Eksim Holding Teknolojiye Yatırım Yapıyor

Ekonomi

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Arıoğlu, yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin büyük değişimleri getirdiği bir dönemde, yaptıkları yatırımlarda değişen teknoloji ve sektörel kolaylıkları sağlayan yenilikleri öncelediklerini bildirdi.

Arıoğlu, AA muhabirine, holdingin geçen yıl gerçekleştirdiği yatırımlardan gelecek hedeflerine ve faaliyet gösterdiği sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Holding olarak gıda, enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve girişim ekosistemi gibi stratejik sektörlerde yer aldıklarını dile getiren Arıoğlu, bu sektörlerdeki güçlü konumlarını korumak ve yukarıya taşımak amacıyla yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Arıoğlu, "Özellikle yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin büyük değişimleri getirdiği bir dönemde, yaptığımız yatırımlarda değişen teknoloji ve sektörel kolaylıkları sağlayan yenilikleri önceledik. Tabii bu süreçte ekonomimize katma değer sağlama ve istihdam gücümüzü koruma prensiplerimizden de ödün vermeyerek proaktif sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı yönetim anlayışımızla bir yılı daha geride bıraktık." diye konuştu.

Geçen yıl en önemli yatırım hamlelerinden birinin holdingin elektrik dağıtım iştiraki Dicle Elektrik'te olduğunu vurgulayan Arıoğlu, 8,1 milyar liralık yatırımlarda ağırlıklı olarak enerji nakil hatlarının yenilenmesi, akıllı şebeke teknolojilerinin devreye alınması ve aydınlatma projeleri üzerine yoğunlaştıklarını anlattı.

Bu sayede 43 bin aboneyi kapsayan 701 kilometre enerji nakil hattı ve 25 kilometre aydınlatma tesisi gibi somut projeleri tamamlayarak bölgenin enerji kalitesine doğrudan katkı sağladıklarına işaret eden Arıoğlu, hizmet verdikleri 6 ilde kayıpsız, kaliteli ve kesintisiz elektrik tedarik etmenin birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

"9 yeni türbinin bürokratik prosedürlerini tamamladık ve devreye aldık"

Yüzde 100 yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösterdikleri Eksim Enerji ile Geyve'de gerçekleştirdikleri çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını aktaran Arıoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 80 milyon avro değerindeki kurulu güç artışı çalışmalarımızda, 9 yeni türbinin bürokratik prosedürlerini tamamladık ve devreye aldık. Kalan 5 türbinimizin onay süreçleri devam ediyor. Bu türbinlerimizden bazılarında, zorlu hava şartları altında kurulum çalışmalarına devam ediyoruz. Geyve santralinin kurulu gücünü kısa süre içerisinde yaklaşık 3 katına çıkararak 150,8 megavata taşıyacağız. Toplam 14 türbin hedefimize ulaştığımızda, yalnızca bu santralimizle yaklaşık 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Viranşehir'de çalışmalarına devam ettiğimiz önemli bir GES projemiz bulunuyor. Bu projemizde mekanik güç 191,4 megavat olacak ve sahadaki kurulum çalışmalarımız sürüyor. Bu yatırımımızın tamamlanmasıyla sadece bu santralimizde yaklaşık 135 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız."

Arıoğlu, gıda iş kolunda ise halka arzını gerçekleştirdikleri Eksun Gıda ile Konya fabrikalarında tamamlanan un silosu yatırımlarını işaret ederek, bununla depolama kapasitesini artırdıklarını ifade etti.

Lisanslı depoculuk alanında, stratejik yatırımlara imza attıklarına dile getiren Arıoğlu, şöyle devam etti:

"Eksun Gıda bağlı ortaklığıyla Kırklareli'nde bulunan Babaeski Lisanslı Depoculuk AŞ yatırımlarının tamamlanmasının ardından, en yeni teknolojilerin yer aldığı LİDAŞ yatırımını ülkeye kazandıracağız. Bu yatırımlarla yüksek kalite kontrol ve güvenlik protokolleri başta olmak üzere malzemelerin sigortalanması, ihtiyaca yönelik özelleştirilmiş depolama çözümleri ve daha etkin envanter yönetimi gibi avantajlar elde edeceğiz. Operasyonlarımızı daha efektif hale getiriyoruz. Tekirdağ ve Konya'da bulunan fabrikalarımızın elektrik ihtiyacının karşılanması için 18,9 megavatlık yenilenebilir enerji rüzgar santrali kurma çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kafe-fırın zincirleri Aslı için Tuzla'da 3 milyon avroluk yeni tesis yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Arıoğlu, bu yatırımla günlük üretim kapasitelerini artırmayı ve ihracat kanalında genişlemeyi hedeflediklerini aktardı.

Arıoğlu, 2024'te mağaza açılışlarına hız verdiklerini, bu kapsamda ülkede 35 mağazaya ulaştıklarını ve Suudi Arabistan ile 12 şubelik anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Sağlıklı yaşam vizyonlarının yansıması, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren yeni markaları Sano Gastro'nun İstanbul Göztepe'deki ilk şubesini açtıklarını anlatan Arıoğlu, "Her beslenme tarzına uygun, glütensiz ve doğal içeriklerden oluşan zengin menüsüyle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçladığımız Sano Gastro, modern mekan tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla misafirlerini ağırlıyor." ifadelerini kullandı.

"Eksim Ventures'la yatırım yaptığımız startup sayısı 13'e ulaştı"

Arıoğlu, holdinglerinin kurumsal girişim sermayesi fonu Eksim Ventures ile insan kaynakları yazılımı, pazaryeri uygulamaları, çevrim içi terapi platformu, elektrikli araç şarj programı, açık bankacılık, otonom robot programları, sağlık uygulamaları ve pazarlama yazılımları gibi alanlarda çalışan girişimlere yatırım yaptıklarını anlattı.

Eksim Ventures ile geçen yıl Denebunu, Virasoft ve Albert Health şirketlerini portföylerine eklediklerinden bahseden Arıoğlu, "Önceden yatırım gerçekleştirdiğimiz Bottobo Robotics, Kolay İK, Yolcu 360 ve Hiwell'e de ek yatırımlarda bulunduk. Böylelikle 2024'te yatırım yaptığımız girişim sayısı 13'e ulaştı." dedi.

Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi çok önemsediklerini dile getiren Arıoğlu, tüm grup şirketlerinde yürüttükleri "Yeteri Kadar En Doğru Karar" kampanyasında, israfın zararlarına ve Türkiye'de neden olduğu kayıplara dikkati çektiklerini, projelerini Koru Derneği, il milli eğitim müdürlükleri, valilikler ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yürüttüklerini kaydetti.

Arıoğlu, grup şirketlerinden Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde vahşi sulamanın önüne geçmek üzere eğitim çalışmaları yaptıklarını, çocuklara yönelik israfa karşı farkındalık uyandıran tiyatro oyunları gerçekleştirdiklerini, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü ile futbol, voleybol, hentbol ve bilek güreşi gibi bireysel spor dallarında gençleri yetiştirdiklerini, Eksim Enerji'nin özellikle enerji israfı başta olmak üzere israfın yıkıcı etkisi üzerine bilinçlendiren kitaplar ve etkinlik kitleri dağıttığını, Aslı ile Koru Derneği arasındaki işbirliğiyle Aslı'daki tüm gıda fazlasının, Koru Derneğinin kompost fabrikasında işlemden geçirilerek gübre haline getirildiğini ifade etti.

Yatırım ve istihdamın son derece önemli olduğunu vurgulayan Arıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bulunduğumuz sektörler itibarıyla ülke kalkınmasına, cari açığın azalmasına, yatırım ve istihdama katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve prosedürlerin sadeleştirilmesi, sadece grubumuz açısından değil, ülke kalkınması ve yaraların daha hızlı sarılması için de son derece önemli. Bu konuda somut önerilerimizi, ilişkili olduğumuz bakanlık ve kurumlarla her zaman paylaşıyoruz."