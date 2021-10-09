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Türkiye'den 9 ayda 264 milyon 771 bin dolarlık domates ihracatı - Son Dakika

Türkiye'den 9 ayda 264 milyon 771 bin dolarlık domates ihracatı

09.10.2021 11:12
Türkiye'den 9 ayda 264 milyon 771 bin dolarlık domates ihracatı

Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 artarak 264 milyon 771 bin dolara çıktı.

Türkiye'den bu yılın ocak-eylül döneminde yapılan domates ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 artarak 264 milyon 771 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, geçen yıl 51 ülkeye gerçekleştirdiği domates ihracatından 313 milyon 405 bin dolar gelir elde etti. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 226 milyon 87 bin dolarlık domates ihracatı yapan Türkiye, bu senenin aynı döneminde 53 ülkeye 264 milyon 771 bin dolarlık ürün sattı.

Domates ihracatının en fazla yapılan ülkelerin başında ise Rusya geldi. Türkiye, Rusya'ya bu yılın 9 ayında 47 milyon 652 bin dolarlık domates sattı. Rusya'yı 46 milyon 69 bin dolarla Romanya ve 31 milyon 101 bin dolarla Ukrayna izledi.

En çok domates ihracatının yapıldığı şehir ise 100 milyon 383 bin dolarla Antalya oldu. Bu kenti 49 milyon 630 bin dolarla Hatay ve 19 milyon 481 bin dolarla Mersin takip etti.

"Avrupa ülkelerindeki ihracatımızı çeşitlendirdik"

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine, domates ihracatının 2021 yılı içerisinde sürekli artış göstererek ilerlemesinin üreticileri mutlu ettiğini söyledi. Yılın ilk altı ayındaki artış rakamının yüzde 12 olduğunu anımsatan Yanmaz, bu rakamın yüzde 17'ye çıkmasının ülke Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından da önemli olduğuna dikkati çekti.

Yanmaz, yıl sonuna kadar rakamların daha da yukarıya çıkacağın beklediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu yıl başından beri domates ihracatımız güzel gidiyor, yıl sonuna kadar toplam domates ihracatında 300 milyon doları geçeceğimize inanıyorum. Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrasında uygulanan domates ambargosundan sonra daha fazla Avrupa ülkesine ihracatımızı çeşitlendirdik. Aynı zamanda Orta Doğu'ya da daha fazla ihracat yapmaya başladık. Romanya ve Ukrayna'ya yaptığımız ihracatlarla da yeni bir ticaret ağı oluştu, bu da ihracat rakamlarına yansıyor. İhracatımızda büyük payı ana ürün olarak yetiştirdiğimiz salkım domatesler alıyor. İyi tarım uygulamalarıyla üretilip arılı sistemlerle doğal ortamlar sağlanarak üretilen bu domateslerin kalite ve lezzetine alışan tüketicilerin de bu ürünlere taleplerinde artış oluyor. Hem iç pazarda hem de dış pazarda salkım domateslere büyük ilgi var."

Domatese olan talebin fiyatları da yükselttiğine değinen Yanmaz, fiyatları kontrol altına almak için yeni yatırımlara hız verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Togo Cumhuriyeti, Domates, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'den 9 ayda 264 milyon 771 bin dolarlık domates ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'den 9 ayda 264 milyon 771 bin dolarlık domates ihracatı - Son Dakika
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