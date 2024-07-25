Eksun Gıda, un ihracatında liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor

Ekonomi

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, un ihracatında önemli bir konumda olduklarını ve yıl sonuna kadar ihracat hacimlerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve 200'ü aşkın ürünüyle Türkiye'nin un markalarından Sinangil'i de bünyesinde barındıran Eksun Gıda, yatırımlarıyla ihracat hacmini artırıyor.

İkisi Tekirdağ'da ve biri Konya'da olmak üzere yaklaşık 96 bin metrekarelik üç ayrı tesiste üretim yapan şirketin, yıllık 600 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.

30'u aşkın ülkede ağı ve dönemsel olarak değişen ihracatları bulunan şirket, ihracatının büyük kısmını Orta Doğu, Afrika, Orta ve Güney Amerika ve Asya ülkelerine gerçekleştiriyor. Özellikle Irak, Endonezya, Venezuela, Küba, Gana ve Gine Bissau, şirketin ana ihracat pazarları arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, yılın ilk yarısında Türkiye'nin un ihracatının geçen yıla göre yüzde 15 arttığı belirterek, "Birçok sektörün ihracatı düşerken, un ihracatındaki artışla, dünya liderliğini pekiştirmemiz gurur verici. Ülkemiz, 2024'ün ilk yarısında 1 milyon 800 bin ton un ihracatı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl için hedeflenen 4 milyon ton un ihracatına rahatlıkla ulaşabileceklerine inandıklarını kaydeden Demir, un ihracatında önemli bir konumda olduklarını ve yıl sonuna kadar ihracat hacimlerini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Demir, 2024 buğday rekoltesi tahminlerinin 20 milyon ton civarında olmasının öngörüldüğüne işaret ederek, "Yağış azlığı nedeniyle bazı bölgelerimizde rekolte bazında azalmalar meydana gelse de buğday üretimi beklentilerimizin üzerinde seyrediyor ve bu da ihracat hacmimize olumlu yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'den un ihracatı yapılan her pazarda yer alıyoruz"

Geçen yıl ihracat hacmini artırdıklarına dikkati çeken Demir, "Türkiye'den un ihracatı yapılan uzak ya da yakın her pazarda yer alıyoruz. Güçlenmeyi ve pazar payını artırmayı hedeflediğimiz bölgeler mevcut. Özellikle Doğu Afrika, Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika pazarlarında ihracat hacmimizi daha da büyütmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgelerde güçlü ihracat ağları kurarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, yeni pazarlar keşfetmek ve mevcut pazarlarımızdaki konumlarını güçlendirmek için stratejik işbirlikleri geliştirdiklerini aktararak, ihracat süreçlerini daha verimli hale getirmek için sürekli olarak lojistik ağlarını ve teknolojik altyapılarını iyileştirdiklerini kaydetti.

Son yıllarda yaşanan sosyal ve politik gelişmelerin, gıda güvenliğinin önemini daha da artırdığını belirten Demir, " Birleşmiş Milletler'in yanı sıra diğer küresel gıda raporlarında da milyonlarca insanın gıdaya erişim zorluğu yaşadığı belirtiliyor ve bu durum gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu konuda, devletlere büyük sorumluluk düştüğü gibi küresel ihracat gücü nedeniyle sektörde önemli yer tutan şirketlere de sorumluluk düşüyor." açıklamasında bulundu.

Demir, sorumluluk üstlenmekten geri durmadıklarına dikkati çekerek, "Lojistik yetkinliklerimizle dünya pazarlarında ulaşılması gereken her yerde bulunmaya özen gösteriyor, ticari rekabet gücümüzü korurken insanı merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İhracat yaptıkları en uzak noktanın Venezuela olduğunun bilgisini paylaşan Demir, "Buğdayın ithali ile Rusya ve Ukrayna'dan harekete başlayan gemiler, buğdayın işlenip una çevrilmesi ve ihracatındaki tüm süreçleri tamamladığında yaklaşık 15 bin kilometre deniz yolu kat ediyor. Ekiplerimiz, sevkiyat öncesi ihracat yapılacak ülkeyi ziyaret ederek limanları ve depoları geziyor, ürün satışı gerçekleştirdiğimiz şirketlerle bir dizi görüşmeler yaparak teslimat güvenliğini sağlıyor." ifadelerini kullandı.