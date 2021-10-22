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Yöresel Ürünler Fuarı, iki günde 100 bini aşkın kişiyi ağırladı - Son Dakika

Yöresel Ürünler Fuarı, iki günde 100 bini aşkın kişiyi ağırladı

22.10.2021 14:43
Yöresel Ürünler Fuarı, iki günde 100 bini aşkın kişiyi ağırladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 11. kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkılarıyla Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 11. kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin 76 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 113 oda ve borsa, 16 kalkınma ajansı, 83'ü kadın kooperatifi olmak üzere 150 kooperatifle toplam 650'nin üzerinde katılımcı bulunan fuarı, iki günde 100 bin 100 kişi ziyaret etti.

ATB Başkanı Ali Çandır, ilkini 2010'da gerçekleştirdikleri fuarı o dönemde 24 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Her geçen yıl fuara ilginin arttığını anlatan Çandır, "Tüm Anadolu bütün sıcaklığıyla Antalya'da buluştu. Sadece yiyecek içecek değil, kültürümüz de burada. Yerinden yurdun kopup Antalya'ya gelmiş insanlarımız, memleket özlemlerini YÖREX'de gideriyor. Çok olumlu izlenimler alıyoruz. Fuar bizim için gayet verimli geçiyor." dedi.

Fuar kapsamında çeşitli eğitimler düzenlendiğine dikkati çeken Çandır, özellikle küçük esnafı bu eğitimler sayesinde e-ticaretle tanıştırdıklarını vurguladı.

Çandır, salgından önce 2019'da düzenlenen son fuarı 276 bin kişinin gezdiğini belirterek, "Bu yıl 300 bin ziyaretçiye ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin en sevilen fuarını Antalya'da gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız şimdiye kadar bizi mahcup etmedi, bu yıl da mahcup etmeyecektir." diye konuştu.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş da YÖREX sayesinde Türkiye'deki coğrafi işaretli ürün sayılarının arttığını kaydetti.

AdıyamanKültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Bahattin Ünsal da 8 esnafla fuara katıldıklarını dile getirdi.

Katılımdan ve ilgiden memnun kaldıklarını vurgulayan Ünsal, "Turizmde olduğu gibi yöresel ürünlerde de tanıtım şart. Dolayısıyla YÖREX, coğrafi ürünlerin tanıtımı için büyük bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

Antalya, Türkiye, Kıbrıs, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yöresel Ürünler Fuarı, iki günde 100 bini aşkın kişiyi ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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