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YÖREX kapılarını 11'inci kez açıyor - Son Dakika

YÖREX kapılarını 11'inci kez açıyor

19.10.2021 12:30
YÖREX kapılarını 11'inci kez açıyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 20 Ekim Çarşamba günü 11'inci kez kapılarını açıyor.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 20 Ekim Çarşamba günü 11'inci kez kapılarını açıyor. 24 Ekim Pazar gününe kadar ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek Fuar'da 5 gün boyunca yöresel Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yüzlerce ürün ziyaretçiyle buluşacak.

"Yöresel şölen başlıyor"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e 81 ilden yüzlerce yöresel ürünün geleceğini söyledi. Çandır, 11'inci YÖREX'e 113 oda borsa, 16 kalkınma ajansı, valilik, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 650'ye yakın katılımcının yer alacağını kaydederken, "91 kadın kooperatifimiz YÖREX'e yerini alacak" dedi.

"Anadolu buluşmasına ilgi yoğun"

"Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenledikleri YÖREX'e bu yıl ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Çandır, "YÖREX Anadolu'dur. Kuzeyi güneyi, doğusu batısı kültürlerin, yöresel ürünlerin buluşma noktasıdır. 12 yıl önce attığımız maya tuttu. YÖREX, Antalya'yı aştı, Türkiye'nin markası haline geldi" diye konuştu. Çandır, Erzurum oltu taşından Mersin cezeryesine, Bursa çakısından Aydın incirine, Kars kaşarından Denizli buldan bezine, İzmit pişmaniyesinden Manavgat susamına, Bafra pidesinden Kayseri mantısına, Antep baklavasından Malatya kayısısına yüzlerce ürünün YÖREX'te ziyaretçiyi beklediğini kaydetti.

"Yerel üretici dijital platformla buluşacak"

YÖREX'te TOBB'un desteğiyle yerel üretici ve firmalara ulusal market zincirleriyle yüz yüze görüşme imkanı sağlayacaklarını belirten Çandır, YÖREX'te uluslararası karşılığı bulunan 10 farklı zincir market ve restoranın yer alacağını söyledi. Yerel ürünlerin katma değerinin artırılması için e-ticaret siteleri ile yüz yüze iş görüşmeleri (B2B) imkanı sağlanacağını kaydeden Çandır, ikili görüşmelerde büyük iş bağlantıları kurulduğuna dikkat çekti. Çandır, YÖREX'te e-ticaret siteleri tarafından coğrafi işaretli ürün üreten ve ticaretini yapanlara yönelik yerelden ulusala e-ticaret desteği ve dijital dönüşüm desteği gibi konularda da eğitimler sunulacağını belirtti.

YÖREX kapsamında 21 Ekim Perşembe günü ATB ve YÜCİTA işbirliğiyle "Coğrafi İşaretler YÖREX Buluşması" semineri düzenleyeceklerini kaydeden Ali Çandır, coğrafi işaretlerin dünyada ve ülkemizdeki durumunu, tescil sayısı itibariyle öncü kentleri ve 23 Ekim Cumartesi günü ise Grup Gümüş Pena konserinin olacağını duyurdu.

"Hijyen tedbirleri alındı"

ATB Başkanı Çandır, YÖREX'i salgın koşulları ve hijyen kurallarını dikkat alarak yapacaklarını vurgulayarak, "11.YÖREX salgın kurallarına uygun bir biçimde düzenlenecek. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilecek. ANFAŞ Fuar Merkezi girişinde HES kodları sorgulanacak. Aşı olmayanlardan son 48 saati kapsayan PCR testi istenilecek. Özetle kimseyi riske atmadan kurallara uygun bir fuar olacak. Bu konuda herkesin içi rahat olsun" diye konuştu.

"Giriş ücretsiz"

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda düzenlenen YÖREX'e herkesi davet eden Çandır, fuara girişin ücretsiz olduğunu vurguladı. Çandır, YÖREX'in sabah 10.00 - akşam 20.30 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu bildirdi.

"Çocuklar bu fuarı görmeli"

Çocukların fuarı görmesi gerektiğini belirten Çandır, "Atalarımızdan bizlere emanet, bizlerden ise çocuklarımız ve gençlerimize miras kalacak olan yöresel ürünlerimizi görmek, tatmak ve hissetmek için YÖREX'e davet ediyorum. Özellikle çocuklarımızın YÖREX'i görmesini arzu ediyorum" dedi. - ANTALYA

YÖREX kapılarını 11'inci kez açıyor
YÖREX kapılarını 11'inci kez açıyor
YÖREX kapılarını 11'inci kez açıyor

Türkiye, Antalya, Fuar, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi YÖREX kapılarını 11'inci kez açıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: YÖREX kapılarını 11'inci kez açıyor - Son Dakika
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