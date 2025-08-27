Kilosu 4 euroya satılıyor! ABD, Fransa ve İngiltere'ye gönderiliyor - Son Dakika
Kilosu 4 euroya satılıyor! ABD, Fransa ve İngiltere'ye gönderiliyor

Kilosu 4 euroya satılıyor! ABD, Fransa ve İngiltere\'ye gönderiliyor
27.08.2025 10:51  Güncelleme: 13:44
Kilosu 4 euroya satılıyor! ABD, Fransa ve İngiltere\'ye gönderiliyor
Elazığ'da 2 bin dönümde 600 işçinin emeği ile toplanıp kurutulan 300 ton domates, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya gönderiliyor. Dünya sofralarını süsleyen kuru domatesin kilosu tarlada 4 euroya satılıyor.

Elazığ'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatarla köyünde 2 bin dönüm alana domates eken Mehmet Salih Kıran ve Erhan Arıkboğan yaklaşık 600 işçiyle hasada devam ediyor.

İşçiler tarafından bin bir emekle toplanan domatesler, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere tüm ülke pazarında yer alıyor. İç piyasanın yanı sıra toplanan domatesler makine ve bıçak yardımı ile ikiye bölünüyor ve tuzlanarak güneş altında kurumaya bırakılıyor. Kurutulan domatesler ise başta ABD ve Fransa olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Tarlaların ucu bucağı gözükmezken, bu sene ortalama 315 bin ton rekolte bekleniyor.

Kilosu 4 Euro'ya satılıyor! ABD, Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya satılıyor

"KURU DOMATESİ 4 EURO'YA SATIYORUZ"

600 kişinin kurutmalık için çalıştığını belirten tarla sahiplerinden Mehmet Sait Çetinkaya, "Bazıları domatesleri kesiyor bazılar da tuzluyor. 2 bin dönüm alan üstünde domates topluyorlar. İlkbahar döneminde 300 kişi çalışırken şuan da 600 kişi çalışıyor. Topladığımız domatesler kurutulduktan sonra yurtdışına ihraç ediliyor. Amerika, Fransa, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere çoğu ülkeye gönderiliyor. Elazığ'da üretilen domatesler dünya sofralarını süslüyor. Buradaki çalışmalarımız 10'uncu aya kadar devam edecek. Burada 300 ton kuru, yaş olarak da 15 bin ton domates rekoltesi bekliyoruz. Fiyat olarak kuru domatesi 4 Euro'ya yaş domatesleri ise 9-10 lira arasında satıyoruz" dedi.

Kilosu 4 Euro'ya satılıyor! ABD, Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya satılıyor

"ÇOCUK GİBİ BÜYÜTÜYORUZ"

Tarlada çalışanlardan Selami Ağul, "10 yıldır bu işi yapıyoruz. 7 aydır da buradayız. Dikimlerinden çapasına burada üretilen domatesleri bir çocuk gibi büyütüyoruz. Burada ektiğimiz domatesleri kurutuyoruz aynı zamanda hale de satıyoruz. Burada üretilen domatesleri organik bir şekilde ilaçsız yetiştiriyoruz. Kuruttuğumuz domatesleri aynı zamanda yurtdışına ihraç ediyoruz. Sabah güneş doğar doğmaz tarlaya geliyoruz güneş batıncaya kadar çalışıyoruz. Teknoloji gelişiyor. Önceden domatesleri elle kesiyorduk şimdi traktör kesiyor" ifadelerini kullandı.

Kilosu 4 Euro'ya satılıyor! ABD, Fransa, İngiltere ve Hollanda'ya satılıyor
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, İngiltere, Hollanda, İhracat, Ekonomi, Fransa, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilosu 4 euroya satılıyor! ABD, Fransa ve İngiltere'ye gönderiliyor - Son Dakika

İsrail’in Suriye’deki saldırılarına Türkiye’den peş peşe tepkiler İsrail'in Suriye'deki saldırılarına Türkiye'den peş peşe tepkiler

13:54
Türkiye’nin gelecek vaad eden siyasetçileri İlk sırada MHP’li isim var
Türkiye'nin gelecek vaad eden siyasetçileri! İlk sırada MHP'li isim var
13:53
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
Üç harfli zincir marketlerde satılan süt markasına soruşturma
13:31
iPhone 17’nin çıkış tarihi belli oldu İşte Türkiye’deki satış fiyatı
iPhone 17'nin çıkış tarihi belli oldu! İşte Türkiye'deki satış fiyatı
12:21
Kapalıçarşı’ya 1 milyar 250 milyonluk operasyon 23 iş yeri basıldı, 40 kişi gözaltında
Kapalıçarşı'ya 1 milyar 250 milyonluk operasyon! 23 iş yeri basıldı, 40 kişi gözaltında
Kilosu 4 euroya satılıyor! ABD, Fransa ve İngiltere'ye gönderiliyor
