımsızlığında en önemli unsur olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Milli bağımsızlığımızı savaşarak, cumhuriyetle kazandık, ekonomik gelişmemizi de ihracatla kazanacağız" dedi.

İhracatın bir ülkenin ekonomik bağımsızlığında en önemli unsur olduğunu vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Milli bağımsızlığımızı savaşarak, cumhuriyetle kazandık, ekonomik gelişmemizi de ihracatla kazanacağız" dedi.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 29 Ekim Cumhuriyet'in 98'inci yıldönümü kapsamında 'Cumhuriyet ve İhracat' konulu bir panel düzenledi. TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Emre Alkin yaptı. TİM Başkanı Gülle, panelde açıklamalarda bulundu. İhracatın bir ülkenin ekonomik bağımsızlığını elde etme konusunda en önemli etken olduğunun altını çizen Gülle, "Ekonomik bağımsızlığımızın yolu ihracattır. Milli bağımsızlığımızı savaşarak, cumhuriyetle kazandık, ekonomik gelişmemizi de ihracatla kazanacağız" dedi.

"Ekonomik bağımsızlığınızın yolu ihracattır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 İktisat Kongresi açılışında yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeleri alıntılayan Gülle "Atatürk konuşmasında şöyle demiştir; 'İstiklal-i tam için şu düstur var: Hakimiyet-i Milliye, hakimiyet-i iktisadiye ile tarsin edilmelidir", yani; tam bağımsızlık için önemli bir kriter var; Milli egemenlik ekonomik egemenlik ile sağlamlaştırılmalıdır. Ekonomik egemenliğiniz olmadığı takdirde her zaman bağlı kalıyorsunuz. Tam özgür olamıyorsunuz. Bağımsızlığınız ekonomik özgürlükle desteklenmelidir. Bunun için de size; ithalatınızdan daha fazla ihracat yapmanız lazım. Yoksa birisi bir tweetle ekonominizi dalgalandıracak. Ekonomik bağımsızlığımızın yolu ihracattır. Milli bağımsızlığımızı savaşarak, cumhuriyetle kazandık, ekonomik gelişmemizi de ihracatla kazanacağız.

"İhracatı bir milli mesele haline getirmek istiyoruz"

Gençlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Gençler hem Cumhuriyeti hem de ihracatı konuştuk. İhracat bağımsızlık adına yapılan savaşın adıydı. O gün ki mücadeleyi İhracatlarımızda ki başarılarımızla taçlandırıyoruz. İhracatçı hedefimiz 2018 yılında 60 bin civarındaydı. Bugün ihracatçımız 100 bin mal ve hizmet ihracatçısı. Bunu 5 yıl içerisinde 130 binlere, 10 yıl içerisinde de 300 bine çıkartma arzusundayız. İhracatı bir milli mesele haline getirmek istiyoruz. İhracatımız 1923 yılında 50 milyon dolardı. Bugün ise 220 milyar dolara gidiyoruz. Dünya ticaretinden aldığımız payda katlanarak gidiyor. 2020 yılında dünya ticaretinden aldığımız 1000 de yarım pay, bugün yüzde 1'i aşmış durumda. Büyütmek ise bizlerin elindedir. İnşallah 1,5'e getirdiğimizde çok önemli bir noktaya getirdiğimizi göreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika: TİM Başkanı Gülle: Milli bağımsızlığımızı cumhuriyetle kazandık, ekonomik bağımsızlığımızı ihracatla sağlayacağız
Son dakika: TİM Başkanı Gülle: Milli bağımsızlığımızı cumhuriyetle kazandık, ekonomik bağımsızlığımızı ihracatla sağlayacağız

Cumhuriyet, İstanbul, İhracat, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: TİM Başkanı Gülle: 'Milli bağımsızlığımızı cumhuriyetle kazandık, ekonomik bağımsızlığımızı ihracatla sağlayacağız' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: TİM Başkanı Gülle: "Milli bağımsızlığımızı cumhuriyetle kazandık, ekonomik bağımsızlığımızı ihracatla sağlayacağız" - Son Dakika
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