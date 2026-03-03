Elektrik Şikayetleri Yüzde 67 Artış Gördü - Son Dakika
Elektrik Şikayetleri Yüzde 67 Artış Gördü

Elektrik Şikayetleri Yüzde 67 Artış Gördü
03.03.2026 14:30
2026'da elektrik dağıtım şikayetleri 3.357'e ulaştı, en büyük sorun faturalardaki ani artışlar.

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik şikayetlerin yılbaşından bu yana 3 bini geçtiğini duyurdu. Bilgilendirmede bu oranın geçen yıla göre yüzde 67 yükseldiği ve üç yılın zirvesinin görüldüğü bildirildi. Şikayetlerin faturalardaki ani artışlar, plansız kesintiler, voltaj dalgalanmaları ve müşteri hizmetlerine erişim sorunlarına yönelik olduğu kaydedildi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre 2026'nın ocak ayında elektrik dağıtım kategorisinde toplam 2 bin 176 şikayet kaydedildi. Bu rakamın, bir önceki aya göre yüzde 56'lık artış anlamına geldiği belirtildi. 2025 yılı boyunca aylık şikayet sayılarının çoğunlukla 900 ila bin 100 bandında seyrettiği, aylık ortalama yaklaşık bin 170 seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

2024'ün aynı döneminde 2 bin 298, 2025'te ise 2 bin 6 şikayet kaydedilirken, 2026'da bu sayı 3 bin 357'ye ulaştığı bildirildi. Böylece elektrik dağıtım sektöründeki başvuruların bir önceki yıla göre yüzde 67 artış gösterdiği ifade edildi. Bu oranın, son üç yılın en yüksek seviyesine işaret ettiği dile getirildi.

Geçen yılın aynı döneminde 3 bin 454 olan toplam enerji şikayeti sayısının bu yıl 5 bin 174'e yükseldiği kaydedildi. Böylece enerji kategorisinde yıllık artış oranının yüzde 50 olarak kaydedildiği belirtildi.

Şikayetvar verilerine göre tüketicilerin elektrik dağıtım firmalarıyla ilgili en yoğun şikayet başlığını faturalandırma ve yüksek tutarlar oluşturuyor. Kullanıcılar, önceki aylara kıyasla ani artış gösteren faturalarla karşılaştıklarını, tüketim miktarıyla uyuşmadığını düşündükleri bedeller yansıtıldığını ve sayaç okuma hataları yaşandığını belirtiyor. Fatura itiraz süreçlerinin uzun sürmesi ve yeterince şeffaf yürütülmemesi de bu başlık altındaki memnuniyetsizliği artırıyor.

Platformdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüketiciler özellikle önceden bilgilendirme yapılmadan gerçekleşen kesintilerden ve arızalara geç müdahale edilmesinden şikayet ediyor. Kırsal bölgelerde kesinti sürelerinin daha uzun olduğu yönündeki geri bildirimler de dikkat çekiyor. Uzun süreli kesintiler hem hane halkını hem de küçük işletmeleri doğrudan etkileyen bir sorun olarak öne çıkıyor.

"Abonelik ve bağlantı işlemleri de şikayetlerde öne çıkan bir diğer başlık. Yeni abonelik açma, sayaç bağlatma ya da kapatma işlemlerinde yaşanan gecikmeler, yüksek güvence bedelleri ve karmaşık prosedürler tüketicilerin en sık dile getirdiği konular arasında yer alıyor. Özellikle taşınma dönemlerinde süreçlerin yavaş ilerlemesi ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor.

"Tüketiciler ayrıca müşteri hizmetleri ve iletişim eksikliklerinden de şikayetçi. Çağrı merkezlerine ulaşmada yaşanan zorluklar, uzun bekleme süreleri ve şikayetlere standart yanıtlar verilmesi en sık dile getirilen sorunlar arasında bulunuyor. Başvuru sonrası geri dönüş yapılmaması ya da çözüm sürecinin belirsiz olması, tüketici memnuniyetini olumsuz etkiliyor.

"Son olarak altyapı ve teknik sorunlar da önemli bir şikayet kalemi oluşturuyor. Voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektronik cihazların zarar gördüğü yönünde çok sayıda başvuru bulunuyor. Arıza kayıtlarının geç kapatılması ve saha ekiplerinin müdahale süresinin uzun olması da tüketicilerin en çok dile getirdiği teknik problemler arasında yer alıyor."

Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

"Elektriğimiz kesildi, borcumuzu aynı gün ödememize rağmen bu kış gününde hala açılmadı. Çağrı merkezini 5 kez aradık, her seferinde '24 saat içinde açılacak, ekiplerimiz 22.00'a kadar hizmet veriyor' denilerek oyalandık ancak somut bir adım atılmadı. Evde bebek olduğunu belirtmemize rağmen saat 21.00 itibarıyla elektrik hala yok ve ev çok soğuk. Bebeğin olduğu bir evin bu şartlarda elektriksiz bırakılması kabul edilemez."

"Şanlıurfa Harran'da yaşıyorum. Bu ay elektrik faturam 7.450 TL geldi; önceki aylara göre yaklaşık 5 bin TL daha fazla. Evde kullanımda, sayaçta ya da yeni bir cihaz/iş yeri kullanımında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen faturanın bu kadar yüksek gelmesini anlayamıyorum. Rutin kullanım sürerken oluşan bu fark nedeniyle ciddi mağduriyet yaşıyorum."

"Ocak ayı faturam 4.550 TL geldi. Önceki aylarda 1.500-1.800 TL arasında olan faturam, kullanım alışkanlıklarımda hiçbir değişiklik olmamasına rağmen bu ay anormal derecede yüksek. Çalıştığım için gün boyu evde değilim ve sürekli elektrik tüketimi yapılmıyor. Sayaç ya da sistemsel bir hata bildirilmemesine rağmen bu tutarın gerçek kullanımımı yansıtmadığını düşünüyor ve kabul etmiyorum."

"Yaklaşık iki aydır ciddi voltaj dalgalanmaları ve sık kesintiler yaşıyorum. Dört yıldır aynı adresteyim ve bu sorunlar, iki ay önceki yoğun kar yağışından sonra başladı. Neredeyse her hafta şalter atıyor; voltaj bazen çok düşüp bazen yükseliyor, bu da cihazlarımı risk altına sokuyor. Kendi imkanlarımla elektrikçi çağırıp şalteri değiştirdim ve regülatör aldım ancak sorun devam ediyor. Özellikle geceleri voltaj düzensizliği ve kesintiler artıyor."

Kaynak: DHA

Elektrik Şikayetleri Yüzde 67 Artış Gördü

SON DAKİKA: Elektrik Şikayetleri Yüzde 67 Artış Gördü - Son Dakika
